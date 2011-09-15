'Hak Mücadelesi'nde söz hukukçularda

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Avukat Fuat Erdoğan kimdir?



Halkın Hukuk Bürosu’nun 1994 yılında öldürülen avukatanısına yapacağı “Hak Mücadelesi ve Hukuk” adlı sempozyuma Venezuella Devlet başkanı Hugo Chavez’in avukatı, Filistin Kurtuluş Halk Cephesi (FKHC) Genel Sekreteri Ahmet Saadat’ın avukatı, Kolombiya’dan Bogata Baro Başkanı avukatSuriye’den avukatkatılacak. Irak, Yunanistan, Almanya, İtalya ve Lübnan’dan avukatların da katılacağı sempozyumda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi, TAYAD Genel Başkanı avukat, BDP Şırnak milletvekili avukat, Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel BaşkanıÇağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat, Kalan Müzik sahibida konuşacak.Mimar Sinan Üniversitesi’nin Fındıklı kampüsündeki Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek 2. uluslararası sempozyumda “Haklar nasıl kazanıldı? Tarihsel gelişimi ve mücadeleler”, “Siyasal ve sosyal haklar”, “Özgün mücadele ve deneyimler”, “Olağanüstü hal ve haklar” ile “Örgütlü mücadele ve ortak örgütlenme” başlıkları tartışılacak.1962 doğumlu Fuat Erdoğan, Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Halkın Hukuk Bürosu’nda çalışmaya başladı. DGM tarafından Devrimci Sol üyesi olmaktan 10 sene hapis cezası verilen Erdoğan, cezayı haksız bulduğu gerekçesiyle kabul etmedi.28 Eylül 1994'te Beşiktaş'ta bir kafede otururken polislerce öldürüldü. Resmi raporlarda silahlı çatışma olarak yazılmasına rağmen O otopsi raporlarında yere yatılarak ensesinden vurulduğu ortaya çıktı.Cinayetle ilgili yargılanan Terörle Mücadele Şubesi polisleri, Mustafa Karabulut,ve"meşru müdafaa" gerekçesiyle 2002'de beraat etti.