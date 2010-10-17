-HAİTİLİ ÇOCUKLAR İÇİN SIRT ÇANTASI TOPLANDI WASHINGTON (A.A) - 16.10.2010 - Amerikan Devletleri Örgütü, Haitili çocuklar için sırt çantası topladı. Örgüt yetkililerinden Albert Ramdin, 12 Ocakta meydana gelen depremde, 250 bin kişinin öldüğü ve 1,5 milyon kişinin evsiz kaldığı Haiti'deki çocuklar için bugün Washington'da binden fazla sırt çantası topladıklarını belirtti. Haiti'de çocukların yüzde 80'inin okul araç gereçlerinin bulunmadığını belirten Ramdin, tüm uluslararası çabaların bu ülkede 28 kasımda yapılacak devlet başkanı seçimine yoğunlaştığını söyledi. Ramdin, "Ancak halk için özel ihtiyaçların da bulunduğunu biliyoruz" dedi. Sırt çantalarının Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de depremden sonra kurulan kamplardan birinde dağıtılacağı açıklandı. Bu kamptaki yaklaşık 30 bin depremzedenin çok kötü koşullarda yaşamını sürdürmeye çalıştığı, 5 bin kadar çocuğun çadırlarda eğitimlerine devam etmek zorunda kaldığı belirtildi.