Haftalık Kürtçe gazete Xwebûn dijital yayına geçtiğini duyurdu

Haftalık Kürtçe gazete Xwebûn, Koronavirüs salgını nedeniyle dijital yayına geçti. Gazete PDF olarak internet sayfası üzerinden okurlarına ulaşacak.

Bu hafta 'Korona teşe dide jiyanê' (Korona yaşama şekil veriyor) manşetiyle çıkan gazete, editör yazısında dijital yayına geçtiğini duyurdu. Editör yazısında, "Xwebûn okurlarına selamlar; bir süredir zorluklara rağmen anadilimizde gazete çıkarıyoruz. Bu bizim için mutluluk ve onurdur" denildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs dünyaya hızla yayılıyor. Korona günlerinde haftada bir gün dahi olsa Kürt dili severlerine haber ulaştırmak için çaba gösterdik. Şüphesiz, gazete emekçileri olarak bizlerde salgına karşı kimi tedbirler aldık. Gazete emekçileri bir süredir evlerinden çalışmalarını sürdürüyor. Haftada bir gün 3-4 arkadaş bir araya gelerek, gazeteyi hazırlıyoruz.

"Korona yaşamımızın bir parçası haline geldi. Küresel bir sorun olduğu kadar aynı zamanda yaşamsal bir sorun olarak karşımızda duruyor. Herkes kendisini tecrit altına alıyor, toplum birbirinden uzaklaşmak durumunda kalıyor ve her şey online ve dijital oluyor. Bu nedenle dünyada birçok gazete dijital yayına geçti."

"Her hafta aynı gün gazetemizi hazırlayarak, internet sitemiz üzerinden okurlarımıza ulaştıracağız"

"Salgının ulaştığı boyut nedeniyle bizlerde bir takım yeni önlemler almak durumdayız. Bu haftadan sonra bizlerde dijital veya online yayın çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Yine her hafta aynı gün gazetemizi hazırlayarak, internet sitemiz üzerinden okurlarımıza ulaştıracağız. Okurlarımız ve Kürt dili gönüllülerinin www.xwebun.org internet sayfası üzerinden gazetemizi takip etmesini istiyoruz.

"Aynı zamanda hem gazete arşivi için hem de gazeteye dokunmak isteyenler veya arşiv yapmak isteyenler için her hafta için az sayıda baskı yapılacak. Ayda bir -gazetenin 4 sayısı birlikte- kargoyla okurlarımıza ulaştıracağız. Ayda bir gazetenin 4 sayısına ulaşmak isteyenler, ad-soyad, adres ve telefon bilgilerini, rojname@xwebun.org e-posta adresimize gönderebilirler. Vücudumuzu ve beynimizi bütün virüslerden koruyalım."