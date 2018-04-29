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BBC Türkçe

Haftanın en güzel Afrika fotoğrafları

17-23 Kasım arasında çekilen Afrika temalı fotoğraflardan en iyilerini sizler için derledik.

29 Nisan 2018 20:30

Tohum kapsüllerinden hazırlanan bir kıyafetin içindeki Miss Tanzanya ünvanının sahibi Lilian Ericaah Maraule, Las Vegas'taki Ulusal Kostüm Şovu'nda podyuma çıkmadan önce son hazırlıklarını yapıyor.

Kenya'da Maasai etnik grubundan kadınlar, barış gösterisi için kostümünü giyiyor.

Fildişi Sahilleri'nin en büyük kenti Abidjan'daki bu kızlar okullarına küçük karatahtalarla gidiyor.

Abidjan'ın bir diğer tarafında ise dokumacılar mesailerine devam ediyor.

Fildişi Sahilleri'nde düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarında pamuklar sergileniyor. Ülke, dünyadaki en büyük pamuk üreticilerinden biri.

Bir diğer fuar ise Mali'de. Burada koçlar sergileniyor, tarım metotlarını geliştirmek ve ticareti artırmak hedefleniyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir bisikletçi, ekmek dolu sepetinin başının üzerinde taşıyor.

Etiyopya'nın Hawassa Endüstriyel Parkı'ndaki tekstil işçileri kıyafet dokuyor. Bu kıyafetlerin bazıları dünyanın en büyük moda markaları tarafından ürettiriliyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi'da bir adam, Başkan Uhuru Kenyatta'nın posterini tutuyor. Kenyatta'nın kazandığı seçim önce geçersiz sayılmış, ardından mahkeme kararıyla geçerli kılınmıştı.

Zimbabve'nin başkenti Harare'de kadınlar, 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe'yi deviren askerlerle birlikte fotoğraf çektirerek kutlama yapıyor.

Parlamento tarafından Mugabe hakkında görevi kötüye kullanma soruşturulması da kalabalıklar tarafından kutlandı.

Mugabe'nin istifasını duyurmasının ardından komşu ülke Güney Afrika da dahil olmak üzere pek çok ülkede Mugabe resimleri yakıldı.

Sonraki gün başkent Harare'de bir adam, timsah figürüyle Mugabe'nin yerine gelecek olan timsah lakaplı Emmerson Mnangwa'nın başkanlığını kutladı.

Tunus'ta ise çok farklı bir atmosfer vardı. Çok sayıda kişi 77 yaşında ölen moda tasarımcısı Azzedine Alaia'nın cenazesine katıldı.

Cenazeye katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Bacı Kaid Es Sebsi de vardı.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde bir arı lavanta yaprakları üzerinde böyle görüntülendi. 2015'te Amerika'dan gelen bir salgının bölgedeki arıların yüzde 40'ını öldürmesinin ardından arı kolonilerinin sayısı azalmıştı.

Fotoğrafların telif hakları AFP, EPA, PA ve Reuters'a aittir.

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