Haftalık burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



7 - 13 Aralık



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Haftabaşı oldukça verimli olmanızı sağlayacak etkiler var. Özellikle kariyerinizi ilgilendiren konularda titiz ve detaycı olursanız karşılığını fazlası ile alabilirsiniz.Ayrıca bugünler siz her ne kadar kendinizi ifade edemediğinizi düşünseniz de, iletişimin özellikle de kariyer alanındaki iletişimin size kökten değiştirme kapasitesi var. Ancak uzun dönemli ilişkileriniz için aynı şey geçerli değil, bu alanda belki de bir iletişim tıkanıklığı yaşanabilir. Haftasonuna doğru aşk ve seyahat, veya çocuklar ve eğitim, yada yayınclılık ve hobiler oldukça uyumlu olarak birleşebilir. Uyumlu etkiler 5. ev konuları olan yaratıcı aktiviteleriniz, gerçek aşkınız ve çocuklarınız ile 9. evin konuları olan yurtdışı ile ilgili işler, seyahat, yüksek eğitim, medya ve felsefeyi birleştiriyor. Bu konulardan hangisi sizin hayatınızı daha çok ilgilendiriyor bunu en iyi siz yorumlayabilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Haftabaşı kendini çalışmaya ve işinize odaklanmaya hazırlanmışken kafanız yurtdışı ile ilgili vaya hukuksal konuda bir iletişim problemine takılabilir. Konsatre olmaya çalışıp bu verimli günlerden yararlanmalısınız. Haftasonuna doğru ev, aile veya gayrimenkul türünden konularla ilgili haberlerin olumlu olma şansı yüksek. Bu konular ile hayatınızın ortak hesaplar, miras ve yakınlaşmalar alanları ile olumlu etkileşim içinde. Kimbilir belki bir gayrimenkül yatırımı için kredi bulunabilir veya aileniz için yapmak istediğiniz bir konuda gerekli maddi desteği bulmanız kolaylaşabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Haftabaşı yakınlaşma ile ilgili bir konuda sevdiğinizi insanla veya varsa çocuklarınızla iletişim problemi yaşama ihtimaliniz yüksek. Öteyandan yine bugünler kendinizi ifade ettiğiniz konu ne ise, bu alanda oldukça verimli olma ihtimaliniz var. Bazı moral bozucu konuşmaların çabalarınızı gölgede bırakmasına izin vermemelisiniz. Haftasonuna doğru yakınlarınızla iletişim renk değiştirip oldukça olumlu olacağa benziyor. Özellikle sizin atacağınız adımlar uzun dönemli ilişkileriniz için oldukça olumlu olacaktır. İlişkiniz için gösterdiğiniz çabaların karşılığını fazlası ile alabilirsiniz, siz yeter ki o adımı atın.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Haftabaşında uzun dönemli ilişkinizle yapacağınız bir konuşma veya alacağınız bir karar eviniz, aileniz, varsa yaşlı yakınlarınızı ilgilendiriyor. Bu konularda yakın zamanda önemli bir karar alma ihtimaliniz yüksek ve bu konuşma bu kararın ön konuşması niteliğinde olabilir. Haftasonuna doğru ise enerjiler oldukça olumlu, iş hayatınız ve kazandığınız parayı etkileyecek güzel haberler alınabilir. Eğer daha fazla para kazanmanın yollarını arıyorsanız, bunun için gerekli adımları atmanızı sağlayacak enerjiler var. Ayrıca iş hayatınızı veya sağlığınızın durumunu iyileştirecek bazı adımlar atarsanız fazlası ile karşılığını alırsınız. Siz yerter ki girişimlerde bulunup, çaba gösterin.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Haftabaşı oldukça verimli ve çalışkan olabileceğiniz enerjilerin etkisinde olacaksınız ancak bazı toplantılarda veya konuşmalarda yapılacak dikkatsizliklerin bu verime gölge etmesine izin vermemelisiniz. Aslan burçlarını iş hayatı veya sağlıkları transformasyon geçiriyor olmalı, henüz bunun etkilerini hissetmediyseniz doğum tarihinize göre bu değişiklikleri sıra ile yaşayacaksınız ancak bugünlerde yapılacak bazı konuşmaların bunu güçleştirmesine izin vermemelisiniz. Haftasonuna doğru ise enerjinizin artması büyük ihtimal. Çocuklar veya yaratıcılığınızı ifade edebildiğiniz uğraşlar veya gerçek aşkınız ya bu enerjini kaynağı olacak yada bu enerjinin gideceği yer olacaktır. Bu konulardan herhangi birinde atılan adımların olumlu sonuçlanma ihtimali çok yüksek.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Haftabaşı burcunuzdaki Ay’ın etkisi ile oldukça verimli geçirebilirsiniz ancak kendinizi ifade ettiğiniz alanda hoşunuza gitmeyecek haberlerin moralinizi bozup, çalışma temponuzu düşürmesine izin vermemelisiniz. Bu hafta işlerinizi toparlamakta fayda var çünkü bu haftadan sonra Ocak ortasına kadar gerileyecek Merkür’ün işlerinizdeki gelişmeleri yavaşlatığını hissedebilirsiniz. Haftasonuna doğru ise oldukça olumlu etkiler var. Özellikle ev ve aile çevresinde aktif olabilir, sevdiklerinizi evinizde ağırlayabilirsiniz. İnsiyatifi elinize alıp çoktandır istediğiniz bir ev projesini şimdi başlatın veya sevdiklerinizi evinize davet edin, sonuçtan çok menun kalma ihtimaliniz yüksek.