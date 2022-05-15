Hak-İş'ten işverene çağrı: Fedakârlık sırası sizde

Hak-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, işverenlere seslenerek, "Fedakârlık sırası sizlere geçmiştir, aksi takdirde kirayı, elektrik ve doğal gaz faturasını düşünürken markette fiyat etiketleri aklımızdan çıkmazken kimse bizden verimlilik adına bir şey beklemesin." dedi.

Değirmenci, Kayseri'de bir otelde gerçekleştirilen Özçelik-İş Sendikası Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda, işçilerin sıkıntılarına değindi. Değirmenci, enerji ve gıda başta olmak üzere tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının anormal derecede arttığına, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonun yükseldiğine dikkati çekti.

İşverenlere çağrıda bulunan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Biz bugüne kadar sizin iş yerlerinize gözümüz gibi baktık, sizin servetinize servet kattık, şirketlerin her yıl milyonlarca lira kâr açıklamasına en büyük katkıyı verdik. Sizler sermayenizle üretime katkı verirken bizler de akıl ve alın terimizi ortaya koyduk. Bu nedenle en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde hakkımız olanı verin artık. Alın terimizin bir damlasını bile yere düşürmenize tahammülümüz kalmamıştır. Fedakârlık sırası sizlere geçmiştir aksi takdirde kirayı, elektrik ve doğal gaz faturasını düşünürken, markette fiyat etiketleri aklımızdan çıkmazken kimse bizden verimlilik adına bir şey beklemesin. Ayın sonunu nasıl getireceğiz diye tasalanmak istemiyoruz. Biz emekçiler, geçim sıkıntısıyla ömrümüzü tüketmek istemiyoruz. Emeğimizin hakkını sonuna kadar talep etmekten geri durmayacağız." (AA)