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‘Hainler mezarlığı’ kuran Kadir Topbaş’ın damadı ‘FETÖ’den tutuklama talebiyle mahkemede

TUSKON üyesi 65 iş adamına tutuklama talep edildi

07 Eylül 2016 23:22

15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden darbecilerin gömülmesi için ‘Hainler Mezarlığı’ kuran ve daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in itirazıyla tabelayı kaldıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, ‘FETÖ’den tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

65 iş adamına tutuklama talebi

 

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Federasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik “FETÖ/PDY” operasyonunda 21 gündür gözaltında bulunan 80 işadamından 65'i tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü de bulunuyor.

"Yollarını ayırdığını beyan etti"

Topbaş, gözaltına alınan damadı ile ilgili "17/25 Aralık'tan sonra damadım bu ihanet şebekesi ile yollarını ayırdığını beyan etti. Yargı süreci elbette gerçeği ortaya çıkaracaktır. Eğer damadım beyanının aksine davranmışsa hak ettiği cezayı çekecektir." demişti.

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