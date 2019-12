Haftalık Burç Yorumunuz

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



5-11 EKİM



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



8 Ekim’de ki Merkür ve Satürn birleşmesi özellikle iş hayatında kendinizi ifade edemediğiniz, söylemek istediklerinizi söyleyemediğiniz durumlar yaratabilir. Hemen ardından aynı alanda Venüs ile Uranüs karşı karşıya gelip bize isteklerinizi ve hedeflerinizi artacağını sembolize ediyor ancak dikkat edilmezse bu etki bazı ortaklıkları ani şekilde bozacak güçtedir. 10 Ekim’de Plüton’a kare açı yapacak olan Merkür ise konuşmaları ve düşünceleri derinleştirebilir. Bu açı işiniz ve kariyerinizi ilgilendiren konularda yapacağınız araştırmalar içinde çok uygundur. Bugün ayrıca Güneş ve Jüpiter birbirlerine üçgen açı yapıyor. Belkide hafta başında yaşadıklarınız birleşerek haftasonuna doğru güzel sonuçlara vesile olabilir. Sosyal çevrenizden uzun dönemli ilişkilerinize bir destek gelme ihtimali var. Eleştirmemeye ve dikkatsiz konuşmamaya özellikle dikkat ederseniz Haftasonu ilişkilerinizde oldukça uyumlu olabilirsiniz, bunun keyfini çıkartmakta fayda var.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Haftabaşında sorumluluklarınızın ağırlığı geçen haftanın uçarı halinden sizi yere indirebilir. 8 Ekim’de Merkür ve Satürn birleşince detaylar, organizasyonlar, günlük koşuşturmalara oldukça fazla vakit ayırmanız gerekebilir. Hayatınızda dikkat ve itina gerektiren ne varsa bugünlerde onun detayları ile ilgilenmelisiniz çünkü bu etki gereken konstrasyonun içinizde olacağını sembolize ediyor. 10 Ekim’de de Venüs ile Uranüs’ün son olarak hobiler, çocuklar, aşk hayatınızı ilgilendiren sektörde karşı karşıya geliyor, bu alanda ne istediğinizi anlamak için bu etkiler son şanslarınızdır. Bugün aniden karşınıza çıkacak bir his, bir olay da kendinizi özgür hissetmenize sebep olabilir. 10 Ekim’de size hukuksal konular, yurtdışı ile ilgili ilişkiler, yayıncılık veya yüksek öğrenim konusunda transformasyon geçirten Plüton’a, Merkür kare açı yapıyor ve bu alanlarda biraz daha araştırma yapmanızın sizin için iyi olabileceğine işaret ediyor. Aynı gün Güneş ve Jüpiter uyumlu açı yapınca iş hayatı ile ilgli olumlu haberlere sevinebilirsiniz, ikinci bir iş olasılığı da doğabilir. Bugünler ayrıca yeni bir egzersiz veya sağlık rejimenine başlamakta fayda var.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Geçen haftanın hareketliliği ile başlatığınız işler bu haftanın başında Merkür ve Satürn birleşimi ile mantık süzgecinden geçirilmeyi bekliyor olabilir. Özellikle ev ve kariyer aksındaki konular sizden konsantrasyon ve ciddiyet bekleyecektir. 10 Ekim’de Venüs-Uranüs karşıt açısı ve Plüton-Merkür karesi var, bu etkiler bugünlerde ağzınızı sıkı tutup, dedikodulara ve boş konuşmalara izin vermemeniz gerekiğini sembolize ediyor. Bazı durumlarda en iyi seçim sessiz kalmaktır. Aynı gün Güneş ve Jüpiter uyumlu açı yapıyor, bu etki de haftasonunun ayrı bir enerjili olacağının habercisi olabilir. Eğlence, çocuklar, aşk ve hobiler alanı oldukça güzel olan bu enerjiyi alınca bu haftasonunun sizi çok memnun edecek bir kalitesi olabilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



