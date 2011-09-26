-Hain saldırıya 15 gözaltı SİİRT (A.A) - 26.09.2011 - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu'na önceki gün düzenlenen saldırıda terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu'na teröristlerce düzenlenen ve 6 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenoluk köyünde oturan ve saldırıyı düzenleyen teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında saldırıyı düzenleyen teröristlerin köye gelirken kullandığı pikabın sahibi de bulunuyor. İfadesinde, saldırı öncesi Kurtalan-Baykan arasında yol kesen teröristlerin pikabı gasbettiğini bildiren araç sahibinin teröristlerle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Bu arada, Belenoluk köylüleri saldırının ardından yaşanan tedirginliği üzerinden atmaya çalışıyor. Köy muhtarı Abdülhamit Acar, 150'den fazla hanenin bulunduğu köyde oturanların bazılarının saldırı sırasında tarlada çalıştığını, bazılarının ise hayvan otlatmaya gittiğini belirterek, ''Saldırı olunca köy dışında olanlar köye geri dönmedi. Çoğunluğu çocuk ve genç olan köylülerden haber alamadık. Köyde çok insan kayıp, kaç kişinin kayıp olduğunu bilmiyorum. Benim de 2 çocuğumdan haber alamamıştım. Daha yeni bu sabah eve geldiler. Saldırının başlaması ile köye gelememişler, korkup karşı komşu köye gidip sığınmışlar. Çok şükür bizimkiler geri döndü ama köyden kaç kişi kayıp bilmiyoruz'' dedi. Öte yandan teröristlerin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor.