Haftanın kültür sanat etkinlikleri neler?

Sanatatak*

3. İstanbul Tasarım Bienali

Yer: İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası Tarih: 22 Ekim – 20 Kasım 2016

“Biz İnsan mıyız? : Türümüzün Tasarımı: 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl” başlığı altında “insan” ve “tasarım” arasındaki ilişkiye odaklanacak bienal 20 Kasım’a kadar devam edecek.

Ziyaretçi Bilgileri : Salı – Pazar 10.00 – 19.00 Perşembe 10.00 – 20.00 / Ücretsiz

Beyoğlu Sahaf Festivali

Yer: Taksim Meydanı Tarih: 24 Ekim – 6 Kasım 2016 / Ücretsiz

Tiyatro: Ayakta Durmak İstiyorum!

Yer: Macar Kültür Merkezi Tarih: 25 Ekim 2016, Saat: 19:30 – 22:00

Macar Kültür Merkezi, Neden Tiyatro ve Tiatro Praga işbirliğiyle 1956 İhtilali ve Özgürlük Savaşı anısına yazılan Tarık Buğra eserinin uyarlaması olan çalışmayı 60’ıncı yıldönümü vesilesiyle sunar.

Giriş ücretsiz. Kayıt

Film Gösterimi: Sivas

Yer: Entropi Sahne, Tarih: 25 Ekim 2016, Saat: 21:00 – 22:37

71. Venedik Film Festivali’nden ödülle dönen “Sivas” Entropi Sahne’de!

Senarist & Yönetmen: Kaan Müjdeci

Oyuncular: Doğan İzci, Çakır, Ozan Çelik, Muttalip Müjdeci / Ücretsiz

Italia Jazz Live: To Bird with Love Quintet

Yer: İtalyan Kültür Merkezi, Tarih: 26 Ekim 2016, Saat: 19:00 – 22:30

Italo D’Amato, bariton sax / Jorge Lo, trompet / Raffaele Pallozzi, piyano / Paolo Trivellane, kontrbas / Roberto Desiderio, bateri

Ücretsiz. Kayıt

19. Yüzyılda Osmanlı Saray ve İstanbul Mutfak Kültürü: Değişim ve Devamlılıklar

Yer: Tarih Vakfı, Tarih: 27 Ekim 2016, Saat: 18:00

Mutfak ve Kültür: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yemek Tarihi

Konuşmacı: Özge Samancı

Özge Samancı 1800’lü yıllardan 1900’lere İstanbul mutfak kültürünün geçirdiği değişimleri, tarihsel bir bakış açısıyla gıda maddeleri ve içecekler, mutfak ve aşçılar, yemek çeşit ve teknikleri, sofra adabı ve kültürü gibi birçok farklı pencereden inceleyen çalışmasını, Tarih Vakfı’nın 2016’daki ilk Perşembe Konuşmaları etkinliğinde ele alıyor.

Türkiye’de Hapishaneler, Mahpusluk ve Ayrımcılık

Yer: Hrant Dink Vakfı, Tarih: 27 Ekim 2016, Saat: 18:30 – 20:30

Konuşmacılar: Zafer Kıraç, Mustafa Eren, Seçil Doğuç / Moderatör: İdil Işıl Gül

Ücretsiz

Karşı Radyo – Buluşmalar: İyi ki Doğdun Ahmet Kaya

Yer: Woodstock Kadıköy, Tarih: 28 Ekim 2016, Saat: 20:00 – 02:00

28 Ekim’de Ahmet Kaya’nın doğum günü kutlanıyor.

Aşk Dersleri – Füsun Demirel

Yer: Şişli Kent Kültür Merkezi, Tarih: 28 Ekim 2016, Saat: 20:30 – 21:30

Füsun Demirel; çevirmenliğini yaptığı, İtalyan yazarlar Dario Fo ve Franca Rame’nin kaleme aldığı “Seks? Eh, Hayır Demem!” başlıklı oyunu uyarlayarak, kendi çocukluk ve ergenlik anılarından yola çıkıp kişisel tecrübelerini seyirciyle paylaşıyor

Yazan: Dario Fo, Franca Rame / Çeviren ve Uyarlayan: Füsun Demirel / Yöneten: Füsun Demirel

Biletli

Sema Moritz – Efsane Hanımlar

Yer: Taşra Kabare, Tarih: 28 Ekim 2016, Saat:22:00 – 24:00

Sema Moritz, Seyyan Hanım’dan Afife Hanım’a, Mürşide Hanım’dan Deniz Kızı Eftalya’ya, pek çok kadın şarkıcıya hayat vereceği gecede, ‘Hasret’ten ‘Fikrimin İnce Gülü’ne, ‘Mazi’den ‘Aşk Kerpeteni’ne pek çok klasik tango eserini yorumlayacak.

Konser: Simurg’un Yolculuğu

Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Tarih: 29 Ekim 2016, Saat:19:30 – 21:30

Sanat Yönetmeni & Koreograf: Farima Berenji / Müzik Yönetmeni, Def & Vokal: Faysal Macit

Biletli

Barış için Kadın Girişimi 6. Kadın Konferansı

Yer: Karaköy Mimarlar Odası, Tarih: 30 Ekim 2016, Saat 9:30 – 18:00

Şiddet, baskı ve belirsizliğin hakim olduğu zamanlar geri geldi. Hukuk düzeninin, demokrasinin sağladığı öngörülebilirlik hali tamamen ortadan kalktı. Gündelik hayatımıza devam etmek artık neredeyse mümkün değil. Hayatlar bir anda altüst ediliyor. Bu halin ne kadar süreceği, nerelere gideceği yani belirsizliği ve şiddeti içinde, hayatı var etmeye çalışan yine kadınlar.

Bu haber Sanatatak'ta yayımlanmıştır