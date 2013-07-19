Hak-İş: Çalışma bakanlığının amacı kamuda taşeron işçiliği maraba sistemine çevirmek

Bir önceki genel başkanı Salim Uslu’yu AK Parti ’ye milletvekili olarak veren Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan hükümetin taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştireceğini belirterek gündeme getirdiği taşeronluk taslağına “Amaç maraba yapmak” diyerek tepki gösterdi. Arslan, “Çalışma Bakanı ısıtıp ısıtıp getiriyor. Amaç, kamuda taşeron işçiliği maraba sistemine çevirmek. Kamu tüm işlerini taşeronlukla yürütmek istiyor; bunun için de taşeron işçilerin sosyal hakları ve kıdem tazminatını ‘kamuflaj’ olarak kullanıyor” dedi.

Radikal gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Arslan, taşeronların şartlarının düzeltilebilmesi çalışmalarına sıcak bakabileceklerini kaydederek “Zaten genel grev konusu diyerek gündemden uzakta tutarak, bu noktaya geldik. Ama kamu bütün hizmetlerini taşeron eliyle yapmak istiyor. Bunların hepsi kamuflaj. Devlet taşeron çalıştırdığı yerlerdeki sorunları aşmak ve kamunun sorumluluğunu kaldırmak için böyle bir yasa çıkarmak istiyor” diye konuştu.

94 sayılı ILO sözleşmesinin, bir işyerinde çalıştırılacak taşeron işçilerine verilecek hakların o işyerindeki kadrolu işçilerle aynı şartları taşıması gerektiği yönünde olduğunu ve bu sözleşmenin Türkiye tarafından kabul edildiğini vurgulayan Arslan, “Bu sözleşmeyi uygulasalar sorun çözülüyor” dedi. Kamunun hileli şekilde taşeron çalıştırdığı yönündeki mahkeme kararlarına karşı bu düzenlemeyi yapmak istediğini kaydeden Arslan, “Amaç kamunun sorumluluğunu kaldırmak. Kamuda taşeronluğu, taşeron işçileri maraba sistemine çevirmek istiyorlar. Bakan ısıtıp ısıtıp getirmek istiyor. Ama seçim öncesi Başbakan’ın gündeme getireceğini sanmıyorum” dedi.

Kadın doğum teşvikiyle ilgili olarak yapılmak istenen çalışmalarla ilgili olarak da Arslan “Bu işin sahibi kim olacak diye Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında sorun yaşadık. Aile Bakanlığı olaya sadece kadın açısından bakıyor. Çalışma Bakanlığı ise tüm süreçler ve ILO mevzuatı açısından bakıyor. Aslında doğrusu Çalışma Bakanlığı bu süreci yürütmeliydi, Aile Bakanlığı da destek olmalıydı” diye konuştu.

Türk-İş’e ‘başarısız grev’ göndermesi

Kamuda 30 bin işçileri için toplusözleşme sürecine başladıklarını da söyleyen Arslan, uzlaşmazlık olması durumunda ne yapacakları sorusuna ise üstü kapalı olarak Türk-İş’ten örnek vererek yanıt verdi. “Son dönemdeki başarısız grev girişimleri bu silahın da dikkali bir şekilde kullanılması gerektiğini bize öğretti” diyen Arslan, “Elbette amaç grev değil ama, o da demokratik bir haktır ve gerektiğinde kullanılır” dedi. Türk-İş’e üye sendikalardan Tek Gıda-İş’in Mayıs ayında Çay-Kur’da başlattığı greve yeterli katılım olmamıştı. Hava-İş Sendikası’nın THY ’de başlattığı greve katılım konusunda da tartışmalı rakamlar gelirken, THY yönetimi grev nedeniyle uçuşlarda aksaklık olmadığını belirtiyor.