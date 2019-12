Haftalık burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



30 - 6 Kasım 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



1 Aralık’ta aykırı ve yaratıcı Uranüs direk hareketine geçiyor. Temmuz başından beri gerileyen Uranüs düzelince enerjisini daha net olarak hissedip dışa yansıtabiliriz. Koç burçlarının bilinçaltını yöneten alanda bulunan bu sembol ani ve farkında olmadan bir isteğimizi yansıtabileceğşimiz anlamına gelebilir. Bu günlerde aniden gelen parlak fikirlerinize dikkat etmekte fayda var. Özellikle hayatınızın diğer konuları ile çeliştiği için bastırdığınız konuların daha rahat hareket ettiğini de gözlemleyebilirsiniz. Bu haraketler bilinçaltınızı ilgililendirdiği için bazı fevri hareketlerin kontrolü özellikle bu hafta gerekebilir.



2 Aralık'ın ilk saatleri Venüs, Yay burcuna geçiyor. Bir müddet uzak yerler, yabancı insanalar, felsefi konuların size daha cazip geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Bulunduğunuz yerden veya bir ilişkiden memnunsuzluğunuz daha artabilir. Bugünlerde elinizde olan güzelliklerin kıymetini daha fazla kendinize hatırlatmalısınız.



Aynı gün İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay özellikle iletişimde bir gergin hava getirebilir. Kendinizi özellikle yakınlarınızla sonu gelmeyen tarışmaların içinde bulabilirsiniz. Ancak Terazi burcundaki Satürn’ün ilişkilerinizdeki sorumluluğu size hatırlatmasıyla fevri bir haraketten kendinizi koruyabilirsiniz.



5 Aralık Cumartesi akşamı Merkür Oğlak burcuna geçiyor. Bu sayede bir müddet özellikle kariyer veya imaj alanında ayaklarınız yere basabilir. Bu alanlarda artık sizi sadece gerçekler ilgilendiriyor olacaktır, düşüncelerinizin daha düzenli olduğunu ve verimliliğe daha fazla önem verdiğinizi farkedebilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Uranüs’ün 1 Aralık’ta direkt harektine geçmesi ile özellikle grup ortamında ihtiyacınız olan özgürlüğü bu haftadan itibaren daha net ifade edebilirsiniz. Eksentrik ve ilginç insanlar daha fazla ilginizi çekebilir. Bu tür sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. İdealleriniz, arkadaş çevreniz ve bu alandaki görüş açınız Mart 2003’ten beri radikal olarak değişimlere uğruyor olmalı ancak geçen Temmuz ayından beri bu enerji içe dönmüş olabilir. Şimdi Uranüs’ün direk hareketi ile özellikle bu hafta bu enerjinin dışa vurumunu daha rahat hissedebilirsiniz.



2 Aralık’ta İkizler burcundaki Dolunay ve Venüs’ün Yay burcuna geçmesi ile ortak planlanan bir işte karar alınabilir sonuca ulaşılabilir. Bu işin ortak hesaplarınızla bir ilgisi olabilir veya sevdiğiniz insanlar beraber yaptığınız bir işin son noktalarını koyabilirsiniz. Böyle bir ortak işin ilişkilerinizde gerginlik konusu olmasına izin vermemelisiniz.



Merkür 5 Aralık’ta Oğlak burcuna geçince yayıncılık, yurtdışı veya yüksek öğrenim ile ilgili bir konuda daha net kararlar alabilir, daha net düşünebilirsiniz. Bugünler zamanınızı iyi kullanmak sizing için daha önemli olabilir ancak ani veya son dakika karar değişikliği yapmamalısınız.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



1 Aralık’ta Uranüs direkt hareketine geçince temsi ettiği özgürlükçü etkisiyi kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınız üzerinde daha net hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu konuda geleneksel olmayan, ani ve aykırı etkiler de fikirlerinizi etkileyecektir. Bu alanlarda kontrolü ele alıp, yeni ve yaratıcı yöne yönelmek sizi oldukça tatmin eder.



2 Aralık’ta burcunuzdaki gerçekleşecek Dolunay en özel duygularınızı yüzeye yansıtacak güçte. Uzun zamandır kafanızı akrıştıran bir duygunuzdan emin olma şansınız da var. Bu yüzden klasik İkizler burcu özelliği olan dikkatinizi bir çok alana dağıtıp, bu kararı alama hatasına düşmemeye gayret etmelisiniz. Bu gün Venüs’ün Yay burcuna geçince uzun dönemli ilişkinizden bu karar konusunda destek alabilirsiniz.



5 Aralık’ta Merkür, Oğlak burcuna geçiyor. Bugünler bazı davranışlarınızın uzun dönemli sonuçlarını daha net görebilirsiniz. Bugünlerde ikili ilişkileriniz için verdiğiniz çabalar karşılıksız kalırsa kendinizi hayal kırıklığının bütün benliğinizi işgal etmesine izin vermeyin çünkü her etki gibi bu da geçicidir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



1 Aralık’ta Temmuz başından beri gerileyen Uranüs direkt hareketine geçince hayat felsefenize veya yüksek öğrenime bakış açınız tekrar değişimin etkisinde olacaktır. Değiştirmeye başladığınız fikirleriniz ve bu konulardaki gelişmeler yazdan beri durağanlık içine girmiş olabilir ancak bu direkt hareket ile bu konularda tekrar ilerleme kaydetmeye başlayabilirsiniz.



