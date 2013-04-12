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Yaşam

Haftaya yine yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun doğu bölgelerinde devam eden yağışların yarın yurdu terk edeceğinin tahmin edildiğini açıkladı

12 Nisan 2013 21:54

Meteoroloji pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara yol açacağını ve hafta boyunca etkili olacağını tahmin ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun doğu bölgelerinde devam eden yağışların yarın yurdu terk edeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklığının hafta sonunda tüm yurtta artacağı, mevsim normallerinin civarında ve yer yer üzerinde seyredeceğinin beklendiği belirtildi.

Yurdun Pazar günü kuzeybatı kesimlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların önümüzdeki hafta boyunca yurdun büyük bölümünde görüleceği tahmin ediliyor. Bu hafta sonunda yurt genelinde artması beklenen hava sıcaklığının, Pazar günü Marmara bölgesinde, önümüzdeki hafta başında iç ve batı bölgelerde 4 – 8 derece azalacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve yer yer birkaç derece altına düşeceği bekleniyor.

Rüzgarın önümüzdeki hafta başı Pazartesi ve Salı günleri yurdun batı kesimlerinde Marmara ve Ege ’de kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 

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