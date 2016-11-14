Haftanın kültür sanat etkinlikleri neler?

Film gösteriminden şiir dinletisine, panelden konserlere İstanbul 14 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Sanatatak'ın derlemesine göre haftanın öne çıkan etkinlikleri şöyle:

Film Gösterimi ve Söyleşi: Neden Tarkovski Olamıyorum?

Yer: İTÜ Taşkışla Tarih: 14 Kasım 2016 Saat: 17:30

Yeni Türkiye Sinemasına Bakış ve Yönetmenlerle Söyleşi programı kapsamında tartışılacak ilk film: “Neden Tarkovski Olamıyorum?”

Yönetmen: Murat Düzgünoğlu

Oyuncular: Tansu Biçer, Menderes Samancılar, Esra Kızıldoğan, Vuslat Saraçoğlu

Katılımcılar: Murat Düzgünoğlu (Yönetmen), Tansu Biçer (Oyuncu)

Ücretsiz

Orhan Veli Kanık Şiir Dinletisi

Yer: İŞ Sanat Tarih: 14 Kasım 2016 Saat: 20:30

Gün Olur, Alır Başımı Giderim

Hazırlayan: Atilla Birkiye

Müzik Direktörü ve Piyano: Serdar Yalçın

Sahneye Uygulayan: Mehmet Birkiye

Şiirler: Metin Belgin

Şarkılar: Deniz Erdoğan Likos mezzo-soprano

Panel: Söz Kimin?

Yer: Goethe Ensititüsü Tarih: 16 Kasım 2016 Saat: 19:00

Zeynep Oral ve Peter Schneider

İfade özgürlüğü bütün demokratik toplumlarda en önemli temel haklardan biridir. Yazar ve Türkiye PEN Club üyesi Zeynep Oral, Almanya‘nın politik yazarlarından Peter Schneider ile kitap ve basın alanlarında ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasının doğuracağı sonuçları tartışıyor.

Moderasyon ve çeviri: Fügen Uğur

Istanbulied

Yer: Yeldeğirmeni Sanat Tarih: 16 Kasım 2016 Saat: 20:00

Mezzosoprano Ekin Bezirganoğlu ve piyanist Senem Zeynep Ercan ‘dan oluşan Istanbulied; programlarını oluştururken şarkı formunda yazılmış vokal, piyano eserlerine odaklanıyor. Repertuarları klasik lied eserlerine ek olarak sahne için yazılmış şarkılar, mezzosoprano ve piyanoya uyarlanan türkü, tango ve çağdaş Türk bestecilerin şarkılarından oluşan geniş bir yelpazeye sahip.

Arzunun Topoğrafyası

Yer: Kasa Galeri Tarih: 16 Kasım 2016 Saat: 18:00

“Arzunun Topoğrafyası”, Seçil Büyükkan, Alper Aydın, Ali İbrahim Öcal ve Ali Şentürk’ü bir araya getiriyor. Sergi, Sabancı Üniversitesi KASA GALERİ’de 30 Aralık 2016 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Flapper Swing Konseri

Yer: Pera Müzesi Tarih: 17 Kasım 2016 Saat: 20:00

Nevin A. Hetmanek – Vokal

Tomas Hetmanek – Ritim Gitar

Erhan Erbelger – Baş Gitarist

Volkan Topakoğlu – Kontrbas

Tamer Temel – Soprano Saksafon

Pera Film’in “Kulak Ver!” programı kapsamında İstanbullu quintet Flapper Swing 17 Kasım Perşembe günü Pera Café’de sahne alıyor.

Yerler sınırlı, rezervasyon yok

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2016

Yer: SALT Galata Tarih: 18 – 20 Kasım 2016

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Salt Galata ve Fransız Kültür Merkezi programı için www.surdurulebiliryasam.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ücretsiz, kayıtlı

Zeynep Kayan – Kurgulan(an)

Yer: Zilberman Gallery Tarih: 18 Kasım 2016 Saat: 18:30

Sanatçının Zilberman Gallery’deki ikinci kişisel sergisi, 19 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında galerinin Mısır Apartımanı’ndaki ana sergi mekanında izlenebilir.

Janet Bellotto – Cankurtaran

Yer: Zilberman Gallery Tarih: 18 Kasım 2016 Saat: 18:30

Galerinin proje mekanında gerçekleşecek olan sergi, 19 Kasım – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında izlenebilir.

Su İdil Caz Konseri

Yer: Yeldeğirmeni Sanat Tarih: 18 Kasım 2016 Saat: 20:30

Kontrbas: Ozan Musluoğlu / Piyano: Uraz Kıvaner

Caz ile ortaokul yıllarında ilgilenmeye başlayan Su İdil, Durul Gence ile birlikte çalıştı. Su İdil, gecede caz standartlarından oluşan bir repertuvarla sahnede olacak.

Mozart Requiem Konseri

Yer: Yeldeğirmeni Sanat Tarih: 19 Kasım 2016 Saat: 20:00

İstanbul Avrupa Korosu

Şef: Burak Onur Erdem / Piyano: Lena Şenol

Çok kültürlü müzik topluluğu İstanbul Avrupa Korosu 2016 güz sezonunda Mozart’ın ölümsüz Requiem eseriyle Yeldeğirmeni Sanat’ta sahne alıyor. Türkiye’de 50’ye yakın eserin prömiyerini gerçekleştiren koro, şef Burak Onur Erdem yönetiminde piyanist Lena Şenol’ün eşliği ile eserin Süssmeyr edisyonu ile sanatseverlerin karşısında olacak.