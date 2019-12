Haftalık burç yorumunuz

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Dünyamızdan Haziran ortasından beri geriliyor gibi gözüken Jüpiter 13 Ekim’de direkt hareketine geçiyor. Bu Koç burçları için daha çok arkadaş, daha fazla grup aktivitesi, daha renkli bir dönem anlamına gelebilir. Aslında bu yılın başında hareketlenen sosyal hayatınız, Haziran ortasından beri eski bolluğunu ve şanslı yüzünü göstermiyor olabilir. Bu tür etkinliklerin bir süredir durgun olduğunu düşünüyorsanız endişelenmeyin sosyal hayatınız bu hafta ile birlikte yeniden ivme kazanacaktır. Jüpiter, Ocak ortasına kadar hayatınızın bu alanında olacak ve daha sonra iç hayatınıza yönelme ihtimaliniz yüksek. Bu yüzden bu dönemin keyfini çıkartmaya bakmalısınız.

Ayrıca 16 Ekim’de yönetici gezegeniniz Mars burç değiştiriyor ve bu etki ile bir süredir ev ve aileye yöneltiğiniz dikkatinizi eğlenmeye, hobilere, yaratıcı aktivitelere ve aşka yöneltebilirsiniz. Son yedi haftadır kimi Koç burçları ebeveynlerinin sağlıkları ile ilgilenmiş, kimleri ise evde olumsuz veya ani değişiklikler mücadele etmiş olabilir. Bu tür sorumluluğun yükü bu hafta ile birlikte omuzlarınızdan kalkmasıyla neredeyse gelecek yaz ortasına kadar size keyif veren aktivitelere daha çok zaman ayırabileceksiniz. Aynı etki ile yaratıcılığınız da artabilir.



Öteyandan 15 Ekim’de Venüs’te uzun dönemli ilişkileriniz temsil eden sektöre geçip bu alana uyum getiriyor. Geçer geçmez kariyeriniz konusunda işe yaramayan alışkanlıklarınızı değiştirmeye kararlı Plüton’a kare açı yapacak. Bu etki ile belki de ortaklıklardan, kariyer ve dış dünyadaki imajınız konusunda fayda görebilirsiniz. Aynı zamanda 18 Ekim’deki yeniay da ikili ilişkiler alanında yeni bir fırsatı sembolize ediyor. Uzun dönemli iş veya aşk ilişkinizde yeni bir adım atılabilir. Unutmayın! bütün bu sembollerin kendi hayatınız için ne alma geldiğini en iyi yine kendiniz sentezleyebilisiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Kariyer evinize şans getiren Jüpiter Haziran ortasından beri dünyamızdan geriliyor gibi gözüküyordu, bu etki size belkide dış dünyadaki imajınız ve kariyerinizin yılın ilk yarısına oranla durgunluğa girmiş gibi hissettirmiş olabilir veya ilk yarıdaki müthiş projeler yerine daha mütavazi işlerle yetinmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ancak, Jüpiter Ocak ortasına kadar hayatınızın bu alanında olacak ve daha size getirecekleri hediyeler bitmedi. Önümüzdeki dört ayın avantajından sonuna kadar yararlanmak sizin elinizde, şimdi hareket zamanı daha sonra bol bol dinlenirsiniz.

Öteyandan 15 Ekim’de Venüs iş hayatınızı, günlük işlerinizi ve sağlığınızı temsil eden sektöre geçip bu alana uyum getiriyor. Geçer geçmez yurt dışı ile ilişkileriniz, hukuksal konular, yayıncılık, yüksek öğrenim konularının birinde işe yaramayan alışkanlıklarınızı değiştirmeye kararlı Plüton’a kare açı yapacak. Bu belki de yurtdışı ile ilgili bir işinizden olumlu haber alma ihtimali var. Aynı zamanda 18 Ekim’deki yeniay da bütün saydığım bu alanlar da yeni bir fırsatı sembolize ediyor. Örneğin yurtdışı ile yaptığınız işlerde yeni bir adım atılabilir. Bütün bu sembolleri öğrendikten sonra kendi hayatınız için ne anlama geldiğini en iyi yine kendinizin en iyi yorumlayabilirsiniz.

