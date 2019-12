Haftalık burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...





28 Aralık - 3 Ocak





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

2009 yılını 31 Aralık’ta yaşanacak Yengeç burcundaki tam Ay tutulması ile bitiriyoruz. Tutulmalar Koç burçlarını ev-aile hayatlarını ilgilendiren bir konuda beklenmedik bir gelişme yaşatabileceği gibi, duygusal bir konuda karanlıkta da bırakabilir. Yengeç-Oğlak aksındaki bu tutulmalar zincirinin ilk ikisi geçtiğimiz Temmuz ayında yaşandı. Bu ikili ev-aile hayatınızı olduğu kadar kariyerinizi de etkiliyor. Bu iki konu üzerinde geçen Temmuz ayında başlayan iki senelik döngü içinde oldukça önemli genişlemeler yaşayabilirsiniz. Bu seferki tutulma Yengeç burcunda ve Ay tutulması olduğu için bir bayan aile ferdini de oldukça fazla ilgilendirebilir.



Tutulmalar Ay ve Güneş olmak üzere birbirni takip eder. Bu tutulmayı 15 Ocak’taki Güneş tutulması takip edecek ve kariyeriniz hakkında o günler size çok şey söyleyecek. Yeni yıl civarı bu iki konu aklınızın en üst köşesinde olmalı. Satürn’de bu ikiliye sert açı yaparken uzun dönemli ilişkiniz de bu işe karışıyor ve size daha çok strese sokuyor olabilir.



Bütün bu gelişmler ışığında yeni yılı evinizin ve ailenizin yakınında geçirmenizde fayda var. Kimbilir evinizde arkadaşlarınızla veya ailenizle geçirilen bir yılbaşı size de oldukça memnun edebilir. Yengeç burcu inip çıkan duyguları da sembolize edeceği için bu duygularınızı da mümkün olduğu kadar kontrol altına almakta fayda var.





BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan ve iki sene sürecek Yengeç - Oğlak aksındaki tutulmalar Boga burçlarının hem kısa, hem uzun mesafeli seyahatlerini, eğitim,öğretim, yurtdışı ile ilgili işlerini ilgilendiriyor. Tutulmalar bir olay veya haberle bizim bu konulara bakış açımızı değiştirir ve genelde beklenmedik, daha once görünmeyen bir yanları vardır.



31 Aralık'ta gerçekleşecek Yengeç burcundaki Ay tutulması da akrabalarınız ve kısa mesafeli seyahatleri sizin için öne çıkartıyor. Kardeşlerinizden veya ikinci derecede akrabalarınızdan beklenmedik bir haber alma ihtimali olabilir veya planlanmamış kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Tutulma Yengeç burcunda olacağı için her ne kadar siz yaşamasanızda, karşınızdakilerin duygu iniş çıkışları ile uğraşabilirsiniz.



Satürn’ün bu tutulmaya yapacağı sert açı bazı sorumlulukların sırtınıza yüklenebileceğinin de sembolü olabilir. Bazı planlarınız yeni yıldan sonraya sarkabilir hatta tutulmayı takiben bazı kontrat işleri ile uğraşma ihtimali bile var. Ancak unutmayın bu adınız koyma veya imza atma işini en azından Ocak sonuna kadar bekletmekte fayda var.



Tutulmanın gerçekleşeceği 3. ev aynı zamanda iletişim hayatınızı etkilediği için fikirlerini kitap, gazete veya web sitesi gibi yerlerde yayınlama ihtimali var. Bu tür bir açılım için çok doğru bir zamandasınız.



Nisan sonu doğduysanız bu tutulmanın etkilerini en kuvvetli siz hissedebilirsiniz. Burcunuzun başında veya Mayıs’ın ilk haftası doğmuş olanlar ise sıra ile 2 ve 21 Temmuz civarı bu alanda gelişmeler yaşamış olabilir. Unutmayın iki sene içinde hayatınızın bu alanının çehresi tamamen değişecektir.





İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



2009 yılı Yengeç burcundaki tam Ay tutulması ile bitiyor. Geçen Temmuz yılında başlayan tutulmalar dizisi İkizler burçlarının kazandıkları para alanında etkili olacak 2 senelik bir dönemi temsil ediyor. Doğum tarihinize göre bir para kaynağı bitip, bir diğerine ortam hazırlayabilir. Kimi İkizler burçları için bu maddi kaybın nedeni sağlık konuları ile ilgili olabilir. Kendiniz veya bir yakınınızın sağlık sorunları ile uğraşama ihtimali var.



Eğer bir önceki tutulmalar ile bir maddi kaynağınızı kaybettiyseniz, bu tutulma ile yeni birine kavuşabilirsiniz. Ya da o zaman konuşulmuş bir işin parasını bugünlerde alabilirsiniz. Bu tutlamaya Satürn’ün yapacağı açı yüzünden yapacağınız işi bir ortakla veya bir risk alarak yapmanız tavsiye edilmez.



Tutulmalar genelde on beş gün ara ile ay ve güneş tutulmaları olarak ikili olarak gelir. Bir sonraki Güneş tutulması 15 Ocak’ta olacağı için maddi konularda yaşanacak gelişmelerin devamını bu günlerde yaşama ihtimali var. Ancak bu sefer destek ikinci kişilerden veya kurumlar aracılığı ile gelebilir.



Son günlerin gelişmeleri, sevdiklerinizle özel veya romantik ortamlarda olma isteği yeni yıla eve yakın yerlerde girerseniz daha mutlu olabileceğinizi gösteriyor. Seyahat düşünüyorsanız uzaklara gitmemekte fayda var.





YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Yaz aylarında başlayan Yengeç - Oğlak burcu tutulmalar serisinin bu yılki sonuncusu senenin son günü burcunuzda tam Ay tutulması olarak yaşanacak. Bu tutulmanın etkisi ile hayatınızdaki bir sayfayı tamamen kapatabilir ve yenisini açacabilirsiniz. Bu sayfa uzun dönemli ilişkide olduğunuz insanı veya bir ortaklığı da ilgilendiriyor olabilir. Tutulmalar ikili olarak gelir Ay tutulamasını 2 hafta içinde Güneş tutulması takip eder. Dolayısı ile önümüzdeki bir ay içinde bu insanın konumu sizin için değişebilir.



Eğer mutlu bir ilişkiniz varsa tutulmanın etkisi olumlu olacaktır, eğer sorunlar yaşıyorsanız bu günler gelişecek olayları negatif olarak algılama ihtimaliniz yüksek. Tutulmalar genelde içinizde olan fakat sizin bile farkında olmadığınız duyguları yüzeye çıkartabilir, onlar gizli olanın ortaya çıkmasının sembolüdür. Bu ortaya çıkınca da olaylara bambaşka bir gözle bakarız.



Bu tutulmaya ev ve aile ile ilgili konulara sıkıntı getiren Satürn’de sert açı yapıyor, belki de ilişkinizde yaşanacaklar ev hayatınızı, özellikle ailenizdeki bir kadını etkileyebilir. Eğer Temmuz ayının başında doğduysanız bu etki sizi direk olarak etkileyecektir. Takip eden Güneş tutulması ile açılacak kapıdan Temmuz ayı ortasında doğanlar daha fazla yararlanabilir





ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Senenin sonunda gerçekleşecek Ay tutulması ruhaniyatınız, iç dünyanız ve hastane gibi kurumlarla ilişkilerinizi yöneten alanda gerçekleşecek. Tutulmalar olacak olanı hızlandırıp, karanlıkta olanı yüzeye çıkmasını sembolize eder. Bu etkilerle belki de sakin bir yılbaşı akşamı geçirmek akıllıca olabilir. Takip eden günlerde kimi Aslan burçları bir nedenle doktor, hastane, bakım merkezi, huzur evi gibi yerlere uğrayabilir.



Ay tutulmasını takip eden günlerde hayatınızın hızını belki de biraz kesmelisiniz. Kendinize dinlenecek, rahatlayacak vakit ayırmak da akıllıca olacak. Ay tutulmasını 15 gün içinde Güneş tutulması takip eder. Bu tutulamada günlük işlerinizi veya sağlığınızı etkileyebilir. Bu ikinci tutulmaya kadar dinlenmeye fırsat bulursanız hayatınızın bu diğer alanındaki gelişmelere hazırlıklı olursunuz.





BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Yılın son günü yaşanacak Yengeç burcundaki tam Ay tutulması, geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan tutulmalar serisinin devamıdır. İki yıl sürecek bu seride arkadaşlar, sosyal ortamlar, romantizm ve eğlence hayatınız etkilenebilir. Tutulmalar olacak bir konuyu hızlandırır veya sizin için karanlıka olan bir konuyu bilincinize getirebilir. Ancak bu konunun olumlu olup olmadığı belli değildir. Çok önemli bir insanlar tanışmanız sonucu işlerinizin kolaylaşacağı gibi bir arkadaşınızın işinize taş koyduğunu öğrenebilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun bu kişinin size daha önce karanlıkta kalan yüzünü öğrenmiş olursunuz.



Tutulmaların sosyal hayatınızla veya arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik bir haberi size getirme ihtimali de var. Bu her ne kadar var olan fakat sizin bilmediğiniz bir olay olsa da duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Bugünlerde dikkat edilmesi gereken konu Satürn finansal durumunuzu etkileyen bölgeden bu tutulmaya sert açı yaptığı için sosyal planlarınızın tahmininizden daha fazla masraflı olma ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Alternatif olarak maddi bir konu bir arkadaşınızla aranızı açabilir.





TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



2009 yılı Yengeç burcunda tam ay tutulması ile bitiyor. Bu tutulma serisi geçtiğimiz Temmuz ayında başlayıp, doğum tarihinize göre iki sene içinde sizi etkileyebilir. Bu ay tutulması Terazi burcunun ilk 10 gününde doğmuş olanları etkileyebilir.



Yengeç burcu hayatınızın kariyer ve dış dünyadaki imajınızı temsil eden alanıdır ve bu alanda bir sayfayı kapatıp, bir diğerini açma ihtimaliniz yüksek. Örneğin, kariyeriniz veya imajınız ile ilgili bir konuda bir bayanın hayatınızdan çıktığına şahit olabilirsiniz. Bu hayatınızdan çıkan şey her ne olursa olsun arkanıza bakmamalısınız.



Bu tutulmayı takiben olabilecek olayları sindirmek zordur ve önünüze açtığı fırsatı hemen göremeyebilirsiniz. Ancak yeni bir başlangıcın sizin için daha olumlu olabileceğine inancınızı yitirmemelisiniz. Burcunuzdaki Satürn’ün bu tutulmaya sert açı yapması bir haberin moralinizi bozabileceğinin işareti olabilir ve bu haberin sonunun olumlu olabileceğinin inancını bir an olsun unutabilirsiniz. Ama tutulmalar genelde sizin için olması gerekeni temsil ettiği için gelecekten umutlu olmalısınız.





AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



2009 yılı Yengeç burcundaki tam Ay tutulması ile bitiyor. Temmuz ayında başlayan Yengeç-Oğlak aksındaki tutulmalar serisinin devamını olan bu tutulma Akrep burçlarının seyahat, bilgi akışı, iletişim, yutdışı veya yüksek öğrenim konularını etkiliyor. Bu tutulmayı takip eden günlerde bu tür konularda gelişmekte olan olaylar hızlanabilir, sizin bilmediğiniz konular su yüzüne çıkabilir.

Yeni yıla girerken evinizden uzakta bir plana katılma ihtimali varsa ani haberlerle ailenize veya sevdiklerinize ulaşabilecek planları da yapmalısınız. Alternatif olarak kardeşler, amca ve teyzeler de bu yılki yeni yıl planlarınıza dahil olabilir.





YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Yılın son günü Yengeç burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasını takip eden günlerde ortak hesaplar, yakınlaşmalar, hukuki konular veya genel olarak sağlığınızı ilgilendiren operasyonlar konusunda duygusal tepki içeren süpriz haberler alma ihtimaliniz var.



Bu haberlerin olumlu veya olumsuz olacağı konusunda fikir yürütmek zordur, tek bilinen bilinmeyen bir konunun aydınlanacağı ve bunun size hayli şaşırtma kapasitesi olduğudur. Satürn’ün bu tutulmaya yaptığı sert açı nedeni ile arkadaşların veya kalabalık ortamların bu konulardan biri ile birleşip sıkıntı yaratacağı düşünülebilir.



