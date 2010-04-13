Hahama tacizden 32 yıl ceza

T24-



Brooklyn mahkemesinin açıklamasında, Baruch Lebovits (59) adlı hahamın, geçen ay, 16 yaşındaki bir erkek çocuğuna 2004 ve 2005’te sekiz kez cinsel istismardan suçlu bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, hahamın ancak 10 yıl 9 ay tutuklu kaldıktan sonra erken tahliye talebinde bulunabileceği kaydedildi.



Baruch Lebovits’nin ayrıca iki pedofili suçlamasından daha yargılanmasının beklendiği belirtildi.