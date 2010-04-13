Hahama tacizden 32 yıl ceza

T24- New York’ta 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan bir hahamın 32 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.
Brooklyn mahkemesinin açıklamasında, Baruch Lebovits (59) adlı hahamın, geçen ay, 16 yaşındaki bir erkek çocuğuna 2004 ve 2005’te sekiz kez cinsel istismardan suçlu bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, hahamın ancak 10 yıl 9 ay tutuklu kaldıktan sonra erken tahliye talebinde bulunabileceği kaydedildi.
Baruch Lebovits’nin ayrıca iki pedofili suçlamasından daha yargılanmasının beklendiği belirtildi.