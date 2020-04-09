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Haftalık Gazete, 'Plazma tedavisi, virüse füze fırlatmak gibi' manşetiyle çıkıyor

"Hayatta kalma söz konusu olduğunda kadınlar her zaman erkeklerden daha avantajlı. Peki ama neden? Bu genetik üstünlük nereden geliyor?"

09 Nisan 2020 19:41

T24 Haber Merkezi

Gazeteci İsmet Berkan'ın kurduğu Haftalık Gazete, yarın (10 Nisan Cuma) bayilerde olacak ve dijital ortamda abonelerine ulaşacak 7. sayısında "Plazma tedavisi, virüse füze fırlatmak gibi" manşetiyle çıkıyor. Ağırlıklı olarak küresel Koronavirüs/Covid-19 salgınının yer verildiği sayıda, manşete taşınan 'plazma tedavisi' antikor veya plazma çalışmaları için alanlarında uzman üç bilim insanının görüşleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. 

"Koronavirüs kadınları daha az öldürüyor, çünkü...", "Sevdiklerimizi kaybediyoruz, cenazelerine bile gidemiyoruz, ne yapmalıyız?" Ofise geri dönmek isteyenler bir adım öne çıksın" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan ÇelenkElif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.
 

Kâğıt baskısı her cuma bayiler ve abonelere dağıtılan Haftalık Gazete dijital edisyonuyla da abonelerine ulaşıyor.

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