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Ekonomi

TUSKON üyesi 65 iş adamına tutuklama talebi

Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü dahil 65 iş adamı tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi

07 Eylül 2016 22:48

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Federasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik “FETÖ/PDY” operasyonunda 21 gündür gözaltında bulunan 80 işadamından 65'i tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü de bulunuyor.

80 şüpheliden 65'i tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 15 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığınca haklarında  adlı kontrol kararı verilmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanmaya sevk edilen iş adamlarının isimleri ise şöyle:

"Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Nejat Güllü, Faruk Güllü, Mehmet Seydi Şentürk, Mehmet Songül, Mehmet Zenginer, Mustafa Zenginer, Salih Zenginer, Muhammet Murat Kökoğlu, Muhdi Yeyrek, Murat Atahan Kayalar, Mustafa Gündüz, Nalan Erpolat, Nihat Kurt, Orhan Atay, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Ramazan Alpay, Rana Tezcan Açıkgöz, Ruhi Gürer, Salih Bayram, Salih Zeki Azak, Selahattin Altuntaş, Selahattin Keleş, Hasan Bayram, Ziya Sarıca, Mustafa Sarmusak, Fadime Özge Önal, Cahit Durmaz, İsmail Aytan, Selim Sadır, Serkan Ercan, Serkan Tari, Sinan Karataş, Suat Barış, Süleyman Düzgün, Süleyman Muzaffer Bıçak, Süleyman Taşbaş, Şahin Erçin, Şener Ardahanlı, Tolga Güven, Uğur Murat Gültekin, Yavuz Karakoç, Yusuf Yüce, Yüksel Nalbant, Adem Karakoç, Ahmet Şener Gülenç, Ali İhsan Özay, Barış Şengül, Ceyhun Pilatin, Çetin Tekdemir, Doğan Gelo, Emrullah Emre Topal, Ertuğrul Yılmaz, Fuat Yılmaz, Haluk Başkan, İlhan Karagöz, İnci Konuk, İsmail Hakkı Kısacık, İsmail Kınay, Kerem Çizmecioğlu, Kezban Uyar, Köksal Turna, Levent Dursun Akın, Mehmet Ali Göv, Mehmet Gökdeniz"

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