Ayrıca 16 Ekim’de bir süredir iletişim dünyanızı ve iş hayatınızı hareketlendiren Mars burç değiştiriyor ve ev ve aile konularına dikkatinizi çekiyor. Mars normalden uzun olarak ve neredeyse gelecek yaz ortasına kadar bu sektörde kalacak. Ev ve ailenizi ilgilendiren konulara, gayrimenkül, ev değişimi, renavasyon veya ebevyler ile ilgili konular bu süre zarfında hep aklınızın bir köşesinde olabilir. Mars, Aralık 2009-Mart 2010 arası gerileyecek ve bu haftadan ile ivme alacak bu konuları bu gerileme dönemi yeniden düşünme fırsatını size verecetir. Belki de planlamayı bu dönem yapıp, harekete Mart’tan sonra geçebilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Sene başında hareketlenmiş olan yurtdışı ile ilişkiler, uzak yerlere seyahatler, yüksek öğrenim, yayıncılık gibi konular Haziran ortasından beri dünyamızdan geriliyor gibi gözüken Jüpiter’le birlikte durağanlığa girmiş olabilir. Bu haftadan itibaren Jüpiter direkt hareketine geçince hayatınızın bu alanı yine hareketlenecektir. Örneğin yılın ilk yarısında yaptığınız girişimlerin planlamasını bu gerileme döneminde yapmış olabilirsiniz ve bundan sonra bu konu üzerinde harekete geçiyor olacaksınız. Ocak ortasına kadar hayatınızın bu sektörüne bolluk ve şanş getirecek olan bu sembol, bu tarihten sonra bir sene boyunca kariyer ve dış dünyadaki imajınıza aynı bolluğu getirecektir.



15 Ekim’de Venüs hobileriniz, eğlence, aşk gibi konuları içeren konularda size uyum ve ilham vermeye başlayacak. 18 Ekim’deki yeniay da bu alanda olacağı için bugünlerde aklınıza düşecek yaratıcı fikirleri dikkate almakta fayda var. Eğer Venüs’ün etkisi ile yeni bir aşk doğmuş ise hemen ardından ikinci bir adım gelebilir yada çocuk planları yapıyorsanız bugünleri iyi kullanmalısınız. Özellikle Haziran ortasında doğmuş İkizler burçları bu tarihleri ciddiye alsınlar. Sembolleri öğrendikten sonra bunları kendi hayatınıza en iyi yorumlayacak olanda siz olduğunuzu unutmamalısınız.



Ayrıca 16 Ekim’de kazandığınız para konularını hareketlendirmiş fakat aynı zamanda oldukça fazla para harcamanıza neden olmuş olabilecek Mars burç değiştiriyor ve hayatınızın iletişim ve kısa mesafeli seyahatler alanına geçiyor. Mars bu sektörde normalden uzun kalıp yaz ortasına kadar özellikle iş hayatınız ile ilgili pazarlama, seyahat türünden aktiviteleri arttırdığı gibi yakın çevreniz ile iletişimi de canlandıracaktır.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

13 Ekim’de diğer insanlardan gelen kaynaklar sektörüne bolluk getiren Jüpiter direk hareketine geçip bu alanda sizi daha fazla rahatlamanıza sebep olabilir. Bu tür kaynaklar eşinizden gelen para, miras, kredi, sigorta türünden kaynaklardır. Kendiniz bu alanda daha rahat ve endişelerden uzak hissetme ihtimaliniz var, en azından arkanızda bir destek olduğunu daha net olarak fark edebilirsiniz.



İlk once 15 Ekim’de Venüs’ün Terazi burcuna geçmesi ve daha sonra da 18 Ekim’de Terazi burcundaki yeniay’ın etkileri ev ve aile konularına yoğunlaşabiliceğinizi gösteriyor. Bu konuda yeni bir gelişmeyi veya kararı da bu haftadan itibaren bekleyin. Oğlak burcundaki Plüton’un olumlu açısı bu kararda uzun dönemli ilişkinizin veya ortağınızın desteğini alacağınızı gösteriyor. Ay sonunda bu alanda uğraştığınız konular sizi daha fazla zorlayabilir, sorumluluklarınız artabilir bu yüzden pratik olarak ne halledilecekse bu aralar halletmek te fayda var.



Bu hafta ayrıca 16 Ekim’de Mars burç değiştiriyor. Burcunuza bir süredir enerji veren Mars’ın sembolediği enerjiler, bu haftadan sonra sekiz ay boyunca enejinizi size para kazandıracak aktivitelere yöneltebilir. Anacak dikkat aynı etki ile bu dönem para harcama dürtünüz de artabilir. Mars, Aslan burcunda normalden çok uzun kalıyor olacak ve bu süre zarfında enerjinizi harcamaktan çok kazanmaya yöneltebilirseniz, özellikle Satürn’ün ay sonunda başlayıp nerede ise üç sene ev-aile sektörüne sıkıntı vereceği dönem de işinize çok yarayacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Uzun dönemli ortaklıklarınız veya eşiniz ile ilişkileriniz senenin başından beri oldukça olumlu bir havada sürüyor olmalı ancak bir süredir bu konularda sene başındaki bolluğu ve şansı hissedemiyor olabilirsiniz. Eğer romantik hayatınızda veya ortaklıklardaki planlarınızda bir durağanlık yaşadıysanız Jüpiter’in Haziran oratsından beri gerilemesine yorabilirsiniz. Bu gerileme bu hafta bitiyor ve önümüzdeki Ocak orasında kadar size hayatınızın bu alanlarında hareketlenemeyi ve şansı geri getiriryor. Bu sektörde olan Jüpiter bütün ortak hedeflerinizin yolunda gitmesi için yardımcı olacaktır.



Bu hafta ayrıca Mars burcunuza geçiyor ve burcunuzdaki sekiz aylık yolculuğunda size ekstra enerji gelecektir. Normalden daha uzun olarak yaz ortasına kadar burcunuzda kalacak Mars’ın sembolize ettikleri ile hedeflerinize ulaşmanız daha da kolaylaşabilir. Son dönemde her ne kadar girişimler yapmış olsanız da bunlara dört elle sarılmıyor olabilirsiniz, daha çok olayları içselleştirip, hazmetmeye de çalışmış olabilirsiniz ancak şimdi hareket zamanı. Özellikle 16 Ekim’den sonra kolları sıvayıp, işe başlamalı ve bu enerjiden mümkün olduğu kadar çok faydalanmalısınız.



15 Ekim’de Venüs Terazi burcuna geçiyor ayrıca 18 Ekim’de gerçekleşecek yeniay da yine bu burçta olacak. Bu sizin için daha çok iletişim trafiği ve seyahat anlamına gelebilir. Ancak bütün bunlar bir amaç için veya iş odaklı olacaktır. Yeniay iş hayatınız, günlük işlerinizi transforme etmekle meşgül Plüton’dan da destek alıyor, bu etki de elinizdeki bilgileri toparlayıp, işe koyulmanıza yardım edebilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız sene başından beri şans ve bolluk veren Jüpiter’in etkisinde ancak Jüpiter, Haziran ortasından beri dünyamızdan geriliyor gibi gözüktüğü için bu getirdiği şansı bu dönemde pek farkedememiş olabilirsiniz. Bu haftanın güzel haberi Jüpiter’in direk hareketine geçip hayatınızın bu alanlarına kolaylığı ve şansı geri getirecek olmasıdır. Bu etki ayrıca günlük işlerinizin yoluna girmesi, iş akışının düzelmesi veya egzersiz programınıza geri dönmek için de faydalıdır.