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Haftabaşı ev ve aile ortamında gergin haberler veya konuşmalar ile başlayabilirsiniz. Eğer zor olan bir şeyi konuşmak zorunda kalırsanız unutmayın bu çok yakında yapacağınız değişimlerin zorunlu konuşmalarıdır. Ancak haftasonuna doğru enerjiler oldukça olumlu. Özellikle sosyal planlar neşenizi çabuk yerine getirecektir. Arkadaşlararası iletişimin yoğun olacağı bu dönemde beraber kısa bir seyahat bile planlayabilirsiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Haftabaşı bilinçaltınızın etkisi ile yapacağınız sinirli konuşmalara veya vereceğiniz ani tepkilere dikkat etmelisiniz. Diğerleri ile iletişim şeklinizi değiştiğini bir süredir hissediyor olmalısınız ve bu konuda olumsuz olan konularda kendi payınızı da farketmiş olabilirsiniz. Bu konu haftabaşı yine aktive olabilir ve yine yakınlarınızla iletişim konusu size bu konu üzerinde kendiniz sorgulayacağınız olaylar yaşatabilir. Ancak haftasonuna doğru çok olumlu enerjiler var. Bu sefer iş hayatındaki gelişmeler ve konuşmalar sizin işinize oldukça yarayabilir. Ancak siz de bu konuda yeterince aktif olmalısınız. Belki bir prezantasyon yada bir iş seyahati haftanın son iş günleri ne olacaksa oldukça işinize yarayacağa benziyor.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Haftaya kariyerinizi şekillendiren verimli etkilerle başlıyoruz. Geçen hafta yaşanan dolunay ile bir ortaklık şekillenmeye başlamışsa bu hafta onun detayları üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Ancak özellikle arkadaşlar çevresinde maddi konularda tartışmaya girmemelisiniz. Bu konu üzerinde çok konuşmak veya ona odaklanmak bütün çabalarınızı boşa çıkarabilir, öteyandan doğru konuşmak ise bu alandaki fikirlerinizi değiştirip, başlattıklarınızı sonuçlandırabilir. Hafta ortasından itibaren ikincil kaynaklardan gelen kaynaklar konusunda sevinebileceğiniz gibi eşinizin maddi durumu veya harcamaları günün konusu olabilir. Ancak endişelenmeyin çabaların meyve vereceği olumlu enerjilerin etkisinde olacaksınız, hiç bir şey sizin halledemeyeceğiniz büyüklükte olmayacaktır.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Haftabaşı oldukça verimli olabilecek enerjilerin etkisi ile özellikle yurtdışı, yayıncılık veya yüksek eğitim gibi konularda yol kat edebilirsiniz. Ancak bugünler bazı haberlerin moralinizi bozup, motivasyonunuzu kırmasına izin vermemelisiniz. Öteyandan, haftasonuna doğru ise özellikle maddi haberlerin oldukça olumlu olma ihtimali yüksek. Örneğin eşinizden gelen maddi destek, miras , kredi gibi konularda hareketlenme olabilir. Bu tür gelişmeler bilinçaltınızdaki güvenlik endişelerinize de iyi gelecektir. Ayrıca ikili ilişkilerdeki yakınlaşmanın bir çok üstü örtülmüş konuya ışık tutma ihtimali var ancak bu konuda çaba gösterip, harekete geçmelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Haftabaşı Başak burcundaki Ay ile maddi konularda bitirlmemiş işler tamamlanabilir bu alana pratik yaklaşıp, verimli olabilirsiniz. Yurtdışından gelen veya uzaklarla ilgili sorunlar bilinçaltınızı uyarmakta ancak değişim de bu alanlar aracılığı ile gelecek. Sabredin ve direnmeyin çünkü ancak bu sayede sırtınızda taşıdığınız bagajdan kurtulabilirsiniz. Haftasonunun sosyal enerjileri sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel günleri haber veriyor. Bu sefer uzun dönemli ortağınız veya sevdiğiniz kişinin yaptığı bir plan ile kalabalık ortamlara girebilirsiniz veya bu kişi sizin çok istediğiniz bir şeyi gerçekleştirebilir. Özellikle 11 Aralık cumanın enerjisi bu açıdan çok olumlu.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bir süredir sosyal ortamınız, arkadaşlarınıza bakış açınız değişiyor, kendinizi yanlız hissediyor olabilirsiniz. Bu haftabaşı bu konuyu aktive edici olaylar yine yaşanabilir, bu konuda üzerinde konuşmak veya düşünmek mümkün. Ayrıca eşinizin veya uzun dönemli ilişkinizdeki sorunların bütün sosyal planlarınıza engel olduğunu bile düşünebilirsiniz. Öteyandan, haftanın son iş günlerinin enerjileri hayli olumlu, özellikle iş hayatınız daki aktifliğiniz otorite konumundakilerin dikkatini çekebilir. Siz elinizden geleni yapıp, çabaladıkça karşılığı fazlası ile gelecektir.