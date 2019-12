Haftalık burç yorumunuz burada

14 - 20 Eylül



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bu hafta birbiri ardına sert açıların etkisi ile zor geçeceğe benziyor. Her ne kadar bu etkiler sizi direk olarak etkilemese de kurulu düzen ve değişim arasındaki çekişmeyi hissedebilirsiniz. Ayrıca Başak, Balık, Yay veya İkizler burcunun son derecelerinde yükselen burcu olanlar Koç’lar da bu açıların stresini özellikle etkilenebilir.



15 Eylül’de Satürn ve Uranüs bir kez daha karşı karşıya geliyor ve Koç burçlarına iş ve gündelik hayatlarında belkide daha önce çözümsüz gibi görünen konulara yaratıcı çözümler bulmaları gerektiğini hatırlatıyor. Bu açı aslında iki senedir etkisini hissetiğimiz uzun dönemli bir açı fakat toplam beş kere netleşerek enerjisi yoğunlaşıyor. Daha önce Kasım 2008 ve Şubat 2009’da bu netleşme yaşanmıştı. Özellikle günlük işleriniz, iş hayatınız ve sağlığınız konularının birinde sizi zorlayan değişimleri bu sefer de yapamazsanız, bu konuyu gelecek senenin Nisan ve Temmuz aylarında yaşanacak son iki netleşmede çözümlemeniz beklenecektir.



17 Eylül’de sadece Uranüs, Satürn’le karşı karşıya gelmeyecek fakat Satürn, Güneş ile birleşecek ve Güneş’te Uranüs’e karşıt açı yapacak. Mars ise 7 Temmuz Oğlak-Yengeç tutulama derecesine karşıt açı yapacak. Kimbilir sizin için değişim yapmanız gereken konularda fantazilerden uyanıp, realite ile yüzleşme vakti çoktan gelmiştir.



18 Eylül’deki Başak burcundaki yeniay ile Satürn birleşecek ve Uranüs buna karşıt açı yapacak. Bütün bu aktivitenin sonucu iş ve günlük hayatınızda stresli günler geçiririp, ev veya aile ile ilgili bir konuda da beklenmedik gelişme yaşayabilirsiniz. Ancak iş hayatında özellikle önemli kararlarınızı önümüzdeki aya ertelemekte fayda var. Özellikle işini değiştirmek isteyen Koç burçlarının bir kaç ay daha dişini sıkması gerekiyor. Aşk hayatınızda da konuşmak veya yapmak istedikleriniz için aynı şekilde sabırlı olmalısınız. Bütün bu aktivite sağlık alanında da olduğu için, bu hafta özellikle kendinize iyi dinlemeli, küçük diye düşündüğünüz sıkıntılarda bile doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz. Öteyandan bu yeniay ile yeni bir sağlık rejimenine girmek sizin için oldukça faydalı olacaktır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bu haftanın zor açıların gerçek hedefi Başak, Balık, Yay veya İkizler burcunun son derecelerinde yükseleni olan Boğa burçları olacaktır. Ancak direk olarak hissetmesenizde düzeni koruma veya değişim arasındaki çelişkili açıları ya etrafınızdaki birileri hissediyor olabilir veya bu etkileşimden siz de bir parça payınızı alabilirsiniz.



15 Eylül’de düzeni korumak isteyen Satürn ve düzgün gitmeyeni değiştirmek için elinden geleni yapan Uranüs sembolü uzun etkili bir açıdır. Bu açı aşk hayatınız ile ilgili konuları, çocuk meselelerini veya arkadaşlarla ilgili konuları son iki senedir bir şekilde etkisi altına almış olabilir. Ancak bu ikilinin arasındaki açı, Kasım 2008 ve Şubat 2009’dan sonra üçüncü kere karşı netleşiyor. Hayatınızın bu alanlarında değiştirmeniz gerekenleri gerçekleştirmediyseniz gelecek yılın Nisan veya Temmuz ayında sonuçlandırma ihtimaliniz var. Bu tarihten sonra bu döngü bir 50 yıl daha uğramayacak.



