Haiti'de çete, kaçırılan ABD'li misyonerleri serbest bırakmak için 1 milyon dolar istiyor

Haiti’de ABD ve Kanadalı misyonerleri kaçıran çete, serbest bırakılmaları için 1 milyon dolar istedi.

The Wall Street Journal’a konuşan Haiti Adalet Bakanlığı, hafta sonu 400 Mazowo isimli bir çete tarafından kaçırılan 17 misyoner için 1 milyon dolar fidye istendiğini söyledi.

Aynı çete nisan ayında da Haiti’de Katolik bir grubu kaçırmış daha sonra serbest bırakmıştı.

Haiti’de hafta sonu kaçırılan 17 kişiden birinin Kanada, diğerlerinin ABD vatandaşı olduğu biliniyor. Kaçırılan kişiler Haiti’de kâr amacı gütmeyen bir misyoner organizasyon için çalışıyordu. Misyonerler, kaçırıldıkları sırada bir yetimhane ziyaretinden dönüyordu. Misyonerlerin bulunduğu otobüs çete tarafından durduruldu ve içindeki kişiler kaçırıldı.

Son dönemde çetelerin insan kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı ülkede, çetelerin fidye talepleri 1 milyon doları bulabiliyor. Haiti Başkanı Jovenel Moise’in Temmuz ayında evinde öldürülmesinden sonra çete bağlantılı insan kaçırma olaylarında ciddi bir artış yaşanmaya başladı.