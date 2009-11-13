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Yaşam

Haftasonu hava nasıl olacak?

Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

13 Kasım 2009 02:00

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, K.Maraş, İskenderun), Doğu Anadolu'nun batısı (Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl) ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, G.Antep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Genel olarak kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerimizde güney ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.

Uyarılar

Yağışların; Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, K.Maraş, İskenderun), Doğu Anadolu'nun batısı (Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl) ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, G.Antep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan, yıldırım vs.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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