Öteyandan, maddi konular 18 Ekim’deki yeniay getireceği yeni bir enerji ile tekrar önünüze gelebilir. Kendi kazandığınız para konusu 15 Ekim’den itibaren Venüs’ün uyumlu etkisinde olacak ayrıca severek yaptığınız uğraşlar, hobileriniz ve bundan gelebilecek gelirleri temsil eden Plüton’dan da bu konu da destek alıyorsunuz. Yanlız elinizi çabuk tutup bu alanda her ne yapacaksanız ay sonundan evvel bitirmeye çalışın çünkü bundan sonra bu konu, dersleri ile olgunlaştıran Satürn etkisi altında olacak. Belki de bugünlerde başlattığınız bir proje için önümüzdeki yıllar karşılık beklemeksizin çok çalışıp, emek sarfedeceksiniz.



16 Ekim’de Mars’ın burç değiştirerek Aslan burcuna geçiyor olması sizi içinize daha fazla yöneltebilir. Son yedi haftadır kalabalık ortamlar ve arkadaşlarla ilişkilerinize enerji veren Mars şimdi sizden biraz olayları içsellleştirmenizi isteyecektir. Sekiz ay boyunca burada kalacak olan Mars kimi Başak burçları için yoğun olarak tek başına çalışmayı, kimileri için ise sevdikleri biri yüzünden hastane gibi kurumları sık sık ziyaret etmek anlamına da gelebilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Sene başında hareketliliği artan yaratıcı aktiviteler, hobiler, eğlence ve aşk konuları Haziran ayından itibaren eski enerjisini yitirmiş olabilir. Bütün bu konular Jüpiter’in direk hareketine geçmesinin temsil ettiği etki ile bu haftadan itibaren yeniden canlanacaktır. Hayatınıza eğlence ve keyif katacak ve aynı zamanda yaratıcılığınızı arttırcak bu enerjiden sonuna kadar yararlanmalısınız.

Öteyandan, burcunuzun yöneticisi Venüs, 15 Ekim’de burcunuza geçince cazibeniz de artacaktır, ertesi gün Mars ta sosyal hayatınıza hareketlilik vermeye başlayınca bu haftadan gelecek sene ortasına kadar popülaritenizi arttırabilir. Soyal hayatınızdaki aktivite ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakitten sizden fazla zevk alacak burç az bulunur.



Bu hafta 18 Ekim’deki yeni gelişmelerin temsilcisi yeniay’da kendi burcunuzda gerçekleşecek ve bu yeniay’a ev hayatınızı ve düzeninizi kökten değiştirmeye niyetli Plüton da destek veriyor. Bu çok önemli haftanın getirdiği bütün bu olumlu hareketlenmeyi özellikle bu ay sonuna kadar daha net hissedebilirsiniz. Her anın tadını keyifle çıkartmanız bir diğer önemli sebebi ise ay sonu itibari ile Satürn’ün iki buçuk seneliğine burcunuzu ziyaret edecek olmasıdır. Bu hayatınızın en önemli döngülerinden birinin getirdiği enerji ile çok çalışıp, belkide sıkıntı çekeceksiniz ama sonra adeta eskiyen kabuğunuzu değiştirmiş olacaksınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Bu senenin başından beri hareketlenmiş olan kariyeriniz ve ev-aile hayatınızdaki gelişmeler, Haziran ayından beri istediğiniz performansı vermiyorsa bu haftadan Ocak ortasına kadar yaşayacağınız gelişmeleri izleyin. 13 Ekim de Jüpiter direkt hareketine geçip hayatınızın bu önemli alanlarında düzelmenin sinyallerini size daha net hissettirmeye başlayacaktır. Bu alanda hedefleriniz ne ise yıl sonuna kadar bunlara ulaşmanız büyük bir ihtimal.



Özellikle Mars 16 Ekim’de burç değiştirip Aslan burcuna geçince sekiz ay boyunca kariyerinize yeni bir enerji verecektir. Dış dünyadaki imajınız olumlu yönde etki alırken, yeni projelerinizi piyasaya sürmek için en ideal ortamı oluşturmaktadır.



