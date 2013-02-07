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Dünya

Haifa Wehbe: Ergenlik dönemimde, Nasrallah ile evliydim

Lübnanlı ünlü şarkıcı Haifa Wehbe, ergenlik döneminde, Hizbullah'ın lideri Nasrallah ile evli olduğunu söyledi.

07 Şubat 2013 11:34

Obama ile de görüşecek rtadoğu’nun en ünlü şarkıcılarından Lübnanlı Hayfa Wehbe, Arap dünyasını yerinden oynatan bir iddia ortaya attı.

Taraf Gazetesi'nde yer alan haberinde, Arap magazin sitelerinin “Rusya’nın Sesi” radyosuna dayandırdığı iddiaya göre, Wehbe, ergenlik döneminde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile evlendiğini açıkladı. Nasrallah’ın izlediği hikmetli ve dengeli politika ve İsrail’in Lübnan’a saldırısını püskürtmesi nedeniyle kalbini kazanan tek erkek olduğunu ve ona hayran olduğunu söyleyen Wehbe, en büyük temennisinin Hizbullah lideriyle yüz yüze gelmek olduğunu söyledi.

Hasan Nasrallah’ı en büyük Arap liderlerinden biri olarak nitelendiren Lübnanlı yıldız, “Görevini en iyi şekilde yerine getiren ve başarılı icraatlara imza atan böyle büyük bir liderin emrinde çalışmak benim için bir şereftir” dedi. Bu iddiaya Hizbullah’tan nasıl bir tepki geleceği merak ediliyor. Babası Lübnanlı annesi Mısırlı olan 1976 Beyrut doğumlu Wehbe, People dergisinin “Dünyanın en güzel kadınları” listesine de girmişti.

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