Hagi'nin oğlu 1 milyon Euro'ya transfer oldu

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, futbolcu 17 yaşına yeni giren oğlu lanis Hagi'nin İtalyan devi Fiorentina'nın 1 milyon Euro karşılığında oğlunu transfer ettiğini duyurdu. Hagi, "Ianis çok kaliteli bir futbolcu oldu. Ama kendisini kanıtlamak zorunda. Fiorentina Ianis'i 1 milyon Euro karşılığında transfer etti. Ama şimdilik bizde oynamaya devam edecek" dedi.

Sporx.com'un haberine göre, Gheorghe Hagi'nin açıklamaları özetle şöyle:

"Ianis çok kaliteli bir futbolcu oldu. Ama kendisini kanıtlamak zorunda. Fiorentina Ianis'i 1 milyon Euro karşılığında transfer etti. Ama şimdilik bizde oynamaya devam edecek. Benden daha yetenekli. Teknik kapasitesi oldukça yüksek. Mental olarak her gün gelişiyor. İki ayağını da kullanabiliyor. Ben sadece sol ayağımı kullanırdım.

Ianis, gelişmek için sürekli çalışmak zorunda. Bu, genç bir bir oyuncu için zor bir durum. Ianis tam bir 10 numara. Maç içinde çok çabuk karar veriyor. Geçen yıla göre 12 santimetre daha uzun.

'Ona her gün Cruyff'un videolarını izletiyorum'

Ona her gün Cruyff'un videolarını izletiyorum. Sürekli futbol konuşuyoruz. Bir gün Romanya Milli Takımı'nın kaptanı olacak. Steaua Bükreş Ianis'i transfer etmek istedi ancak Fiorentina onu çoktan aldı. Gelişimini sürdürecek ve sonra İtalya'ya gidecek."