Bu hafta ayrıca biliçaltınız etkileyen alanda oldukça fazla hareketlenme var. 18 Ekim’de bu sektörde gerçekleşecek olan yeniay ile içgüdüleriniz daha da kuvvetlendirebilir. Bu alanın aktive olduğu dönemler rüyalarınız bilinçaltınızdan, bilincize gönderdiği mesajlara da dikkat etmekte fayda var.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Burcunuzun yöneticisi Jüpiter 13 Ekim’de direkt hareketine geçince siz de hedeflerinize doğru ivme kazanabilirsiniz. Özellikle iş ile ilgili iletişimin artması size yeni iş imkanlarını getirecektir. Bu alanda bir süredir durağan yada eski şansını yitirmiş gibi görünen işlerin bu iletişim yollarının açılması ile artaması mümkündür.



Ayrıca 16 Ekim’de Mars burç değiştiriyor. Mars bu sayede artık sizi istemediğiniz harcamalara zorlamak yerine önümüzdeki sekiz ay boyunca yurtdışı ile ilişkilerinizi ve ufkunuzu genişletmek için çaba harcıyor olacak. Bu etki ile bütçenizi kontrol edebileceğiniz gibi o çok sevdiğiniz seyahatlerinizi yapabilir veya kendinizi geliştirmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Ancak hatırlatalım, bu seyahetler veya yurtdışı ile iletişim daha çok iş amaçlı veya bir amaç uğruna olacaktır. Kredi, miras, eşinizin kazandığı para gibi konular ise bu tarihe kadar büyük bir ihtimalle sonuçlanacaktır.



Öteyandan 15 Ekim’de Venüs te arkadaşlar ve gruplarla ilişkilerinizi temsil eden sektöre geçip bu alana uyum getiriyor. Geçer geçmez de kazandığınız para konusunda işe yaramayan alışkanlıklarınızı değiştirmeye uğraşan Plüton’a kare açı yapacak. Bu belkide arkadaşlarla yapılacak bir iş birliğinın habercisi olabilir. 18 Ekim’deki yeniay da arkadaşlar ve gruplar alanında yeni bir fırsatı sembolize ediyor. Örneğin, arkadaşlara yapılacak bir iş için uzak mesafelerle yapılacak yoğun telefon veya email trafiği bu haftanın açılarının bir ifadesidir. Ancak unutmayın bütün bu sembolleri kendi hayatınız için ne alma geldiğini en iyi siz sentezleyebilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

13 Ekim’de Jüpiter direkt hareketine geçince Oğlak burçları da kazandıkları para konusunda bir hareketlenme hissedebilir. Geçtiğimiz Haziran ortasından beri parasal konuşmalar ya durmuş yada sizin için avantajlı olmamış olabilir. Bu trend bugünden itibaren düzeliyor, bu konuda iyileşme hissedebilirsiniz. Ocak ortasına kadar kazandığınız para evinde olacak Jüpiter’in şans getirirci etkisinden yararlanma yollarını düşünmek te sizin için faydalı olabilir.



16 Ekim’de Mars, Jüpiter’in de karşıt açı ile etkilediği sizin dolaylı olarak elde ettiğiniz para alanına geçiyor. Bu etki eşinizden gelen, sigorta, komisyon, kredi gibi ikincil kaynaklara bir hareketlenme vereceği gibi, harcamalarınızı da arttırabilir. Bu harcamalar büyük bir ihtimalle ev ve aile odaklı olacaktır. Bu hareketlenme aynı zamanda para üzerinde konuşmaları ve tartışmaları da arttırabilir.