Evet, sorumluluk ve limitleri temsil eden Satürn hayatınızın aşk, çocuklar ve hobiler alanında, değişimleri ve ani etkileri temsil eden Uranüs ise hayatınızın arkadaşlar, gruplar ve bir anlamda kariyerinizin getirilerini temsil eden alanda karşı karşıya geliyor. Belki de ikili ilişkilerin sizin için ne demek olduğunu tekrar düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konularda çökmekte olan, eskimiş ne varsa bu döngü içinde yıkıp, yeni bir düşünce yapısını inşa edebilirsiniz. Tabi eski alışkanlıkların yıkılması kolay değildir ve bir takım sıkıntıları da beraberinde getirir. İşte bu haftanın sıkıntıları bu değişimin sancılarıdır.



17 Eylül’de Satürn ve Uranüs çekismesine şu an Boğa burçlarının ev ve aile sektöründeki Güneş’te katılacak. Bugünlerde ev halinizi ilgilendiren beklenmedik bir haber alabilirsiniz ve bu beklenmedik habere uyum sağlamak yine kolay olmayacaktır.



18 Eylül’de Uranüs ve Satürn’ün temsil ettikleri bu sefer Başak burcundaki yeniayı etkisi altına alacak. Bu sembolün anlamı ise her ne oluyorsa bu durumun üstesinden gelmek için yepyeni bir görüş açısı ve vizyona ihtiyacınız olduğudur. Özellikle romantik ilişkilerde, çocuklarla ilgili konularda veya onlarla iletişimde oldukça sakin olmalısınız.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bu hafta hayli zor açılar var ve bu açılardan en fazla etkilenebilecek burçlardan biri de İkizler burcudur. 15 Eylül’de Satürn ve Uranüs üçüncü kere karşı karşıya geliyor ve Kasım 2008 ve Şubat 2009’dan sonra bir kere daha sorumluluklarınız ve özgürlüğünüz arasındaki ipleri geriyor. Sorumlulukların ve limitlerin sembolü Satürn hayatınızın ev-aile alanında, değişimlerin ve ani etkilerin sembolü Uranüs ise kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınız alanında ve bu ikisinin çekişmesinin sonuçlarını en iyi siz tahmin edebilirsiniz. Bu ikisinin karşı karşıya gelmesi işe yaramayan yapıların hayatınızdan çıkarılması gerektiğini size hatırlatıyor. Bu sefer de gereken değişim gerçekleşmezse Nisan ve Temmuz 2010’da son olarak karşı karşıya gelecekler ancak bu zamana kadar bu işin haledilmesini talep edecekler. Çünkü bu döngünün görevi hayatınzın bu alanında gerekli temizlikleri yapmanızdır ve bu görevi tamamladıktan sonra 50 yıl sizi tekrar rahatsız etmeyecektir. Ancak bu günleri enerjilerin yoğunlaştığı günler olarak algılamalısınız yoksa bu değişim son iki senedir yavaş yavaş ağlarını örmekte ve iki gezegen birbirini etkilemeyecek kadar birbirinden uzaklaşıncaya kadar etki sürecektir.



17 Eylül’de Satürn ve Uranüs arasındaki çekişmeye Aslan burcundaki Güneş’te dahil olacak. İletişimle ilgili konular ve düşünceleriniz bugünler iyice karışabilir. Ev veya iş hayatınızı ilgilendiren beklenmedik bir haber alma, konuşma yapma ihtimali de var.