8 Ekim’de yaşanacak Merkür ve Satürn birleşimin sembolize ettikleri konsatrasyon olabileceği gibi yersiz endişeler de olabilir. Sızlanmak yerine, gerçekten ne istediğinize karar verip, ona nasıl ulaşabileceğinizin yol haritasını çıkartmak gerekiyor. Ciddi ve konsantare olarak kafanızda endişe yaratan konuları düşünebilirsiniz. 10 Ekim’de ilk önce macera arayan Venüs-Uranüs karşıt açısı var. Bu etki bugünlerde sizi yeni yollara sokabilir ancak unutmayın bu alacağınız kararlar uzun dönemli ilişkilerinizi oldukça fazla ilgilendiriyor olacaktır. Yine 10 Ekim’deki Pluton ve Merkür arasında kare açı olacak bu da bu konuda karşı tarafın fikirlerini beğenmeyeceğinizi sembolize ediyor. Bu aynı zamanda bir yaraya basılarak çıkacak bir tartışmanın da habercisi olabilir. Aynı gün gerçekleşecek Güneş ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı ise daha önce yaşananların tersine haftasonunun eviniz ve aileniz için oldukça neşeli geçebileceğini sembolize ediyor. Belki de hafta içi yaşadığınız streslere her işte bir hayır vardır sözünü söyleyebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



8 Ekim’de ki Merkür ve Satürn birleşmesi kazanadığınız para konusunda yaptığınız girşimler sırasında öğrendiğiniz bazı detaylardan hoşlanmayacağınızı yada temkinli olmak isteyeceğiniz bir konuyu sembolize edebilir. Bir yandan hemen ardından yaşanacak Venüs-Uranüs açısının temsil ettikleri ile bu zorlukların işi daha cazip kıldığına karar verebilirsiniz ancak aynı gün Merkür ve Plüton arasındaki kare açı hala cevap bekleyeceğiniz bazı konuların da olduğunu gösteriyor. Sonuçta her nekadar kendinize güvenirseniz güvenin aşmanız gereken bazı engeller ve gerçekler olduğu kuşkusuz fakat merak etmeyin haftasonuna yaklaşırken özellikle partnerinizle yaptığınız konuşmalar içinize su serpip modunuzu yeniden yukarı çıkartabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



8 Ekim’de Merkür ve Satürn birleşmesi bitirilmemiş işlerin üzerinizde baskı yapıp, endişelenmenize sebep olabileceğinizi sembolize ediyor. Ancak bu etkinin iyi tarafı konsantrasyon gereken işleri bu endişe ile halledebilecek olmanızdır. Hemen ardından yaşanacak Venüs ve Uranüs arasındaki açı ise bir hafifleme getirebilir ve bu endişelerden de kurtulabilirsiniz. Kısacası neye endişeleniyorsanız tabanı çok kuvvetli olmamalı. Merkür, Terazi burcuna geçince son zamanlara yaşadığınız olaylarda karşı tarafın bakış açısını daha rahat görebilirsiniz. 10 Ekim’de Güneş ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı sosyal ve rahat bir haftasonunun habercisidir. En azından işlerinizi veya maddi endişelerinizi bu haftasonunda bir kenara koyabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Özellikle 8 Ekim’de Merkür ve Satürn birleşmesini takiben bu hafta fantazilerinizi zorlacak gerçeklerle karşılaşma ihtimali yüksek. Ancak aldığınız haberlerin veya yüzleştiğiniz gerçeklerin sonunda sizin yararınıza döneceğinden kuşkunuz olmasın. Hemen ardından yaşanacak Venüs-Üranüs karşılasması ise değişime direnirseniz daha şok edici olayları yaşayabileceğinizi işaret ediyor. 10 Ekim’de Merkür burcunuza geçince olaylara bakış açınıza mantıklı bir perspektif getirmek kolaylaşacaktır. Aynı gün Merkür ve Plüton kare açısı ile analiz ettiğimiz en derin duygularımızdan elde edeceğimiz sonuç olumludur çünkü bu haftasonunun güzel geçmesi için adeta Güneş ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı gardiyanlık yapacaktır.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Haftaya içinizde olukça fazla enerji ile başlayabilirsiniz. Etrafınızdakileri toparlamak, yapacaklarınızı grupla beraber yapmak için ekstra effort sarfedebilirsiniz. Bu aralar ne bitirmek veya neyi başarmak istiyorsanız sonunda bunu başaracaksınız. Ancak bu hafta da ağzınızı sıkı tutmak faydalı, dedikodu ise çok zararlıdır. Planlarınızı veya kafanızdakileri ulu orta konuşmak yerine her koşulda sessiz kalmak yararınıza olabilir. 10 Ekim’deki Merkür-Plüton kare açısı ile konuşmalar saldırganlaşabilir yada normalden daha fazla alıngan olabilirsiniz. Ancak haftasonu ev ortamı tahmininizden de iyi olabilir, ev-aile ile ilgili konular düzelmeye başlayabilir. Bu yüzden ne olursa olsun güzel bir haftasonu geçirme ihtimaliniz hayli yüksek. Ayrıca geçmiş haftalardaki seyahat, toplu iletişim, yüksek öğrenim veya yurtdışı ile ilgili işlerin yoğunluğu da bu hafta ile azalacaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Haftabaşından itibaren 8 Ekim’deki Merkür-Satürn birleşiminin etkisi ile tüm dikkatinizi ve konsantrasyonunuzu işinize verebilirsiniz. Hemen ardından gelecek Venüs-Uranüs karşıt açısı ise sizi risk almaya daha açık yapıyor, belkide ev hayatınızı veya kariyerinizi ilgilendiren bir konuya normalden daha kolay evet diyebilirsiniz. 10 Ekim’de ayrıca para kazanmaya olan bakış açınızı tamamen transforme etmeye niyetli Plüton, Merkür’e kare açı yapıyor. Bu etki ile kariyerinizdeki bazı düşünce ve tavırlarınız para kazanamaya olan bakış açınızla çelişebilir. Bunlar üzerinde düşünmeye değer olabilir. Ancak haftasonu Güneş-Jüpiter üçgen açısı ile arkadaşlarla paylaşılacak güzel zamanları sembolize ediyor. Çok hoşunuza gidebilecek ortamların keyfini çıkartmalısınız. Gereksiz detaylara takılmadan, sadece eğlenmeye odaklanın.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



