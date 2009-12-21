Haftalık burç yorumu



21 - 27 ARALIK



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



21 Aralık’taki Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açının sembolize ettiği etki ile yaratıcı ve hassas yönünüz kuvvetlenebilir. Bu sayede ya güzellikleri daha fazla takdir etmeye başlarsınız yada onlarla çevrilmek istersiniz. Sanatsal aktivitelerle uğraşmak, müzik dinlemek veya dans etmek size her zamankinden fazla zevk verebilir. Size güzel gelen yerlerde olmanında üzerinizde kuvvetli bir etkisi olacaktır. Aynı gün gerçekleşecek Jüpiter ve Neptün birleşmeside ideallerinizi kuvvetlendirip, şevkat hislerinizi arttıracaktır. Bu etki ile ruhaniyatınızın da kuvvetlendiğini hissedebilirsiniz.



24 Aralık’ta Güneş ve Plüton birleşiminin etkisi kariyeriniz üzerinde olabilir. Yoğunluğunuzu etkilendiğiniz işe vereceksiniz. Belkide bozulmuş bir şeyi düzeltmek veya tamir etmekle uğraşabilirsiniz. Alternatif olarak kariyerinizi veya dış dünyadaki imajınızı ilgilendiren konularda güç çekişmeleri yaşayabilir, kişilerin ego problemleri ile uğraşabilirsiniz.



Güneş, ertesi gün Satürn ile zor bir açı yapacağı için dış dünyada yaşadığınız bazı sıkıntıları, ilişkilerinize yansıtma ihtimali var. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var.



26 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek Merkür’ün etkisi ile belkide kariyer veya dış dünyadaki imajınız alanında bazı konuların durgunluğa girdiğini düşünebilirsiniz. Haber akışı yavaşlayabilir, beklediğiniz bir haber varsa gelmesi gecikebilir. Bugünler yorulmuş zihninizi dinlendirmek için ideal günlerdir.



27 Aralık’ta ise bu sefer Oğlak burcundaki Venüs, Plüton ile birleşiyor. Bu etki tutkularınızın artacağını sembolize ettiği gibi Koç burçlarının kariyer veya imaj konusunda bir iç güvesizliğinede düşebileceklerini gösteriyor. Bu konularda zor geçebilecek bir hafta yüzünden böyle hissediyor olsanız da bu etki oldukça kısa sürelidir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Özellikle yaratıcılık ve yüksek teknoloji gerektiren işler yapıyorsanız bu hafta sizin için ideal bir hafta olacağa benziyor. Neptün ve Jüpiter haftabaşı son olarak birleşince kariyeriniz ve imajınız açısından oldukça işinize yarayacak ilhamın ve vizyonun da size geleceğini sembolize ediyor. Aynı etki ile orjinal ve yaratıcı olana açık olmanız iş hayatında başarıyı da beraberinde getirecektir. Belkide yoğun işlerinizin yanında ne yenilik yapabilirim konusunu da düşünmeye vakit ayırmalısınız. Unutmayın son bir senedir kariyer ve imaj konusunda size şans getiren etkiler Ocak ortası hayatınızın başka bir alanına geçecek ve yaratıcılığınızı arttıran bu etki ise 2022 yılına kadar tekrar böylesine bir kuvvet ile sizi desteklemeyecektir. Belkide bu yüzden bugünler her şeyi bir kenara bırakıp hayatınızın bu alanına odaklanmanız akıllıca olabilir.





Para ve kariyer konusu vaktinizin büyük bir bölümünü alırken, sevdiklerinizi de unutmamanız gerekiyor. Özellikle 25 Aralık’ta Venüs, Oğlak burcuna geçince sosyalleşmeyi düşünmelisiniz çünkü bu sosyallikten siz de oldukça zevk alabilirsiniz.



26 Aralık’ta Merkür hayatınızın yine kariyeriniz ve repütasyonunuz alanında gerilemeye başlayacak. Bu genel etki hayatınızın bu alanında gelişmelerin ve bilgi akışının yavaşlaması anlamına gelebilir. Bu alanda bazı konularda beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu döngü 16 Ocak’a kadar devam edecektir.





Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesi ile belkide haftasonu kendi dış görünüşünüze biraz çeki düzen vermekle geçirebilirsiniz. Alışveriş, güzellik için yapılacak her türlü aktivite bu haftasonun teması olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



21 Aralık’taki Venüs ve Jüpiter’in Neptün’e yaptığı açınlar ile belkide umutlarınız, inancınız artacak, idealleriniz pekişecektir. Özellikle maddi konular, paylaşım, güç ve yakınlaşma konuları hassas noktalarınız olabilir. Bugünler felesefi konulara da ilginiz artabilir.



24 Aralık’ta Güneş ve Plüton birleşiminin etkisi ilişkileriniz ve ortak hesaplarınız üzerinde olabilir. Bu etki ile bu konulara daha tutkulu yaklaşabilirsiniz.. Bu konularda güç çekişmeleri yaşamak ve karşıdakinin ego problemleri ile uğraşma ihtimali de var. Belkide bozulmuş bir şeyi düzeltmek veya tamir etmekle de uğraşabilirsiniz.



Güneş, ertesi gün Satürn ile zor bir açı yapacağı için ilişkilerinizde yaşayacağınız sıkıntılar, eğlence hayatınızı, çocuklarla ilişkilerinizi de olumsuz etkileyebilir veya otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var.



26 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcunda gerileme başlayacak. Bugünden 16 Ocak’a kadar hem zihinsel hem de fiziksel alanda kendinize bir tatil verebilirsiniz. Bu zamanı ya başlamak daha önce yoğunluk nedeni ile bir kenara bıraktığınız işleri yeniden düşünmek, gözden geçirmek kullanmalısınız. Yeni bir işe veya macereya başlamak için uygun bir dönem olmadığı söylenir.



27 Aralık’ta Oğlak burcundaki Venüs, Plüton ile birleşiyor. Bu etki de tutkularınızı artırıcı bir sembolizedür. Ancak ilişkiler alanında bir iç güvesizliğine de düşme ihtimali var. Belkide bugünlerin geçici olduğunu düşünüp, kendiniz bağlayıcı bir kararı başka bir zamana bırakmalı ve fevri hareketler yapmamalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)





Haftaya başlarken yaratıcı konulara ilginizin artığını farkedebilirsiniz, özellikle size maddi açıdan kazanç getirebilecek veya tassaruf ettirecek orjinal fikirleriniz olabilir veya isabetli alışverişler yapabilirsiniz.





25 Aralık’ta Venüs, Oğlak burcuna geçip ilişkiler konusuna 18 Ocağa kadar uyum ve şans getirecek. Bekar Yengeç burçları bu etkiden iyi yararlanmalıdır, uzun dönemli ilişkisi olanlar ise uyumun tadını çıkartmaları akıllıca olur. Bu etki aynı zamanda ortaklıkların kazanç getireceğininde sembolüdür.





Ancak bu alanda Merkür 26 Aralık’tan 16 Ocak’a kadar geriliyor olacak. Bu da bir kaç gecikmenin veya karmaşanın bu uyuma gölge edebileceğini sembolize ediyor. Aynı zamanda partneriniz konusunda fikrinizi değiştirme, yanlış anlama veya eski bir konuya geri dönme ihtimali de var. Bütün bu etkiler bugünlerin tadını çıkartmalı fakat ilişkiler konusunda önemli bir kararı Ocak sonuna bırakmanız gerektiğini söylüyor olabilir.





ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)





21 Aralık’taki Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açının sembolize ettiği etki ile özellikle uzun dönemli ilişkinize karşı şevkat hislerinizin arttığını hissedebilirsiniz. Romantik ortamları tercih edebilir, romantik hayatınızda güzellikleri daha fazla takdir etmeye başlar yada onlarla çevrilmek isteyebilirsiniz. 24 Aralık’ta Güneş ve Plüton birleşiminin etkisi iş hayatınız üzerinde olabilir. Bu etki ile ilgilendiğimiz konularla yoğun olarak ilgileniriz. Belkide iş hayatınızda belli bir düzeni oturtmak, bozulmuş olanı düzeltmekle uğraşabilirsiniz. Alternatif olarak iş ortamınızda güç çekişmeleri yaşayabilir, kişilerin ego problemleri ile uğraşabilirsiniz. Güneş, ertesi gün Satürn ile zor bir açı yapacağı için iş ortamında veya sağlığınızı ilgilendren konularda yaşanan sıkıntıları, konuşmalarınıza, insanlarla ilişkilerinize yansıtma ihtimali var. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var.