18 Eylül’de gerçekleşecek Başak burcundaki yeniay da Satürn ve Uranüs kaşıt açısından etkileniyor. Genel olarak yeni bir gelişme, yeni bir yol anlamına gelen ve Başak burcunda olduğu için bu yeniliğin ev ve aile konularında olması gereken bu yeniay’da böyle bir karar almak zor olabilir. Mars bugün 7 Temmuz’daki tutulmanın derecesine karşıt açı yapıyor olacak. Bu durum bu hafta yaşanacak çekişmeye maddi bir zorunluluk getirecek olabilir, haberiniz olsun.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bu hafta gerçekleşecek açılar oldukça sert ve bunların ilki 15 Eylül’deki Satürn ve Uranüs arasındaki sert açıdır. Bu iki gezegen son dönemde Kasım 2008 ve Şubat 2009 da iki kere karşı karşıya geldi ve bundan sonra Nisan ve Temmuz 2010 da da karşı karşıya gelip belki 50 yıl bu konuda bizi tekrar rahatsız etmeyecek. Bu üçüncü karşılaşma Yengeç burçlarının düşünce yapıları ve iletişim ile ilgili konularda işe yaramayan alışkanlıklarını sarsabilir. Sizden bu konularda daha yaratıcı çözümler bulmanızı isteyebilir.



17 Eylül’de Satürn ile Uranüs arasındaki sert açıya Aslan burcundaki Güneş’te dahil oluyor. Güneş şu an sizin kazandığınız para sektöründe, Dolayısı ile bugün kazandığınız para ve diğer değerlerinizle ilgili bir beklenmedik gelişme olabilir.



18 Eylül’de gerçekleşecek Başak burcundaki yeniay da Uranüs - Satürn karşılaşmasından nasibini alıyor. Bugün ayrıca Temmuz ayında yaşadığımız ve burcunuzdaki tutulmanın Mars ile tekrar alevlendiğini görüyoruz. Bütün bunların anlamı bu yaşananların eşinizi ve uzun dönemli ilişkinizi de direk olarak etkileyeceğidir.



Uranüs-Satürn arasındaki aktivite kardeşlerinizi ve diğer yakın akrabalarınızı ilgilendirdiği için onlardan da beklenmedik bir haber alma ihtimali var. Mars hala burcunuza enerji veriyor, belki bu değişimler esnasında gereken kuvvet içinizde olacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bu hafta zor açılar arka arkaya gelip haftayı hayli stresli yapabilir. Aslında burcunuzu direk olarak etkilemeyecek olan bu açılardan özellikle Başak, Balık, Yay ve İkizler burçlarının son derecelerinde yükseleni olan Aslan burçları etkilenebilir.



15 Eylül’de etkisini neredyse iki senedir hissettiğimiz Satürn ve Uranüs karşıt açısı üçüncü kere netleşecek. İlk ikisi Kasım 2008 ve Şubat 2009’da yaşanmış olan bu net açılar bu enerjiyi yoğunlaştırıyor. Bu etkilerin gerektirdiği değişimi bu üç yoğunlaşmada yapmadıysanız merak etmeyin gelecek yılın Nisan ve Temmuz aylarında iki netleşme daha var. Evrenin sizden beklediği değişimi bu zamanlarda sonuçlandırabilirsiniz ve bu döngü bittikten sonra bir 50 yıl bu böyle bir döngü yaşanmayacaktır.



17 Eylül’de Satürn ve Uranüs arasındaki zıtlaşmaya burcunuzdaki Güneş’te katılıyor ve belki beklemediğiniz bir gelişmeyi önünüze getiriyor. Bu gelişmenin de muhtemelen finansal boyutu var. Para endişeleri, yeni projelerizi hayata geçirmenize engel olabilir.



18 Eylül’de yine kendi kazandığınız para alandaki yeniay, temkin ve değişim arasındaki çekişmeden etkilenecek. Bu alandaki gelişmelerin sizi üzme ihtimaline hazırlıklı olmalısınız. Ama unutmayın bunların her biri büyük bir döngün parçası ve yakın zamanda herşey lehinize sonuçlanmış olacak. Sadece alışık olduğumuz düzendeki değişikliklerin bizi herzaman zorlayacağını unutmamalısınız.



