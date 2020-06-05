Haftalık Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en şanssız çocukları bu yıl LGS'ye girecek

T24 Haber Merkezi



Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sık sık uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kâğıt baskısına ara veren ve aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, 5 Haziran Cuma 15. sayısında "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en şanssız çocukları bu yıl LGS'ye girecek" manşetiyle çıktı.

"Salgından çıkmaya çalışırken sert siyasetin içine düşeceğiz, "Almanya'daki yangın dünyaya da sıçrayabilir" "Virüs hakkında merak ettiğiniz ser sorunun cevabı burada" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 15. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil, ressam Hüsamettin Koçan'ı

konuk ediyor.