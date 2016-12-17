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Spor

Haftanın MVP'si Fabien Causeur

Fabien Causeur, 12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanının sahibi oldu

17 Aralık 2016 19:32

THY Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Brose Bamberg'in Fransız basketbolcusu Fabien Causeur, 12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanının sahibi oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Brose Bamberg'in sahasında Anadolu Efes'i 91-83 yendiği maçta 35 verimlilik puanıyla oynayan Causeur, sezonun 12 haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 28 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla tamamlayan 29 yaşındaki oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 9'da 8, üç sayı çizgisinin gerisinden 5'te 3, serbest atışlarda ise 3'te 3 isabetle oynadı.

Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'un oyun kurucusu Nick Calathes 34 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. Yunan basketbolcu, takımının Fenerbahçe'yi 81-70 yendiği maçta 16 sayı, 11 asist, 5 top çalma ve 8 ribauntluk performans sergiledi.

Haftanın en verimli üçüncü basketbolcusu ise Darüşşafaka Doğuş'un oyun kurucusu Brad Wanamaker oldu. ABD'li basketbolcu, takımının İspanyol ekibi Real Madrid'i 81-68'lik skorla geçtiği maçta 27 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistle oynayarak 31 verimlilik puanı elde etti.

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