Ay sonuna kadar Merkür geriliyor, kazandığınız para sektöründeki limitleri temsil eden Satürn ise Ekim ortası bu alandan çıkacak. Bu yüzden bu alanda yeni planlarınızı varsa Ekim ortasından sonra hayata geçirmeyi düşünmelisiniz.



Çevrenizdeki sağlık sorunlarını, hastaneleri ilgilendiren alanda 25 Ağustos’tan beri bulunan Mars bu konuları aktive etmiş durumda. Bugün ayrıca Temmuz ayındaki yine bu alanları ilgilendiren tutulmalra karşıt açı yapacak. Bugünlerde yine sağlık konuları, sağlık kurumları acendanıza girebilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bu hafta Başak burçları için zor bir hafta. Herkesi etkileyecek olan sert açılar burcunuza ve karşıt burcunuz olan Balık burcuna daha direk etki edecektir.



15 Eylül’de burcunuzdan geçmekte olan Satürn, Uranüs’e karşıt açı yapacak. Bu toplam beş kere netşecek her ne kadar uzun süredir etkisi altına almış olsa da bu tür açıların tam net olduğu günleri enerjinin en yoğun olduğu günler olarak düşünebilirsiniz. Satürn ile temsil edilen alışık olduğunuz fakat aslında dağılmakta olan düzen, Uranüs’ün vereceği ani bir etki ile yıkılma tehlikesinde olabilir. Uranus beklenmedik bütün ani olayları ve yaratıcılığı temsil eder ve bugünlerin getirebileceği ani olaylar baş etmek istiyorsak sıradışı yöntemleri kullanmalıyız.

Daha once Kasım 2008 ve Şubat 2009 da netleşen açı da neler hissetmişseniz yine benzer duygular içinde olabilirsiniz. Özellikle bir ilişkiyi bitme nokatsına getirebilecek türden etkileri yine ancak sizin rahat ve anlayışlı tavırlarınız yumuşatabilir. Bu döngü ile bazı uzun dönemli ilişkiler biterken yeni birliktelikler başlayacak ve gelecek sene ortasında döngü tamamlandıktan sonra özellikle uzun dönemli ilişkilerinizi ve benliğinizi ilgilendiren bu türden değişimleri bir 50 yıl yaşamayabilirsiniz.



17 Eylül’de düzen ve değişim arasındaki çekişmeye benliği temsil edecek Güneş’te katılıyor ve olaylara neredeyse şok edici bir boyut katabilir. Her ne yaşanacak ise tahmin edilmez olduğundan mümkün olduğu kadar kendinizi esnek olamaya hazırlamalısınız.



18 Eylül’deki burcunuzdaki yeniay da bu iç çekilmeden etkileniyor. Normalde yeni bir başlangıç anlamına gelen yeniay bu sefer bir stresle uğraşma anlamına gelebilir. İlişkilerinizin ve aşk hayatınızın mercek altında olacağı bu günler bir arkadaşınızdan destek görebilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bu hafta birden fazla zor açılar peşpeşe gelip, size kendinizi çaresiz ve sıkıntı hissettirecek günler yaşatabilir. Bu herkesi bir şekilde etkileyecek açılar herkesin bir şekilde sinirli ve tahammülsüz olacağını sembolize ediyor. Bunun bilincinde olup insanların fazla üstüne gitmemeli, onlardan isteklerde bulunmamalısınız.



15 Eylül’de alışık olduğunuz düzeni korumaya çalışan Satürn ile ani değişimlerin ve yaratıcılığın sembolü Uranüs karşı karşıya gelince, iş yerinizde veya günlük sorumluluklarınızın içinde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu uzun süreli açı etkisini nerede ise iki senedir hissettiriyor fakat toplam beş kez açılar tam 180 derece de netleşecek. Bunların ilk ikisi Kasım 2008 ve Şubat 2009 da yaşanmıştı, gelecek olan iki tanesi de 2010 yılının Nisan ve Temmuz ayında gerçekleşecek. Gerekli değişimleri yapamadığınızı düşünüyorsanız kendinizi sıkmayın, bu etki gelecek Temmuz ayında sonuçlanırken bu değişimin de gerçekleşmesi muhtemel.



