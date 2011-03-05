Hagi: İstifamı isteyenler gelip erkekçe yüzüme söylesinler

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı takımın Karabükspor'la berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa sinyalleri verdi.



İşte Rumen teknik adamın konuşmaları:



"Maalesef zor bir durum yaşıyoruz. Takım sahaya çıkarken arzulu ve istekliydi ama maalesef kazanamadık. Kaleye doğru ilerlerken çok başarılı değiliz. "





"İstifamı isteyenler gelip erkekçe yüzüme söylesinler"



"Son basın toplantısında da söylediğim gibi, yönetimin benimle ilgili bir düşüncesi varsa, yani bundan sonraki dönemde beni istemiyorlarsa masaya oturup konuşur bir çözüm buluruz. İstifamı isteyenler gelip erkekçe yüzüme söylesinler. Daha önce de bunu söylemiştim. Herkesin oturup bir analiz yapması gerekiyor. Önemli olan Galatasaray. "





"Başarısızlığın bir parçası da benim"



"Bir sebepten dolayı çok üzgünüm. Taraftarların bir şeyi unutmaması gerekiyor. Bu sene kulübe son olarak ben katıldım. İşler iyi giderken gelmedim. Yani ben gelip iyi giden işleri bozmadım. Takımı alıp iyi şeyler yapmak istiyordum. Bu amaç ve hedefle geldim. Alınan sonuçlardan dolayı sorumluluk taşıyorum. Kabul ediyorum. Tabii ki bu başarısızlığın bir parçasıyım ben de. Ama suç yüzde yüz benim değil. "



İmza attığım zaman çok iyi niyet ve güzel fikirlerle gelmiştim. Ama tabii ki beni istemeyen varsa gelip karşıma söylesin, bunu da hep birlikte değerlendirelim. Ama unutmayalım ki Galatasaray'a son gelen benim. Başaramadım evet bu da doğru. Ama sadece 4 aydan sorumlu olarak görüyorum kendimi. Bu konuda da bir çözüm bulunacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz."