2 Aralık’ta Venüs Yay burcuna geçince günlük işlerinize uyumun geldiğini hissedebilirsiniz. Aynı gün yaşanacak İkizler burcundaki Dolunay ile ruhani veya bilinçaltınızı ilgilendiren konulara daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Belkide bilinçaltı problemlerinizi hallettikçe iş hayatınız, günlük işleriniz veya sağlığınızı ilgilendiren sorunlar da kendiliğinden düzelecektir.



5 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçince uzun dönemli ilişkilerinizi ilgilendiren konularda daha bilinçli kararlar alabilirsiniz. Bu konulardaki kararlarınızın ve düşüncelerinizin ayakları yere basacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Temmuz ortasından beri gerileyen Uranüs 1 Aralık’ta yön değiştiriyor ve artık ortak hesaplar veya seks, ölüm gibi konulardaki fikrinizi kökten değiştiren gelişmeler Temmuz ayında kaldığı yerden devam edecek. Bu alanda beklenmedik ve farklı olaylar görüş açınızı değişitirmenize yardım edecektir.



2 Aralık’taki Dolunay İkizler burcunda ve sosyal ortamları ve arkadaş çevrenizi etkileyecek. Sosyal ortamlar ve arkadaşlarınızla yapacağınız planlar dikkatinizi dağatacak kuvvette ancak bu ortamlarda yükselen tansiyona da bugünlerde dikkat etmelisiniz.



Haftasonu günlük işlerinizdeki yoğunluğun bazı planlarınızı bozma kapasitesi var. Belki de bu sorunlara her bulduğunuz çareye hayır diyen biri bütün hevesinizi kırıyor ve bütün haftasonu planlarınızın ters gitmesine neden oluyor. Neyse ki bu etkiler geçici ve sabır bugünlerin büyük bir sorun olmadan geçmesine yardım edecektir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



1 Aralık’ta Temmuz başından beri gerilemekte olan Uranüs direkt hareketine geçince Mart 2003’ten beri uzun dönemli ilişkilerinizi değiştiren enerjide tekrar dışa vurmaya başlayabilir. Kendinizi tekrar özgürlüğü ve değişikliği ararken bulabilirsiniz. Belkide artık bazı sorunlara beklenmedik ve sıradışı çözümler gerekiyor.



2 Aralık’ta Venüs, Yay burcuna geçince evinizi güzelleştirme konusunu daha ciddi olarak düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu dönem evde yapacağınız dekorasyon değişiklikleri için oldukça uygundur. Aile içi uyum da en çok arayacağınız özelliklerden biri olacaktır.



Bugün ayrıca İkizler burcunda Dolunay gerçekleşiyor ve size artık kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınız konusunda karar vermeniz gerektiğini hatırlatıyor. Artık planlarınızı toparlayıp, iletişime geçip, bağlantılarınızı kurmanın vakti gelmiş olabilir. Bugün kafa dağınıklığına yenik düşseniz de sene sonuna kadar kendinizi toparlayıp bir karar vermeniz büyük bir ihtimal. Özellikle bu haftasonu Oğlak burcuna geçecek Merkür ile yapacağınız yaratıcı aktiviteleri, kariyeriniz konusunda göznlünüzde yatan aslanı ciddi olarak düşünmeye başlayabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Temmuz başından beri gerileyen Uranüs 1 Aralık’ta direkt hareketine geçince değişimleri bir süredir duralamış veya kenara konmuş işlerinizi, iş ortamınızı veya sağlığınızı ilgilendiren bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bu konu hakkında daha net fikir edinmek isterseni yaz öncesini hissettiklerinizi hatırlamaya çalışmalısınız. Bu konuda fikirleriniz daha rahat ifade bulacaktır.



Venüs’ün 2 Aralık’ta Yay burcuna geçmesi insanlara ve çevrenize ilginizi arttırabilir ve aynı gün gerçekleşecek İkizler burcundaki Dolunay sizi yurtdışı, yayıncılık veya eğitim ile ilgili bir konuda bir karar aldırtabilir. Uzak ufuklu bir isteğiniz olması sizde kafa karışıklığı yaratacak olsa da size tatmin verecek olanın ne olduğu konusunda daha net bir fikriniz olabilir.



Haftasonu sosyal ortamlarda Mars ve Satürn arasındaki sert açının temsil ettiği gerginlik yaşanabilir ancak Merkür’ün Oğlak burcuna geçiyor olması ayaklarınızın yere basmasına yardım edecektir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Uranüs Temmuz başından beri yaptığı geri hareketine 1 Aralık’ta son veriyor. Uranüs hayatımızın bir alanından geçtiğinde o alanı radikal olarak değiştir ve Mart 2003’ten beri Balık burcunda olan bu sembol Akrep burçlarının çocuklar, kendilerini en iyi ifade ettikleri alanlar veya gerçek aşkları hakkındaki düşüncelerini ve bu hayata bakış açılarını kökünden değiştirmekle meşgul. Bu gerileyen sembol içe dönen enerji düz harekete geçince yoğun olarak ifade bulabilir. Bu yüzden bu hafta bu alanlardan birinde ani bir değişikliği bekleyebilirsiniz.