17 Eylül’de bu ikilemin arasına Güneş’te katılıyor. Her ne kadar temkinlive mantıklı olmaya çalıştıkça bugünlerde alacağınız ani haberler veya yaşanacak ani gelişmeler buna engel olabilir. Bu haberler beraber çalıştığını veya yanınızda çalışan birisi ile igili olabilir. Yada üzerinde çalıştığınız bir projede aksilik çıkabilir. Bu aynı zamanda bir sağlık problemi de olabilir, dikkatli olamalısınız. Kendinizde herhangi bir şekilde bir rahatsızlık hissediyorsanız bunu ihmal etmemek te fayda var.



18 Eylül’deki Başak burcundaki yeniay da bu sert çekişmeden etkileniyor. Hayatınızda yaşadığınız gelişmeler bugünler dengenizi hayli bozmuş olabilir. Bugün özellikle yanlız kalıp, içinize yönelmek sizi bu gelişmeleri sindirmek için çok faydalı olabilir. Mümkün olduğu kadar hayali, gerçeklerden ayırmanız gerekmektedir. Bu yeniay hastaneler gibi kurumları da sembolize ettiği için bu tip yerlere girip çıkma ihtimaliniz de var.



İş hayatınız, günlük rutinleriniz ve alışkanlıklarınız, birlikte çalıştıklarınız veya yanınızda çalışanlar ve sağlığınız bu etkilerle kuşatma altında. Bu konulardan herhangi biri bir değişime gebe olabilir ve her ne kadar bugünlerde yaşananlar ani gibi görünse de bu konular bir süredir kafanızı meşgul ediyor olmalı. Bu değişim bu hafta olmazsa gelecek sene ortasın da noktalanacak ama bugünlerde yaşadıklarınız mutlaka sonuca etki edecektir.



Bu dönem Mars kariyer ve dış dünyadaki imajınız alanında olduğu için zaten bu konular üzerinde çalışıyor olmalısınız. Mars bugün Temmuz ayındaki tutulmaları aktive edecek ve belki de o günlerde beklediğiniz ve alamadığını haberi bugünlerde size getirecektir. Bu alanda haberlerin sonuçta çok olumlu olma ihtimali yüksek, bugünden Ekim ortasına kdara yaşayacağınız gelişmeleri izleyin. Merkür gerilediği için bir anlaşma yapacaksanız yine de ay sonunu beklemekte fayda var. Bütün bu gelişmeler dolaylı olarak ev hayatında değişimleri de getirebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Zor etkilerin sembolize edildiği haftayı siz de hayli sıkıntılı geçirebilirsiniz. Bu sıkıntılı haftanın gerçek hedefi her nekadar Başak, Balık, Yay ve İkizler burcunun son günlerinde doğanlar olsa da, özellikle bu derecelerde yükselen burcunuz varsa siz de etkilenebilirsiniz.



15 Eylül’de statükoyu koruma yanlısı Satürn ile çalışmayanı değiştirme yanlısı Uranüs arasında karşıt açı netleşecek. Aşk, çocuklar, yaratıcı bütün uğraşlarınız ve arkadaşlar alanında bir konu iki senedir sizden değişim bekliyor olabilr ancak bu netleşme noktalarında bu enerjiler yoğunlaşır ve böyle beş noktanın üçüncüsünü bugün yaşıyoruz. Bundan öncekileri Kasım 2008 ve Şubat 2009 da yaşamıştınız. O günlerdeki düşünce yapınız bugünlere tercüman olabilir. Bu döngünün son netlleşmeleri ise gelecek yılın Nüsan ve Temmuz aylarında yaşanacak. Sanırım gerekli olan değişimi bütün bu olaylar dizini sonunda sonuçlanmış olabilir. Bugünler bu konularda bir gelişme sizden temkinli olmanızı bekleyebilir.



