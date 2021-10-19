Haiti'de silahlı çeteciler, resmi törene giden Başbakan'ı geri gönderdi

T24 Dış Haberler

Haiti'de Başbakan Ariel Henry, gittiği töreni silahlı çeteciler yüzünden terk etmek zorunda kaldı.

Ülkedeki giderek kötüleşen güvenlik durumuna dikkat çeken olayda Henry töreni terk etmek zorunda kaldı. Ülkede hafta sonu da 17 ABD'li misyoner ve aileleri kaçırılmıştı.

Sosyal medyada ve Haiti medyasında yer alan görüntülerde Haiti'nin devrimci liderlerinden Jean-Jacques Dessalines için yapılan töreni suç örgütü lideri Jimmy “Barbecue” Cherizier yönetti.

Pazar günü Henry ve güvenlik ekibinin törene gitmeye çalıştığı, ancak önlerini kesen çetecilerin kendilerini engellediği ifade edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre çeteciler silahlarını ateşledi.

Görüntülerde silahlar ateşlenirken Başbakan'ın olduğu aracın olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

The Guardian, çetecilerin 'bir güç gösterisi yapmaya çalıştığı' değerlendirmesinde bulundu.