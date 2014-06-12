Hajrovic’ten Galatasaray’a gözdağı!

Galatasaray'dan kaçtığı iddia edilen İzet Hajrovic, bu söylemleri kesin bir dille yalanlarken, daha fazla forma şansı bulamazsa takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Hajrovic, yeni sezonda yedek kalmak istemiyor. Dünya Kupası’nda forma giyecek olmanın heyecanını yaşayan Hajrovic, “Zaten Galatasaray’ın oyuncularına ödemeleri bazen geç yaptığını biliyordum. Konu sadece para değil. Ben kesinlikle kaçmadım. Böyle bir durum yok. Evet erken ayrıldım. Bunun nedeni evlenmemle ilgili. Bu durumdan hem Mancini’nin hem de yönetimin haberi var. Evleneceğim için erken gittim. Paramı alamadığım için kaçtığım ve geri dönmeyeceğim iddiaları doğru değil” dedi.

Bosnalı yıldız tek derdinin futbol oynamak olduğunu belirterek, “Önümüzdeki sezon ne olacağını bilmiyorum ama ben futbol oynamak istiyorum. Genç bir oyuncu olarak kulübede oturarak kendimi geliştiremem. Kulüple oturup, konuşacağız. Eğer oynamayacaksam buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Buna Galatasaray karar verecek” ifadelerini kullandı.

Kampın Yıldızı oldu

İzet Hajrovic, ülkesinin oynadığı 3 hazırlık maçında başarılı bir performans gösterdi. Fildişi Sahilleri, Meksika ve Santos U20 takımlarıyla oynanan maçlara ilk 11’de başlayan Hajrovic, rakip filelere 2 gol bıraktı. 22 yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek’in Meksika’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü kaydederken, Santos U20 takımına karşı alınan 5-1’lik galibiyette attığı güzel golle dikkat çekti.