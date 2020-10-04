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Dünya

Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı

04 Ekim 2020 00:10

Libya'nın Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarılarak Misrata'daki Türk yetkililere teslim edildi.

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Gürkan GürmeriçlilerTürkiye MisrataMisrataLibyaHafterSirteTürk işçi
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