Haiti Devlet Başkanı Moïse'ye suikastle bağlantılı Kolombiyalı eski bir asker suçlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse’ye düzenlenen suikastle bağlantılı olarak Kolombiyalı eski bir askerin suçlandığını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı 43 yaşındaki Mario Antonio Palacios’un Haiti Devlet Başkanı’nı kaçırma veya öldürmek için planın bir parçası olmakla suçlandığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Palacios ve aralarında Kolombiya vatandaşları ve Haiti-Amerika vatandaşlarının bulunduğu 20 kişinin suikastle bağlantılı suçladığını söyledi.

Bakanlık, grubun bir kaçırma planıyla hareket ettiği ancak sonucunda Moïse’nin öldürüldüğünü söyledi.

Haiti Devlet Başkanı Moïse, 7 Temmuz’da evine düzenlenen bir baskında öldürülmüştü.