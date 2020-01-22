Hafter güçlerinden sivil uçakları düşürme tehdidi

Libya'da Ulusal Ordu Komutanı Halife Hafter'e bağlı güçler, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.

Berlin'de Libya için düzenelenen konferansta yapılan görüşmeler neticesinde duyurulan ateşkes çağrısına rağmen gerilim tırmanmaya devam ediyor. Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan ederken, ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.

"Bir Türk uçağını imha ettik"

Mismari, yaptığı açıklamada Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini belirterek, Trablus'ta bulunan Mitiga Havaalanı'nın LUO hedeflerine yönelik saldırılarda 'fırlatma rampası' olarak kullanıldığını öne sürdü.

Mismari, "Kuvvetlerimize saldırmaya çalışan bir Türk uçağını imha ettik ve bu ateşkes anlaşmasının ihlalidir" diye konuştu. Sözcü, ayrıca "Mitiga Havaalanı'ndan ayrılan sivil veya askeri uçaklar hedef alınacak, bu son uyarımız" ifadelerini kullandı.

Kalıcı ateşkes arayışı

Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle Libya'da geçici olarak sağlanan ateşkesi kalıcı hale getirmek için geçen Pazar Almanya'nın başkenti Berlin'de 11 ülkenin üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir konferans düzenlenmişti. Konferansta kalıcı ateşkes kararına varılamasa da, bunun için bir yol haritasında uzlaşma sağlanmıştı.

Buna göre kalıcı ateşkesin desteklenmesi, silah ambargosuna uyulması Libya'nın iç işlerine karışılmaması taahhüdünde bulunulmuştu. Ayrıca, Trablus'taki hükümet ile General Hafter destekli Tobruk'taki Temsilciler Meclisinden beşer kişinin katılacağı askeri bir komite ve aynı zamanda Berlin sürecini koordine edecek uluslararası bir komisyonun oluşturulmasına karar verilmişti.