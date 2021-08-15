Haiti'de 7.2'lik deprem: Hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e çıktı

Haiti'de meydana gelen 7.2'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi. Deprem nedeniyle ülke genelinde bir ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

Haiti'nin güney doğusunu etkileyen 7.2'lik deprem cumartesi günü meydana geldi. En az 724 kişinin öldüğü depremin ardından Başbakan Ariel Henry, bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Başbakan Henry, hasarın boyutu tespit edilene kadar uluslararası yardım talep edilmeyeceğini söyledi.

Uluslararası Kızıl Haç ve depremden etkilenmeyen bölgelerdeki hastaneler enkazda arama kurtarma çalışmaları için harekete geçti.

2020 Haiti depremi

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri, 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.