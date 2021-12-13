Haiti lideri Moise öldürülmeden önce uyuşturucu ticaretine bulaşan siyasetçi ve iş insanları hakkında liste hazırlıyormuş

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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmeden önce içinde siyasetçi ve iş insanlarının da isminin geçtiği, uyuşturucu ticaretine bulaşan insanlarla ilgili bir liste hazırladığı aktarıldı.

New York Times'ın haberine göre Moise temmuz ayında öldürülmeden önce Haiti'nin önemli siyasetçi ve iş insanlarını uyuşturucu ticaretine bulaşmakla itham eden bir liste hazırlıyor ve dosyayı ABD yönetimine vermeye hazırlanıyordu. Bilgileri, ABD gazetesine dosyanın hazırlanmasında görevli 4 danışman ve yetkili verdi.

Moise'nin kendisini iktidara taşımakta rol oynayan isimlerin bile listenin dışında bırakılmamasını istediği belirtildi.

Suikastçılar Moise'yi evindeki odasında öldürmüş, eşi ise ölü taklidi yaparak hayatta kalmıştı. Martine Moise, silahlı saldırganların suikasttan sonra odadaki dosyaları aradığını ifade etti.

NYT'ye konuşan Martine Moise, silahlı saldırganlardan birinin, "İşte bu" demesinin ardından suikastçıların evden çıktıklarını ifade etti.

Daha sonra yakalanan bazı kişiler, listeyi aldıklarını itiraf etti.