26 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek Merkür’ün etkisi ile yine iş hayatınızla ilgili konuların durgunluğa girdiğini düşünebilirsiniz. Yavaşlamış tempo size rahat bir nefes te aldırabilir. 27 Aralık’ta ise bu sefer Oğlak burcundaki Venüs, Plüton ile birleşiyor. Bu etki tutkularınızın artacağını sembolize ettiği gibi iş ortamında bir iç güvesizliğinede düşebileceklerini gösteriyor. Bu konularda zor geçebilecek bir hafta yüzünden böyle hissediyor olsanız da bu etki oldukça kısa sürelidir.





BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



21 Aralık’taki Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açının sembolize ettiği etki ile yaratıcı yönünüzden iş hayatınız faydalabilir. Bu sayede ya güzellikleri daha fazla takdir etmeye başlarsınız yada onlarla çevrilmek istersiniz. Sanatsal aktivitelerle uğraşmak size her zamankinden fazla zevk verebilir. Aynı gün gerçekleşecek Jüpiter ve Neptün birleşmesi de bu konuda ideallerinizi kuvvetlendirecektir ve bunları pratikçe realiteye çevirmenize yardım edecektir.



Ancak 24 Aralık’ta Güneş ve Plüton birleşiminin etkisi ile bu realite test edilebilir. Özellikle ev ve aile hayatınızın yeni planlara uygun olup olmadığı yeniden düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Tutkularınızın güç çekişmeleri ve ego problemleri ile ne kadar alakalı olduğunu net olarak anlamanız gerekebilir veya alternatif olarak yapmak istedikleriniz böyle bir güç çekişmesine kurban gidebilir.



Güneş, ertesi gün Satürn ile zor bir açı yapacağı için sağlığınız veya iş ortamınızın yarattığı sıkıntıların kazandığınız para konusunu olumsuz olarak etkileme ihtimali var. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var.



26 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek. Gerileyen Merkür’ün etkisi ile belkide sağlığınız veya iş ortamınızı ilgilendiren bir konuda eski bir problemin tekrarlanma ihtimali var, alternatif olarak bu konularda ilerleme olmadığını hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek zorlaşırken, bir başarıda ertelenebilir. 27 Aralık’ta ise bu sefer Oğlak burcundaki Venüs, Plüton ile birleşiyor. Bu etki tutkularınızı arttıracağı gibi iş hayatı veya sağlıklarını ilgilendiren bir konuda iç güvesizliğine düşme ihtimalinizi de arttırabilir.





TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)





21 Aralıkta Oğlak burcuna geçen Güneş ile bazı ev ve aile konularının ayakları yere basabilir. Bugün ayrıca Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açı ile yaratıcı ve hassas yönünüz kuvvetlenebilir. Bu sayede ya güzellikleri daha fazla takdir etmeye başlarsınız yada onlarla çevrilmek istersiniz. Sanatsal aktivitelerle uğraşmak, müzik dinlemek veya dans etmek size her zamankinden fazla zevk verebilir. Buna ek olarak Jüpiter ve Neptün birleşmesi de özellikle aşk hayatınızı veya çocuklarınızı ilgilendiren konularda ideallerinizi kuvvetlendirip, şevkat hislerinizi arttıracaktır.



24 Aralık’ta Güneş ve Plüton birleşiminin etkisi yine ev ve aile hayatınız üzerinde olabilir. Bu etki ile ne ile ilgileniyorsak yoğun olarak ilgileniriz. Belkide bozulmuş bir şeyi düzeltmek veya tamir etmekle uğraşabilirsiniz. Alternatif olarak aile arası güç çekişmeleri yaşayabilir, kişilerin ego problemleri ile uğraşabilirsiniz. Belkide bazı aile fertlerinin bitmek bilmeyen isteklerine bir dur demeniz gerekebilir. Güneş, ertesi gün Satürn ile zor bir açı yapacağı için ev hayatında yaşanan bazı sıkıntıların sizi olumsuz etkileme ihtimali var. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir.



