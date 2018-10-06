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Spor

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa Göztepe'yi rahat geçti

Kasımpaşa'nın 3 maçlık mağlubiyet, Göztepe'nin ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu

06 Ekim 2018 01:32

Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçına Göztepe karşısında çıkan Kasımpaşa, rakibini 3-1'lik skorla geçerek 4 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Bu skorla, Kasımpaşa'nın 3 maçlık mağlubiyet, Göztepe'nin ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Maça etkili başlayan Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, 21. dakikada Eduok ile golü buldu. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu tayin etti. İkinci devreye Kasımpaşa golle başladı. İstanbul temsilcisi 47. dakikada Eduok ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Göztepe 69. dakikada Yasin Öztekin ile farkı 1'e indirse de Kasımpaşa'da Trezeguet 84. dakikada skoru ilan etti: 3-1.

Bu skorun ardından 4 hafta sonra kazanan Kasımpaşa puanını 15'e çıkarırken Göztepe ise 12 puanda kaldı.

 

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