Özel hayatınızda yapmak istediğiniz değişimlerin veya hedefleri bazı endişeler yüzünden engellemiş olabilirsiniz ancak bunlar nasılsa gerçekleşecek, şimdilik büyük bir döngünün parçalarını yaşadığınızı farkedip, sabırlı davranmaktan başka çare yok.



17 Eylül’de Satürn ve Uranüs arasındaki çekişmeye Güneş’te dahil oluyor. Arkadaşlar alanını etkileyecek sıkıntılı bir gün olabilir. Sevdiğiniz insanın beklemedik hareketleri ile karşılaşılabilir ve hayli sinirleriniz bozulabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyip, söylediklerinize dikkat etmek te fayda var.

18 Eylül’de gerçekleşecek Başak burcundaki yeniay’da Satürn ve Uranüs arasındaki çekişmeden etkilenecek. Yeni bir sorumluluğu bu yeniay ile üzerinize alma ihtimali var. Şimdi angarya gibi görünen bu sorumluluk ileride çok işinize yarayabilir. Bir arkadaşınızın size ihtiyacı olması da muhtemel.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Eylül’ün ikinci yarısı gerçekleşecek sert açılar herkesi etkiliyor ama bu açılara 90 ve 180 derece açı yapan dört burç daha çok etkilenebilir. Malesef bunlardan biri de sizsiniz sevgili Yay burçları.



15 Eylül’de Satürn ve Uranüs 3. kere karşı karşıya geldiğinde sizing de kariyer ve ev-aile hayatınızı etkisi altına alıyor. Bu ikili son iki kere Kasım 2008 ve Şubat 2009’da karşılaşmıştı ve bu karşılaşma etkisinde bu alanların birinde kurmuş olduğunuz düzen hayli sarsılmış olmalı. Doğal olarak sarsılan alan diğerine de etki etmiş olabilir. Hayatınız sizden iş veya ev hayatınızda değişim bekliyor ve bu seferki sarsılma ile gerekli değişimleri yapamazsanız, 2010 Nisan ve Temmuz ayında iki karşılaşma daha var. Emin olun bu değişimlerden kaçar yol yok, ya bu alanda çalışmayan, işe yaramayan yapıları değiştireceksiniz, yada kötü süprizlerle karşılaşacaksınız. Bu değisim için Uranüs’ün temsil ettiği yaratıcı çözümlerden mümkün olduğu kadar faydalanmalısınız.



17 Eylül’de ise Satürn ve Uranüs zıtlaşmasına yurtdışı ile ilgili işler, yayıncılık, yüksek öğrenim, uzak seyahatler gibi konuları içeren alanda bulunan Güneş’te karışacak. Uzaklardan gelen beklenmedik haber, kariyerinizle ilgili kötü süprizlere ek olabilir. Bu etkiler geçici ve bu bir döngü diye düşünürseniz sakinliğinizi koruyabilirsiniz. Eğer doğum gününüz Yay burcunun son günlerine denk geliyorsa bu etkileri en fazla hissetme şansınız çok yüksek.



18 Eylül’de Başak burcunda yeniay olacak bu yeniay’a da Uranüs ve Satürn karşıt açısı etki ediyor ve bu ani olaylar karşısında sizden bir adım bekliyor. Ay sizin direk kazanmadığınız kaynaklar evini yönettiği için, çözüm olarak bu diğer kişilerden maddi destek beklemeniz muhtemel. Aynı gün Mars, Temmuz ayındaki tutulmaya karşıt açı yaptığı için bu tür bir finansal haberi bugün almanız muhtemel. Kısaca örneğin eşinizden veya ailenizin başka fertlerinden gelecek para konusunda da bir gelişme olabilir.