26 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek. Gerileyen Merkür’ün etkisi ile belki de ailevi bazı konularda ya kendinizi yenik hissedebilirsiniz yada bu konuların önemi listenizin alt sıralarına gerileyebilir. 27 Aralık’ta ise bu sefer Oğlak burcundaki Venüs, Plüton ile birleşiyor. Bu etki tutkularınızın artacağını sembolize ettiği gibi ailevi konularda bir iç güvesizliğine de düşebileceğinizi gösteriyor.





AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)





21 Aralık’taki Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açının sembolize ettiği etki ile şevkatli ve hassas yönünüz eviniz ve aileniz üzerine olabilir. Bugünler evinizi de güzelleştirmek isteyebilir veya güzel ortamlardabulunmak isyebilirsiniz. Aynı gün gerçekleşecek Jüpiter ve Neptün birleşmeside ideallerinizi kuvvetlendirip, dikkatinizi hedeflerinize çevirecektir.



24 Aralık’ta Güneş ve Plüton birleşiminin etkisi bilgi alışverişi, kısa mesafeli seyahatler veya iletişim üzerinde olabilir. Bu etki ile ne ile ilgileniyorsak yoğun olarak ilgileniriz. Ancak seyahat etmeyi planlıyorsanız mekanik aksaklıklara veya plan değişikliklerine karşı tedbirli olmalısınız. Alternatif olarak iletişimde güç çekişmeleri yaşayabilir, agresif konuşmalar yapabilirsiniz. Güneş, ertesi gün Satürn ile zor bir açı yapacağı için bazı bilinçaltı problemlerinin de konuşmalarınıza ve ilişkilerinize yansıma ihtimali var. Bugünler otorite ile aranızda sıkıntılar da olabilir.



26 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek. Gerileyen Merkür’ün etkisi ile belkide bazı planlarda revizyon gerekebilir, haber akışı yavaşlayabilir, beklediğiniz bir haber varsa gelmesi gecikebilir. Bu sayede bazı eski konuları yeniden düşünme fırsatınız da olacaktır. 27 Aralık’ta ise bu sefer Oğlak burcundaki Venüs, Plüton ile birleşiyor. Bu etki bazı gizli konuların ve negatif duyguların yüzeye çıkabileceğini sembolize ediyor.





YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)





Güneş haftabaşı Oğlak burcuna geçince sizin de dikkatiniz pratik olana, gelecek hedeflerinize ve iş hayatınıza yönelebilir. Neptün’e olan açılar ise artan ideallerinizi sembolize edebilir. 24 Aralık’ta Güneş ve Plüton birleşiminin etkisi kazandığınız para üzerinde olabilir. Bu etki ile ne ile ilgileniyorsak yoğun olarak ilgileniriz. Alternatif olarak maddi konularda güç çekişmeleri yaşayabilir, kişilerin ego problemleri ile uğraşabilirsiniz. Güneş, ertesi gün Satürn ile zor bir açı yapacağı için belkide bazı maddi sıkıntıları, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yansıtma ihtimali var. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var.



26 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve 16 Ocak’a kadar gerileyecek Merkür’ün etkisi ile belkide kazandığınız para konuları listenizde alt sıralara inebilir. Bu alanda haber akışı yavaşlayabilir, beklediğiniz bir haber varsa gelmesi geçikebilir. Bugünler bu konu ile yorulmuş zihninizi dinlendirmek için ideal günlerdir. 27 Aralık’ta ise bu sefer Oğlak burcundaki Venüs, Plüton ile birleşiyor. Bu etki tutkularınızın artacağını sembolize ettiği gibi kazandığınız para konusunda bir iç güvensizliğine düşebileceğiniz gösteriyor.





OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)





Hafta Güneş’in Oğlak burcuna geçmesi ile başlıyor. Bu ay boyunca kendinizi her zamankinden daha fazla yorgun hissetmiş olabilirsiniz fakat bugünden sonra burcunuzdaki Güneş size daha fazla enerji verecektir. Burcunuz sabır ve azimle hedefe ulaşmanın sembolüdür bu tema hayatınızın birkaç alanında varlığını size hissettirebilir.





