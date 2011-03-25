-HAGİ'NİN YERİNE BÜLENT ÜNDER İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Galatasaray'da takımın başından ayrılan Gheorghe Hagi'nin yerine, teknik direktör olarak Bülent Ünder getirildi. Sarı-kırmızılı takımda geçmişte Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Bülent Ünder, en kısa sürede göreve başlayacağını belirtti. Ünder, ''En kısa sürede göreve başlıyorum. Kulüple sezon sonuna kadar anlaştım'' dedi. Bülent Ünder, antrenör Tugay Kerimoğlu ve kaleci antrenörü Nezih Boloğlu'nun görevlerini sürdüreceğini, belki 1-2 antrenör takviyesinin daha yapılabileceğini söyledi. Öte yandan, Bülent Ünder'in sezon sonuna kadar olan bölümde başarılı olması halinde, gelecek sezon da görevine devam edebileceği belirtildi. -''TEŞEKKÜRLER GHEORGHE HAGİ''- Galatasaray Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör Gheorghe Hagi'ye, resmi internet sitesinin açılış sayfasında da teşekkür etti. Kulübün internet sitesinin açılış sayfasına, futbolculuk döneminde sarı-kırmızılı ekiple önemli başarılar kazanan Rumen çalıştırıcının fotoğrafı ve ''Teşekkürler Gheorghe Hagi'' yazısı konuldu.