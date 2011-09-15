'Hak Mücadelesi'nde söz hukukçularda

T24- Halkın Hukuk Bürosu, avukat Fuat Erdoğan anısına Mimar Sinan Üniversitesi’nde “Hak Mücadelesi ve Hukuk” sempozyumu düzenleyecek. 17-18 Eylül’de yapılacak sempozyuma Venezüella, Filistin, Suriye gibi bir çok ülkeden avukatlarla birlikte TAYAD Genel Başkanı avukat Behiç Aşçı, BDP milletvekili avukat Hasip Kaplan da konuşmacı olarak katılacak.
Halkın Hukuk Bürosu’nun 1994 yılında öldürülen avukat Fuat Erdoğan
anısına yapacağı “Hak Mücadelesi ve Hukuk” adlı sempozyuma Venezuella Devlet başkanı Hugo Chavez’in avukatı Dr. Manuel Vadell
, Filistin Kurtuluş Halk Cephesi (FKHC) Genel Sekreteri Ahmet Saadat’ın avukatı Hasan Mahmud
, Kolombiya’dan Bogata Baro Başkanı avukat Francisco Jouier Toloza Fuates,
Suriye’den avukat Muhammet Cuma Ammura
katılacak. Irak, Yunanistan, Almanya, İtalya ve Lübnan’dan avukatların da katılacağı sempozyumda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Nazan Üstündağ
, TAYAD Genel Başkanı avukat Behiç Aşçı
, BDP Şırnak milletvekili avukat Hasip Kaplan
, Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Emin Aktar
, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abaka,
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı
, Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık
da konuşacak.
Mimar Sinan Üniversitesi’nin Fındıklı kampüsündeki Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek 2. uluslararası sempozyumda “Haklar nasıl kazanıldı? Tarihsel gelişimi ve mücadeleler”, “Siyasal ve sosyal haklar”, “Özgün mücadele ve deneyimler”, “Olağanüstü hal ve haklar” ile “Örgütlü mücadele ve ortak örgütlenme” başlıkları tartışılacak.
Avukat Fuat Erdoğan kimdir?
1962 doğumlu Fuat Erdoğan, Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Halkın Hukuk Bürosu’nda çalışmaya başladı. DGM tarafından Devrimci Sol üyesi olmaktan 10 sene hapis cezası verilen Erdoğan, cezayı haksız bulduğu gerekçesiyle kabul etmedi.
28 Eylül 1994'te Beşiktaş'ta bir kafede otururken polislerce öldürüldü. Resmi raporlarda silahlı çatışma olarak yazılmasına rağmen O otopsi raporlarında yere yatılarak ensesinden vurulduğu ortaya çıktı.
Cinayetle ilgili yargılanan Terörle Mücadele Şubesi polisleri Şefik Kul
, Mustafa Karabulut, Ramazan Ayan
ve Hilmi Kayacı
"meşru müdafaa" gerekçesiyle 2002'de beraat etti. Hak Mücadelesi ve Hukuk Sempozyumu’nun programı için tıklayın