8 Ekim’de Merkür ve Satürn birleşince mantıklı yanınız sizi bir ikileme sürükleyebilir fakat bu arada yüksek öğrenim, yurtdışı ile ilgili veya hukuksal konular artık sizden bir karar bekliyor olmalı. Bu konularda hayatınızda işe yaramayan ne varsa bırakmanız gerektiyor ve bu açılar bunun için bir uyarı niteliğindedir. Hemen ardından Venüs ve Uranüs karşı karşıya geldiğinde ise kafa karışıklığından arınmış olarak kendinizi bu konuda risk almaya hazır hissedebilirsiniz. Belkide bir kaç gün önceki motivasyon eksikliği veya endişelerden bu sayede kurtulabilirsiniz. 10 Ekim’deki Güneş ve Jüpiter’in arasındaki uyumlu açı özellikle kariyeriniz konusunda fırsatları da bereberinde getirecektir. Bu haftasonu ilişkilerinize ve ailenize bol bol vakit ayırın çünkü önümüzdeki haftalarda kariyerinizde gelişecek fırsatlara konsantre olmanız gerekebilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Haftaya yoğun geçirdiğiniz haftasonundan sonra yorgun başlama ihtimali var. Bu hafta da planlarınızdaki beklenmedik değişikliklere karşı hazır olmalısınız. Özellikle 10 Ekim hayli hareketli bir gün bu günün etkileri bütün hafta boyunca hissedilecektir. İlk once Venüs ve Uranüs karşı karşıya geliyor ve bu Kova burçlarının sosyal planlarında veya ikili ilişkilerinde ani değişimlerin habercisi olabilir. Normalde uyumlu bir insan olmalısınız ancak içinizde yeşermeye fırsat bulmuş bazı korkular ve endişeler bu genel olarak uyumlu halinizden eser bırakmayabilir. Aynı gün Merkür ve Plüton da kare açı yapıyor, inatçı davranışlar ve gergin konuşmalar mümkün. Ancak daha sonra affedici ve cömert ruhunuz Güneş-Jüpüter üçgen açısı ile devreye girecektir. Konuya felsefi olarak yaklaşabilmek te buna yardımcı olabilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



8 Ekim’deki Merkür-Satürn birleşimi özellikle uzun dönemli ilişkiler konusunda perspektifinizi daraltabilir, kendinizi karşıdakinin yerine koyamayabilirsiniz. Ancak kelimelerinizi özenle seçip ve karşıdakinin duygularına daha dikkatli olabilirseniz net bir iletişim sağlamak mümkün. Hemen ardından yaşanacak Venüs ve Uranüs arasındaki karşıt açı yine ilşkileri ani bir güvensizlik hissi ile sarsabilir. Bu hafta yaşayacağınız olaylara fazla reaksiyon vermemek yararınıza olacaktır çünkü olayları tam anlamı ile anlayamama ihtimali oldukça yüksek. Ancak haftasonu Güneş ve Jüpiter arasındaki açı perspektifinizin genişleyeceğini sembolize ediyor. Özellikle uzun dönemli ilişkilerinizde ve ortaklıklar ile ilgili konularda daha stratejik davranabilirsiniz. Yine de bu hafta çok konuşmak çok hata yapmanıza sebep olabilir, küçük detaylar büyüyebilir buna karşı hazırlıklı olmalısınız.