Alıştığınız fakat bir o kadar da mükemmel olmayan düzen ne ise çatırdamaya başladı ama alışkanlıkları yıkmanın zorluğu karşısında da biraz sıkıntı çekilecek. Bu günleri bu olgunluk ile karşılamak faydalı olacaktır. Ancak acele karar almayın, bu önemli kararlar için en azından Merkür’ün düz hareketine geçmesini beklemekte yarar var.





OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünlerde yaşanacak en zor haftalardan birisi bu olabilir. 15 Eylül Satürn ve Uranüs’ü üçüncü kere karşı karşıya getiriyor. Bu ikili en son Kasım 2008’de ve Şubat 2009’da karşı karşıya gelmiş ve muhtemelen güvenlik hislerinizi kökünden sarsmıştı.



Bazen Satürn ile temsil edilen yerleşik düzenin değişmesi gerekir fakat bu kolay olmayacaktır ve bunun için bazen yaratıcılık ve belkide ani bir değişim gerekir. Değişimi temsil eden Uranüs sonunda yenecek, belki bu sefer, belkide kalan iki karşılaşma olan Nisan veya Haziran 2010 civarında olacaktır.



Aynı etkiler 17 Eylül’de daha kuvvetli olarak geri geliyor. Yönetici gezegeniniz Satürn sadece Uranüs’e karşıt açı yapmakla kalmayıp, Güneş ile birleşiyor. Bu ikili sizin direk olarak kazanmadığınız para evinde, belkide beklediğiniz bir paranın gelmeyeceği haberini bugünlerde alabilirsiniz. Bir şekilde bugünlerde haberler sizi memnun etmeyecektir.



18 Eylül’deki Başak burcundaki yeniay da Satürn ile birleşiyor ve Uranüs’e karşıt açı yapıyor. Özellikle uzaktaki, yurtdışındaki kişlerle ilişkilerinizi zorlamaya başlıyor. Bu zorlanma yüksek öğrenim veya yayıncılık konularını da etkilyebilir. Ancak unutmayın Uranüs işin içindeyken yaratıcı çözümler herzaman işinize yarayacaktır.



Bu yeniay’da sizden fazla partnerinizin problmeleri ile de uğraşıyor olablirsiniz. Bu hafta Temmuz ayındaki tutulma da aktive edildiği için, partnerinizle ilgili konular sizin sorununuz da olacak olabilir.



Bu haftanın sert etkilerinin yumuşaması için en az bir ay’a ihtiyacınız var gibi gözüküyor. En iyisi olayları sabırla karşılayıp, zamanın her şeyi iyileştireceğine güvenmek olacaktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bu hafta hayli zor etkilerin sembolize edildiği bir hafta olacağa benziyor, bu zorluktan en çok Başak, Balık, Yay ve İkilzer burçları etkilense de herkes bir şekilde bundan nasibini alabilir.

15 Eylül’ de Satürn ve Uranüs karşı karşıya geldiğinde bu sorumluluklarınızın ağırlığı ve bütün bunlardan kurtulma isteği arasındaki çekişme sizin ve ailenizin finansal hayatı üzerinde olacaktır. Bu iki sembol Kasım 2008 ve Şubat 2009’dan sonra üçüncü kez karşı karşıya geliyor ve gelecek yılın Nisan ve Temmuz aylarında da enerjilerini birleştirip, hayatınıza getirecekleri değişim görevini tamamlayacaklar. Her etki gibi bu da geçici ancak getirdiği dersleri öğrenmeniz kaydıyla. Özellikle eşinizin kazandığı veya miras yolu ile gelen para, krediler, borçlar, sigorta hep bu ikilinin bilincinize getirmeye çalıştığı alanlardır. Bu alanda beklenmedik bir haberle karşılaşabilir, planlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Her nekadar Uranüs’ün temsil ettiği enerji ani olsa da bu aralar biraz daha yavaş ve düşünerek karar vermekte fayda var.



