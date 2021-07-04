Hagi ve Popescu, Galatasaray idmanında

Yeni sezon hazırlıklarına Florya'da devam eden Galatasaray idmanının Hagi ve Popescu ziyaret etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlandı. Ana bölümde 2x35 dakikalık 11’e 11 çift kale maç yapıldı.

Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihinin efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktör Fatih Terim ile beraber izledi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Salı günü saat 19.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.