Öteyandan 15 Ekim’de Venüs, Oğlak burçlarının kariyerlerini temsil eden Terazi burcuna geçiyor ve geçer geçmez Plüton’a kare açı yapıyor. Muhtemelen bugünler bu alanda kafanıza takılı olan konular yeniden gündeme gelebilir. Değişim isteği içinizde alevlenirken 18 Ekim’deki Terazi burcundaki yeniay da bu alanda yeni bir fırsatın veya umudun habercisi olması heyecan verici. Böyle bir fırsat ortaya çıkmışken siz de bu konuda elinizden geleni yapmaya gayret etmelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Burcunuzdaki Jüpiter 13 Ekim’de direkt hareketine geçince yaşadıklarınızın ucundaki şansı daha net görmeye ve takdir etmeye başlayacaksınız. Geçtiğimiz Haziran ortasından beri durgunlağa giren yada sizin için avantajlı görünmeyen konular bu tarihten itibaren lehinize işlemeye başlayacaktır. Ocak ortasına kadar benliğinizi tümüyle etkileyecek bu devlet kuşu Jüpiter, kendinize güveninizi de olumlu etkileyecektir.



16 Ekim’de Mars, Aslan burcuna geçince siz de sekiz aylık bir dönemde uzun süreli ilişkiler ve ortaklıklar alanında gelişmelere şahit olabilirsiniz. Bir ilişki evliliğe doğru giderken, var olan ilişkilerde karşı tarafın ağırlığı hissedilebilir veya ilişkilerde karşınızdaki insana daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu dönemde ev hayatınızdaki uzlaşmacı tavırlardan da fayda görürsünüz.



15 Ekim’de Venüs te Kova burçları için yurtdışı ile olan işleri, yüksek öğrenimi, geniş kitlelerle iletişimi ve vizyonu temsil eden Terazi burcuna geçiyor ve geçer geçmez Plüton’a kare açı yapıyor. Muhtemelen bilinçaltınızı transforme etmeye kararlı Plüton bu alanlardan birinden etkilenecek ve fayda görecektir. 18 Ekim’deki yeniay da Terazi burcunda ve bütün bu saydığım alanlarda yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Uzak yerlerden, uzak fikirlerle uzayan bir alanda yaşanacak bu fırsatı iyi değerlendirmenin yollarını düşünmelisiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Hayatınızın bilinçaltı, iç dünyanız, ruhaniyat ve ayrıca hastane gibi kurumları ilgilendiren alanında olan Jüpiter 13 Ekim’de direkt hareketine geçiyor. Şansın ve bolluğun temsilcisi Haziran ortasında beri gerilerken iç dünyanızdaki gelişmelerin özellikle dış dünyadaki imajızına ve kariyerinize yaptığı etkinin pek farkında olmayabilirdiniz. Bugünlerde bu alanda yapacağınız gelecek planları özellikle Ocak ayı ortasında burcunuza geçecek Jüpiter ile gerçekleşmeye başlayacaktır. Sağlıkları ile ilgili bir konuda iyileşmeyi umud eden Balık burçları ise aldıkları tedaviden veya terapiden maksimum faydayı bugünden Ocak ortasına kadar görebilirler.



16 Ekim’de ise Mars Aslan burcuna geçiyor ve özellikle iş hayatınıza ve günlük işlerinizin yoğunluğuna sekiz ay boyunca bir ivme veriyor. Hatta öyle ki bu yeni etki ile sekiz ay boyunca başınızı kaşıyacak vakit bulmakta zorlanabilirsiniz. Belki bütün bu sıkışıklığın arasına yeni bir egzersiz programı katabilirseniz, yoğunluğun stresini sağlıklı biçimde sisteminizden atabilirsiniz.



15 Ekim’de Venüs hayatınızın eşinizin kazandığı, miras veya borç aldığınız para gibi kendinizin direk kazanmadığı maddi değerler sektörüne geçer geçmez Plüton’a kare açı yapıyor. Muhtemelen yurtdışı ile ilişkilerinizi ve ufkunuz genişletecek aktiviteleri transforme etmeye kararlı Plüton bu kendi elinizde olmayan parasal durumdan etkilenecektir. 18 Ekim’deki yeniay da Terazi burcunda ve yine bu ikincil yollardan kazanılan parayı etkileyecek yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Kimbilir yeni bir fırsat bir süredir kafanızı kurcalayan problemlere bir son verecektir.