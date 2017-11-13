Hain denilen askere 24 yıl sonra şehit unvanı verildi

Terhisine iki gün kala, firar ettiği iddiasıyla Hatay'ın Hassa ilçesi Gökhan Suriye Sınır Karakolu'ndan firar ettiği iddia edilerek Suriye topraklarında sırtından vurularak öldürülen er Nihat Özcan'a 24 yıl sonra şehit unvanı verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yyıllardır devam eden hukuk mücadelesinin sonuçlanmasına ve Nihat Özcan’ın vatan haini değil şehit unvanı verilmesine sevinen Özcan ailesi, hukuk mücadelesinde kendilerini yalnız bırakmayan devlet büyüklerine teşekkür etti. Nihat Özcan’ın kardeşi Şehmus Özcan, “Ağabeyim Nihat Özcan 24 yıl önce terhisine bir, iki gün kala firar ederek Suriye’ye kaçtığı ve faili meçhul olarak öldürüldüğü iddia edildi. O günden beri hukuk mücadelesi verdik. Maalesef sürekli FETÖ’cü hâkim ve savcılar tarafından failler korundu. Daha sonra dava 20 yıl zaman aşımından düştü ve dosyayı kapatan hakim ve savcılar tutuklandıktan sonra tekrar dava açtık. Piyade Er Nihat Özcan’ın vatan haini olmadığı aslında şehit olduğu kanıtlanarak mahkeme karar verdi. Ağabeyimin vatan hainliğinden şehitliğe dönmesi bizi biraz rahatlattı. Umut ediyoruz ki ölümüne sebebiyet verenlerin de araştırılıp hakkettikleri cezayı alırlar. Bu hukuk mücadelemde güç aldığım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı. Çünkü Cumhurbaşkanımız sürekli ‘Mazlumun ahı yerde kalmaz, Müslüman’a umutsuzluk yakışmaz’ demesi ümidimizi kaybetmememize vesile oldu. Çok şükür hak yerini buldu" dedi.

24 yıl aradan sonra şehit olduğuna karar verilen ve şehitlik beratı alan piyade er Nihat Özcan'ın kardeşi Şehmus Özcan, ağabeyinin vurulduğu anda abdestli ve üzerinde Kur'an-ı Kerim bulunduğunu söyledi. Özcan, "Allah şehitliği herkese nasip etmez. Ağabeyim öldürüldüğü gece soyumuza yakışır bir şekilde abdestli ve Kur'an-ı Kerim üzerindeydi. O Kur'an-ı Kerim'in hatırı için ben, elbet bir gün ağabeyimin gerçek şehit sayılarak üzerindeki iftiraların kalkacağına inanıyordum. 24 yılın sonunda Allah’a çok şükür iftiralar kalktı ve ağabeyim şehit sayıldı. Bu tür acıyı biz çektik inşallah başkaları çekmez, bu konuda bana destek olan devlet büyüklerim ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum” diye konuştu.