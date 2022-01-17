Haiti Devlet Başkanı’nın öldürülmesi soruşturmasında kritik duruşma: Mahkeme, Türkiye’de yakalanan isim için karar verecek

T24 Ankara

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021’de konutunda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada adı geçen ve Türkiye’de yakalanan Samir Handal’ın Haiti’ye iadesine yönelik taleple ilgili duruşma yarın yapılacak.

İstanbul’da havaalanında, hakkındaki Interpol kaydı nedeniyle gözaltına alınarak tutuklanan Handal’la ilgili talep yazısı Haiti’den geldi. Yazıda, Handal’ın suikast soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olduğu ve ülkeden hemen cinayetin ardından kaçmasının yargılanmaktan kaçtığı algısı yarattığı belirtildi.

Haiti’den gönderilen evrakın tercümesinde bu konuda detaylı bir bilgi olmamasına karşılık, İstanbul Başsavcılığı’nın iade talebini değerlendirecek mahkemeye gönderdiği yazıda, Handal’ın da suikaste katılan isimlerden biri olduğunun belirtilmesi dikkati çekti.

Savcılığın yazısında mahkemenin iade yönünde karar vermesi istenildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda, Handal’ın suikast ve yağma ile suçlandığı da ifade edildi. Handal halen Maltepe L Tipi Cezaevi’nde tutuluyor.