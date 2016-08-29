Hahn: Mülteci anlaşması vizeden ayrı değerlendirilmeli



AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Almanya'da yayımlanan Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Mülteci anlaşmasını vize serbestisinden ayrı değerlendirmek gerekir" dedi. Hahn, 'Avrupalıların kendisini köşeye sıkışmış gibi görmemesi ve bu nedenle şu anda mevcut olmayan koşulları yaratmaması gerektiğini' söyledi.

Türkiye'nin de anlaşmadan en az Avrupa kadar faydalandığını belirten Hahn, Türkiye'ye mülteciler için verilen 2 milyon 700 bin euroluk mali kaynağı buna örnek gösterdi. Hahn, Türkiye'nin 'bundan kesinlikle vazgeçmek istemeyeceğini' dile getirdi.

Türkiye'nin 2023'te üyelik hedefine 'Hayır'

Hahn, Avusturya Başbakanı Christian Kern'in gündeme getirdiği Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin durdurulması önerisine ise karşı çıktı. 27 AB üyesi ülkesi ile kendisinin, Ankara istediği sürece Türkiye ile müzakerelerin yürütülmesi konusunda hemfikir olduğunu belirten Hahn, Türkiye'nin 2023'te üyelik hedefine ilişkin olarak ise "Bugünün penceresinden bakılınca: Hayır" dedi.

Steinmeier: Türkiye kolay bir ortak değil

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinemeier de Türkiye ile yakın ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduğunu dile getirdi. Bakan, Türkiye'nin kolay bir ortak olmadığının 'bir sır olmadığını' ve Alman hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki bazı gelişmeleri kritik gördüğünü ifade etti. Ancak Steinmeier, Türkiye ile yakın bir işbirliği olmadan AB'nin dış sınırlarının 'insan onuruna yaraşır şekilde güvenceye alınmasının' düşünülemez olduğunu belirtti.

Steinmeier, Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenli nedeniyle Türk-Alman ilişkilerinin 'müstesna bir boyutta' olduğunu ifade ederken, "Bu ilişkiyi gelecekte güçlü bir AB-Türkiye ilişkisinin içine entegre etmek özellikle bizim menfaatimizedir" dedi.

Mülteci anlaşmasında son durum

AB ile Türkiye geçen Mart ayında, Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçen sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesi üzerinde mutabık kalmıştı. Türkiye anlaşma karşılığında Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize serbestisi getirilmesini talep etmişti. Türkiye vize serbestisinin ekim ayının sonuna kadar sağlanmaması durumunda, mülteci anlaşmasının feshedilebileceği yönünde gözdağı vermişti. Ancak çoğu Avrupalı politikacı, Türkiye'nin vize serbestisi için gereken koşulları yerine getirmediği görüşünde.