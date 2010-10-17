T24 LogoT24 Logo
Dünya

HAİTİLİ ÇOCUKLAR İÇİN SIRT ÇANTASI TOPLANDI WASHINGTON (A.A)

17 Ekim 2010 00:37

-HAİTİLİ ÇOCUKLAR İÇİN SIRT ÇANTASI TOPLANDI WASHINGTON (A.A) - 16.10.2010 - Amerikan Devletleri Örgütü, Haitili çocuklar için sırt çantası topladı. Örgüt yetkililerinden Albert Ramdin, 12 Ocakta meydana gelen depremde, 250 bin kişinin öldüğü ve 1,5 milyon kişinin evsiz kaldığı Haiti'deki çocuklar için bugün Washington'da binden fazla sırt çantası topladıklarını belirtti. Haiti'de çocukların yüzde 80'inin okul araç gereçlerinin bulunmadığını belirten Ramdin, tüm uluslararası çabaların bu ülkede 28 kasımda yapılacak devlet başkanı seçimine yoğunlaştığını söyledi. Ramdin, "Ancak halk için özel ihtiyaçların da bulunduğunu biliyoruz" dedi. Sırt çantalarının Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de depremden sonra kurulan kamplardan birinde dağıtılacağı açıklandı. Bu kamptaki yaklaşık 30 bin depremzedenin çok kötü koşullarda yaşamını sürdürmeye çalıştığı, 5 bin kadar çocuğun çadırlarda eğitimlerine devam etmek zorunda kaldığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24