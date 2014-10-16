Hagel: ABD yeni bir savaş içerisine girmeyecek

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, yakın dönemde Amerikan ordusunun bir savaş içerisine girmeyeceğini açıkladı. Hagel "yeni bir işgal olasılık dışı" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Hagel, başkent Washington'da iki gündür devam eden ABD Ordu Birliği'nin konferansında konuştu.

ABD ordusunun son yıllardaki faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Hagel, yakın dönemde Amerikan ordusunun bir savaş içerisine girmeyeceğini vurguladı.

Hagel, Obama'nın ordunun Irak'ta kara harekatı veya Suriye'deki savaşa müdahil olma gibi yeni bir saha mücadelesine sokmayacağına yönelik taahhütlerini hatırlattı.

Hagel, "Suriye ve Irak'taki stratejimiz, sahada güçlerin bulunması yönünde ancak bu güçler yerel unsurlar olmalı. Biz onlara yardım edeceğiz, onları destekleyeceğiz ve eğiteceğiz. Bu, teröristleri zayıflatmak ve nihayetinde yok etmek için en iyi yol değil ama bu, terörizmi ve aşırıcılığı yenmede sürdürülebilir tek yol" diye konuştu.

'İşgal olasılık dışı'

Bu noktada başkent Washington'da ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey'in başkanlığında 21 koalisyon ülkesinin askeri liderlerinin IŞİD'e karşı mücadeleyi görüşmek için toplandığını anımsatan Hagel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın gelecekte ABD kara birliklerinin, Irak veya Afganistan benzeri, rejim değişikliği veya ateş altındaki bir ulusun inşası için işgal edilmesi gibi bir kampanyayı tekrarlaması olasılık dışı ancak bu, kara birliklerine ihtiyacın azaldığı veya bu birliklerin ulusal güvenlik stratejimizdeki yerinin tükendiği anlamına gelmiyor. Kara ordusu ülkemizin karşılaştığı her ulusal güvenlik tehdidiyle mücadelede ve bunları yok etmede yardımcı olmayı sürdürecek. Her zaman modern, hazır, iyi donatılmış, eğitilmiş bir orduya ihtiyaç olacak."