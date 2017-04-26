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Hak-İş 1 Mayıs'ı mehterle kutlayacak!

Erzurum'da kutlamalarda cirit gösterisi de yapılacak

26 Nisan 2017 00:03

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs İşci Bayramı’nı Erzurum’da mehterli ve ciritli gösterilerle kutlayacaklarını söyledi.

Arslan, Erzurum Cumhuriyet Caddesi’nde dolaşarak vatandaşları ve esnafı 1 Mayıs törenlerine davet etti. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul ve Taksim tartışmalarını artık Türkiye’nin gündeminden çıkarmak için her yıl başka bir ilde 1 Mayıs kutlamalarını yaptıklarını ifade etti.

Arslan, şöyle konuştu:

“Her gün copların, TOMA’lardan su fışkırtıldığı, çatışmaların olduğu, lastiklerin yakıldığı, sokakların savaş alanına döndürüldüğü dönemlerden artık Türkiye 1 Mayıs’ı normalleştirmesi gerekiyordu. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz.

Bu sene hem Erzurum’da bölgesel bir miting aynı zamanda 81 ilde de 1 Mayıs birlik mücadele dayanışma gününde kutlamaları gerçekleştirmiş olacağız. Halaylarımızla türkülerimizle, folklorümüzle, ciritimizle, mehterimizle hakikaten farklı bir 1 Mayıs’ı hep birlikte yaşayacağız.”

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