Sağlık konusunu içeren herhangi bir operasyonu düşünüyorsanız belkide bu tutulma sonrasına bırakmalısınız. Yada tutulmanın temsil ettiği etki ile operasyon sonrasında hayata başka bir açıdan bakma ihtimali de var.





OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Yaz aylarında başlayan Yengeç-Oğlak aksındaki tutulmalar serisinin devamını yılın son günü yaşıyoruz. Bu tutulmalar iki yıl boyunca devam edip sonunda siz Oğlak ve Yengeç burçlarının olaylara bakış açısını bütünüyle değiştirebilecek kuvvettedir.



31 Aralık’ta tam Ay tutulması karşıt burcunuz Yengeç’te gerçekleşecek. Bugünler bu etki ile yoğun duygular yaşıyor olmalısınız, beklenmedik haberler de bu yoğunluğun sebebi olabilir fakat bu iniş çıkışlarınızdan en çok ilişkileriniz etkileniyor olmalı. Haberlerin olumlu ve olumsuz olmasından çok, karanlıkta kalmış bir şeyin ortaya çıkması bu günlerin temasıdır ya da içinizdeki zıtlıkları yüzeyde yaşayabilirsiniz. Ne olursa olsun sonuç benliğinizde bir değişim dolayısı ile dünyaya bakış açınızda bir farklılıktır.



Eğer bu günlerde doğmuş bir Oğlak burcu iseniz bu tutulmanın etkisini yoğun olarak hissedersiniz. Ocağın başı veya ortası civarı doğmuş olanlar ise sırası ile 7 ve 21 Temmuz civari ne tür bir haberin veya gelişmenin ilişkilerinizi etkilediğini düşünerek bu günler hakkında bir fikir edinebilirsiniz.





KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Yılın son gününde gerçekleşecek tam ay tutulması günlük işleriniz veya sağlığınız alanında etkili olabilir. Kimileriniz son güne kadar çalışabilir, kimilerinizin iş ortamı veya iş arkadaşları ile ilgili bir gelişme olabilir, bazıları son dakika iş ortamlarındaki sorunlarla uğraşabilir. Her ne olursa olsun bu alanda daha önce bilmediğiniz bir konunun ortaya çıkıp hareketlenmesi yüzünden telaş yaşanabilir. Bu hareketlenmenin bir nedeni yurtdışından veya uzaklardan alınan bir haber de olabilir.



Alternatif olarak sağlık ile ilgili ufak tefek sorunlarla uğraşma ihtimali de var. Daha önce sizce bilinmedik bir durumun semptom göstermesi muhtemel. Satürn’ün bu tutulmaya yaptığı açıya bakarak yurtdışında veya uevlerinden zak yerlerde olan Kova burçlarının yediklerine, içtiklerine, dişlerine veya kemiklerine ekstra özen göstermeleri gerektiğini de söyleyebiliriz.





BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



2009, Yengeç burcunda tam Ay tutulması ile bitiyor. Bu konum hayatınızın aşk, eğlence, yaratıcı aktiviteler ve çocuklar alanında gerçekleşecek. Tutulmalar zaten olabilecek bir konuyu çabuklaştırır, karanlıktakini bilincimize getirir ve görüşümüzü genişletir. Bu tarihten sonra olaylara bakış açımız aynı olmaz. Doğum tarihinize göre tutulma sizi yakından etkiliyorsa bu etkileri tutulmanın hemen ardından hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu tutulmadan en çok etkilenebilecek olanlar Şubat ayının sonlarına doğru ve Mart ayının ilk günlerinde doğanlar olabilir.



Yılın son gününü sevdiklerinizle sıcak bir ortamda geçirmek sizi oldukça mutlu edecektir. Bekar Balık burçları aşk dolu bir gün geçirebilir veya böyle bir aşk potansiyelisini yakalayabilirsiniz. Bügünlerde yaşanalar dışarıdan görünmesede, içten içe olan bir olayı çabuklaştırdığı için mutsuz ilişkileri olan Balık burçlarının ilişkileri bir sonraki faza geçebilir.