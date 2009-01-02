Haftasonu kar geliyor

Trakya ve Kıyı Ege’den yurda giriş yapacak yağışlar, akşam saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’i etkisi altına alacak.



Türkiye bugün Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji’ye göre, bugün öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ile Kuzey Ege’de Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ile İzmir’in Dikili ilçesinde başlayacak yağışların, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Isparta ve Burdur, Eskişehir, Ankara, Konya ve Bolu, Düzce ve Zonguldak etkisi altına alması bekleniyor.



Yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.



Yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü yurdun büyük bir bölümünde aralıklarla devam edecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.



Bugün güney ve iç kesimlerde, hafta sonunda doğu bölgelerde gündüz sıcaklıkları 2-4 derece artarken, batıda sıcaklık değerleri değişmeyecek. Gece sıcaklıkları ise doğu bölgelerde azalmaya devam ederken, iç ve batı bölgelerde bulutlanma nedeniyle biraz artacak.



Ulaşımı olumsuz etkiliyor



Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı, hava ve kara ulaşımında aksamalara yol açtı.



İki bölgede 3 bini aşkın köye ulaşılamıyor. Kar kalınlığı Ağrı kent merkezinde 60, Hakkari'de 50 santimetre olarak ölçüldü. Hakkâri-Van, Hakkari-Şırnak Karayolları çığ düşmesi sonucu uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.



Van'da uçak seferleri iptal edildi.



Bitlis'in Mutki ilçesi Konuksayak köyünde 50 araçlık konvoy saatlerce yolda mahsur kaldı. Hakkari'de de Şibeköy tepesi mevkiinde mahsur kalan 23 kişi il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.



Van'ın Yenisu köyünde doğum sancıları başlayan bir kadın, 3 saat süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye kaldırıldı. Hamile kadının sağlık durumu iyi.



Gecenin en düşük sıcaklığı ise eksi 24 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.



Bu arada çığ düşmesi nedeniyle Van-Tatvan Kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Van-Tatvan Kara yolu Kuskunkıran mevkisinde akşam saatlerinde çığ düştü. Yol, 3 saatlik bir çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.



Kar yağışı eğitimi de aksatıyor. Van, Bitlis, Ağrı, Trabzon ve Giresun'un bazı ilçeleri ile Rize'de okullar tati edildi. Sivas'ta aşırı soğuk yüzünden Kızılırmak nehrinin üzeri buzla kaplandı.

