Hak-İş'den asgari ücrete ek zam açıklaması

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İi) Başkanı Mahmut Aslan, Tokat'ta katıldığı "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" Eğitim Programı'nda asgari ücrete ek zam tartışmalarını değerlendirdi. Aslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanılması ve asgari ücretin yeniden belirlenmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Aslan mevcut durumda mevzuatın 2023'ü işaret ettiğini belirterek "Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi sorusunun cevabı bugün için ne yazık ki olumsuz" diye konuştu.

Aslan şunları kaydetti:

"Birkaç gündür asgari ücretin Temmuz ayında yeniden değerlendirilmesi konusunda tartışmalar var. HAK-İŞ olarak bizler mevzuatı biliyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ve mevzuatımız asgari ücretin en az yılda bir defa belirlenmesine imkan sağlıyor. Burada Temmuz ayında asgari ücret belirlenir mi diye soracak olursak, bir mevzuat değişikliği ile elbette ki belirlenir. Sayın bakanımızdan aldığımız bilgiler ve mevzuatımızın bizim önümüze koyduğu gerçekler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve ücretin belirlenmesi için 1 Ocak 2023 yılının beklenmesi gerektiği yönünde. Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi sorusunun cevabı bugün için ne yazık ki olumsuz”

"Bu ülkenin bu zorlukların üstesinden gelecek iradesi var"

Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Arslan, “Zorluklarımız var, sıkıntılar var, dünyanın ve bölgenin yaşadığı sorunlar var ama bu sorunlar bizi asla karamsar olmaya itmemeli. Bu sorunları birlikte aşacağız, bu ülkenin bu zorlukların üstesinden gelecek iradesi var” dedi.