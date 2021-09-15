Haiti'de Devlet Başkanı Moise'ye suikast soruşturması kapsamında Başbakan Henry'nin ülkeden ayrılması yasaklandı

Eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikastle ilgili süren soruşturmada Haiti Başbakanı Ariel Henry’nin ülkeden çıkması yasaklandı.

BBC’de yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcı, başbakanın devlet başkanını öldürmeyi planlamakla suçlanan eski adalet bakanlığı görevlisi Joseph Felix Badio ile ilişkisini açıklamasını da istedi.

Kayıtlar, eski adalet bakanlığı görevlisi ile Henry arasında suikastten saatler önce birden fazla telefon görüşmesi gerçekleştiğini gösterdi. GPS kayıtları da suikastten sonra ortadan kaybolan ve halen aranan Badio’nun suç mahallinden telefon ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, başkent Port-au-Prince'te bulunan evinde öldürüldü. Suikasti duyuran Başbakan Claude Joseph, ülkenin yönetiminin kendisine geçtiğini söyledi. Suikast sırasında yaralanan First Lady de hastanede tedavi altına alındı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti'de 2018 yılında yapılması gereken seçimler, siyasi karışıklık nedeniyle yapılamamıştı. Muhalefetin yolsuzlukla ve ülkeyi bir diktatörlüğe dönüştürmekle suçladığı Moise'ye karşı 2021 başında pek çok şehirde büyük protestolar düzenlenmişti.