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Yaşam

Haftasonu havalar nasıl olacak?

Meteoroloji, yarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yağışlar olacağını açıkladı

06 Mart 2015 16:16

Hafta sonu hava soğuyor. Kar ve fırtına geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini açıkladı. Yarın öğleden sonra fırtına, pazar günü ise Trakya'da kar ve karla karışık yağmur görülecek.

 

Trakya ile Kıyı Ege’de kuvvetli yağış bekleniyor

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  yarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de görülecek yağışların; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çanakkale illeri ile İzmir, Aydın ve Balıkesir’in kıyı ilçelerinde ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle denildi:

 

İşte beş günlük hava durumu tahmini

 

Batı Karadeniz'de: rüzgarın Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/s) fırtına, doğusunda 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/s) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Pazartesi günü (09.03.2015) ilk saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da: rüzgarın Cumartesi(07.03.2015) günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü (08.03.2015) öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

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