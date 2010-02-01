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Yaşam

Haiti’ye Yardım Gecesi

01 Şubat 2010 02:00

Merve Gökberk / MİHA

Babylon, 1 Şubat 2010, Pazartesi günü Çengi Performance Art ve UNICEF’in desteği ile düzenlenen “Haiti’ye Yardım Gecesi Music Helps” için kapılarını açıyor.

Teoman, Can Hatipoğlu, Sakin, The Revolters, Ayşegül Yeşilnil, Alihan Samedov gibi birbirinden renkli isimlerin yanı sıra dans topluluklarının da sahne alacağı bu gecede tüm müzik ve yardımseverleri saat 20:00 – 01:00 arasında Babylon’a bekliyoruz.


Bir bilet alarak Haiti’ye yardım edebilirsiniz

Etkinlik programı şöyle olacak:

DJ CAN HATİPOĞLU:  20.00-20.30
FİLM GÖSTERİMİ:  20.30-20.35
AYŞEGÜL YEŞİLNİL:  21:00 – 21:05
ALİHAN SAMEDOV:  21:25 – 21:30
BRENDA (Live):  21:50 – 21:55
ALONA (DANS GÖSTERİSİ):  22:00 – 22:05
THE REVOLTERS :  22:25 – 22:30
FİLM GÖSTERİMİ:  22:35 – 22:40
SAKİN:  23:00 – 23:05
BÜLENT DEVELİ (DANS GÖSTERİSİ):  23:10 – 23:15
BABA ZULA:  23:35 – 23:40
BURCU YÜCE ( DANS GÖSTERİSİ):  23:55- 00:00
BORA:  00:25 – 00:30
TEOMAN:  00:30-00:50

Konser bileti: 20 TL

Yer: Babylon
Tel: 0212 292 73 68
Adres: Şeyhbender Sok. No.3 Tünel Asmalı Mescit/Beyoğlu

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