17 Eylül’de Satürn ve Uranüs ikilisine Güneş’te katlıyor. Güneş sizin uzun dönemli ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı temsil ediyor ve belki karşı taraftan aradığınız desteği göremeyebilirsiniz. Finansal haberler karşısında adeta eli kolu bağlanmış hissedebilirsiniz.



18 Eylül’deki yeniay’da Satürn ve Uranüs arasındaki karşıt açıdan etkilenecek, bu yeniay da başkaları arıcılığı ile gelen para alanında olacağı için bu alanda yeni bir yolun veya planın gerekliliğini bir daha önünüze getiriyor. Ancak Merkür gerilediği için bu yapacağınız planın da uzun süreli olup olmayacağı belli olmayabilir. Bu alanda sabırlı olmak en iyisi, bir-iki aya herşey daha da netleşecektir. Bugünler realistik ve pratik olmanın çok faydasını görürsünüz. Kendi kazandığınız para konusunda gelecek Ocak ortasından itibariyle yaşayabileceğiniz gelişmeler bu alandaki bütün kaygılarınızı yok edecektir. Bu yüzden bu aralar biraz sabredin, herşey geçici ve geçiş halinde.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bu hafta özellikle 15 Mart’tan sonra Balık burçları için zor bir hafta olacağa benziyor. Birbiri ardına gelen sert açılar 2007 sonundan beri uzun dönemli ilişkilerinizi etkileyen sorunlar dizinine yeni bir boyut getirebilir. Ancak üzülmeyin herşey gibi bu da geçici ve bu döngü sizin için çok yakında tamamlanacağa benziyor.



15 Eylül’de Başak burcundaki Satürn ile burcunuzda Uranüs üçüncü defa karşı karşıya geliyor. En son Kasım 2008 ve Şubat 2009 da gerçekleşen bu sert açı hayatınızdaki, özellikle uzun dönemli ilişkilerinize bakış açınızda işe yaramayan kalıpları değiştirmeniz için sizi yine zorlayacak ve neredeyse iki senedir değiştirmek isteyip değiştiremediğiniz şeyleri yine hatırlatacak.



17 Eylül’ de ise bu ikili iş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız alanında olan Güneş’i de aralarına alacak. Gelişmekte olan olayların sağlığınızı ve hayatınızın diğer alanlarını etkilemesi muhtemel. Bunun bilincinde olup sağlığınıza dikkat etmeli, psikolojinizin zorlandığını hissederseniz gerekiyorsa profesyonel yardım almayı düşünmelisiniz. Ne gerçek duygularınızı ne de öfkenizi bastırmamalısınız ve her ihtimale karşı tetikte olmalısınız.



İş vey aşk alanında uzun dönemli ilişkilerinizi veya rakipleriniz ile çekişmeleriniz etkileyen bazı olaylar her nekadar ani gibi gözükse de, neredeyse iki yıldır süre gelmekteydi. Bu açı ile de belli bir sonuca varamayan, gereken değişikliği yapamayan Balık burçları gelecek senenin Nisan veya Haziran ayında gerçekleşecek son iki karşılaşmadan birinde bu döngüye son verecektir.



18 Eylül’de Başak burcundaki yeniay da Satürn-Uranüs sert açısından nasibini alacak, ayrıca işin içine Güneş (iş hayatınız, günlük işler ve sağlığınız) ve Merkür’de (eşinizden gelen veya diğer kurumlardan gelen kaynaklar) karışacak. Yeniaylar, yeni başlangıçlar demektir fakat bu seferki sizin için bir kırılma noktası olabilir. Birşeyler değişecek ve bu ya kendi görüş açınız, ya partneriniz, yada bu alanda olayların gidişatır. Ancak bu kadar sıkıntı sonrası ilişkiniz hala kuvvetli ise hayatınızın diğer zamanlarında yaşayacağınız küçük sarsıntılardan pek korkmamalısınız.