Bu hafta aynı zamanda Venüs’te burcunuza geçiyor ve bu sayede genel olarak çekiciliğiniz artabilir, güzel ortamlarda bulunmak isteyebilir ve kendinize daha fazla özen gösterebilirsiniz. Aynı gün yaşanacak Plüton-Satürn etkisi otoritenin kontrolcü rolüne başkaldırı anlamına gelebilir. Bugünler güç savaşı veya inatçılık temaları ikili ilişkişlerinizi etkileyebilir.

26 Aralık’ta Merkür burcunuzda gerilemeye başladığında bazı aksaklıklar veya kararsızlıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.16 Ocak’a kadar sürecek bu etki ile karmaşıklaşan bazı durumlara gülüp geçmek en sağlıklısıdır. Bugünler aynı zamanda Venüs-Plüton etkisi ile bazı istekleriniz tutkuya dönüşebilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Hafta Jüpiter ve Neptün’ün birleşmesi ile başlıyor. Burcunuzda gerçekleşecek bu son buluşmayı 2022 yılına kadar tekrar yaşayamayacağız. Bu etki son günlerini yaşdığımız sene boyunca hem yaratıcı yönünüzü hemde hayal dünyanızı genişletip sizi bile yarattıklarınızla şaşırtmış olmalı. Bu hafta da kendinizi yaratıcı bir proje içinde bulabilir ve yine herkesle birlikte kendinizi de hayrete düşürebilirsiniz.





21 Aralık’ta Güneş, 25 Aralık’ta ise Venüs ruhaniyatınızı ilgilendiren sektöre geçiyor. Bu ikili hemen ardından Plüton ile birleşerek hem kendi içinizdeki en derin duyguları karıştırıp hemde gizli, geri planda ve eskiye ait sorunları aklınıza getirebilir.





26 Aralık-16 Ocak arası Merkür geri hareketinde olacak. Bu dönem kontrat imzalamak, yeni bir işe başlamak yerine sosyal yanınızı geliştirmek, bitirilmemiş işleri halletmek , bazı konular üzerinde yeniden düşünmek faydalı olabilir. Merkür 12. evde gerilediği için içe yönelerek, kişisel gelişim adına kabul etmediğiniz yönlerle barışmak için ideal bir dönemdir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



21 Aralık’taki Venüs ve Jüpiter’in Neptün ile yapacağı açılar hareketlenen ruhaniyatınızın ve iç dünyanızın şevkat hislerinizi arttırdığını, kalbinizi açıp, ruhunuzu uyandırdığını hissedebilirsiniz. Belkide belirli bir konuda bir şey yapmak için içinizde yoğun dugularda hissedebilirsiniz. Bu hafta Güneş ve Venüs’ün Oğlak burcunda olması etrafınıza size destek olacak insanların ve güzel sosyal birlikteliklerin olabileceğini gösteriyor. Bunun keyfini çıkartın çünkü bu sosyalliğe bir ara vermek zorunda kalabilirsiniz.



Örneğin 24 Aralık’ta Güneş - Plüton ve 25 Aralık’taki Satürn – Plüton açıları sosyal ortamlara mecburiyet yüzünden katılmak zorunda kalacağınızı veya bu ortamlardaki baskıcı etkiyi sembolize edebilir. Bu tür birlikteliklerin size sıkıntıcı yaratması muhtemel. Arkadaşlar veya para ile ilgli konularda dikkatsiz davranışlar üzerinize baskı hissetirebilir veya size pahalıya mal olabilir.Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var.





26 Aralık ve 16 Ocak arası gerileyecek olan Merkür belkide önemli kararları ertelemek için bahane olabilir. Belkide hareketli sosyal hayatınızda biraz yavaşlama da hissedebilirsiniz yada geçmişten bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. 27 Aralık’ta ise bu sefer Oğlak burcundaki Venüs, Plüton ile birleşiyor. Bu etki ile arkadaşlar arasında yaşayacağınız bir iç güvesizliğin de sembolü olabilir.