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Yaşam

Haftasonu yağmur geliyor

Hafta sonunda sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da yağmur yağması bekleniyor.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Bir türlü ardı arkası kesilmeyen sıcak ve nemli havalarla boğuşan İstanbullulara müjde gibi meteorolojik tahmin geldi. Buna göre hafta sonunda sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.
    

CNN'de yer alan habere göre, Cumartesi günü öğle saatlerinde Silivri ve Çatalca gibi uzak ilçelerde görülecek yağışın, pazar günü İstanbul'un hem Anadolu ve hem de Avrupa yakasında etkili olması bekleniyor.


Sıcak ve nemli havalarda İstanbulluların imdadına yetişen kuzey rüzgarlarının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.


Cumartesi günü öğleden sonra özellikle Karadeniz ve Marmara Denizi'nin güneyinde çok etkili olması beklenen poyraz rüzgarının zaman zaman 6 hatta 7 şiddetinde esmesi, yani hızının 50 km'nin üzerine çıkması bekleniyor.

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