Haiti'de çeteler arasında çatışma: 20 kişi hayatını kaybetti

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, çeteler arasında çıkan şiddet olayları nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu öğrenilen en az 20 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Haiti Sivil Savunma Ajansı, çeteler arasındaki şiddet olaylarının artabileceği; ölenlerin ve ülkeden göç edenlerin sayısının yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Olayda en az 12 ev kundaklanırken, evlerinden kaçan bölge halkı Belediye Başkanı'nın ofisinin bahçesine sığındı.

AP'de yer alan habere göre; Haiti Sivil Savunma Ajansı, çatışmaların 24 Nisan'da, başkent Port-au-Prince'deki dört mahallede başladığını açıkladı. Çatışmalar nedeniyle Haiti'nin kuzey bölgesine giden ana yolların kapatılabileceği konusunda uyarıda bulunan Sivil Savunma Ajansı, "Önümüzdeki günlerde şiddet olaylarının daha da artması muhtemel. Bu durum, daha fazla can kaybına ve nüfus göçüne yol açacaktır" dedi.

Yetkililer tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada; çatışmaların başlamasından itibaren hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun olduğu bildirildi. Havalimanı yakınlarında bulunan boş bir BM (Birleşmiş Milletler) İnsani Hava Servisi'ne ait helikoptere de bir kurşunun isabet ettiği söylendi.

Şiddeti kınayan bir bildiri yayınlayan Haiti Vatandaş Koruma Ofisi, eyleme geçmedikleri ve sessiz kaldıkları gerekçesiyle siyasi liderleri eleştirirken; yetkilileri, vatandaşları koruma sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Bölgedeki okul ve işletmeler geçici olarak kapatıldı. Evlerini terk eden vatandaşların ise nerede kalacağı henüz belli değil.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin, 7 Temmuz 2021'de öldürülmesinin ardından yaşanan iktidar boşluğu nedeniyle ülkede çeteler arası güç mücadelesi ve insan kaçırma olayları arttı.