2 Aralık’ta Yay burcuna geçen Venüs ile kazancınızda bir artış bekleyebilirsiniz. Bu alanda haberler olumlu olacaktır. Bugün ayrıca İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay ortak hesaplarda veya ikinci kişilerden gelen kaynaklarınız konusunda gergin ve karmaşık etkileri temsil ediyor. Bir yandan kendi kazandığınız para artarken belkide borçlarınızı, başka kişilerle olan maddi hussusları tartışmalı da olsa kapatma fırsatı bulacaksınız.



Haftasonu dağılan dikkatinizi yeniden toparlayıp eldeki işinizi bitirmeye konsantre olmalısınız. Merkür ayakları yere basan ve ciddi Oğlak burcuna geçince çevrenizdekilerle iletişimde bu tür bir enerjiden etkilenip size yardım edecektir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



1 Aralık’ta asi, aykırı ve yaratıcı Uranüs direk hareketine geçiyor. Yay burçlarının ev ve aile hayatında ani etkiler Temmuz başından beri gerileyen Uranüs ile yavaşlamıştı. Özgürlük hissi sadece düşüncede kalıyordu. Uranüs düzelince enerjisini daha net olarak hissedip dışa yansıtabiliriz. Artık ev ve aile hayatınızda özgürlükçü değişimleri uygulama aşamasına geçebilirsiniz.



2 Aralık’ta Venüs burcunuza geçince sizin de güzel olana, uyuma ihtiyacınız artabilir. Çekiciliğinizin de artacağı bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Bugün ayrıca İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay ile kariyeriniz konusunda almanız gereken bir kararı alabilir, bir konuyu kafanızda netleştirebilirsiniz. Ancak İkizler burucundaki dolunaylar kafa karışıklığı veya tartışmaları da sembolize eder. Bir karar alacaksanız bu kolay olmayacaktır.



Haftasonu Merkür Oğlak burcunda geçince maddi konular üzerinde düşünmeye başlayabilirsiniz. Size kazanç getiren konuları daha ayakları yere basar ve daha pratik olarak ele alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kimbilir Dolunay ile alınan kararları şimdi törpüleyip, realistik bir hale getirebilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



1 Aralıkta Temmuz ayı başından gerileyen Uranüs direkt hareketine geçince özellikle bilgiye erişim veya teknolojik iletişimde Temmuz başından beri dışa vurmadığınız yaratıcılığınız yeniden canlanabilir, ani fakat dahice değişimler yapabilirsiniz. Mart 2003'ten bu yana yeni bilgiler öğrenme isteğiniz duraklamış olabilir. Bundan sonra özellikle aykırı, yaratıcı ve ilginç çözümler ve düşünceler dikkatinizi çekecektir.



2 Aralık’taki İkizler buruncaki dolunay ile kendimizi özellikle iş ortamında veya günlük işlerimizi yaparken asabi hissedebileceğinizi gösteriyor. Sağlık sorunları sinir sisteminin uyarılması ile alakalı olabilir. Önemli işlerinizde bu kafa dağınıklığı yüzünden konsantre olmak zorlaşabilir. Dolunay enerjisi her nekadar sonlanmanın enerjisi olsada bu gün bir sonuca vardıracak kararı almak zor olacaktır.



Haftasonu burcunuza geçen Merkür düşüncelerinizin ayaklarını yere bastıracaktır. Kendinizi daha düşüneli fakat kararlı hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi başkalarına aktarmaya daha meğilli de olabilirsiniz. Aynı gün gerçekleşen Mars ve Satürn arasındaki açı bu ayakları yere basan kararların kariyerinizle alakalı olabileceğini gösteriyor.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Burcunuzun yöneticisi Uranüs 1 Aralık’ta direkt hareketine geçince özgürlük, aykırılık, asilik gibi enerjileri ifade edebilmek sizin için daha kolaylaşabilir. Bu dönem özelikle maddi özgürlüğü içinizde hissetmek istiyor olmalısınız. Bu ihtiyacınız çeşitli ortamlarda değişik araçlar yardımıyla bilinçaltınızdan yüzeye çıkma vakti gelmiş olmalı.



2 Aralık’ta Venüs Yay burcuna geçince siz de bu sembolün ifade ettiği uyumu sosyal ortamlarda daha rahat sergileyebilirsiniz. Güzeli ve artistik olanı bu tür ortamlarda arayabilirsiniz. Bugün ayrıca İkizler burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Çocuklar, kendinizi ifade ettiğiniz yaratıcı konular veya gerçek aşkınız konusunda bir karara varabilirsiniz. Ancak bu karar çok kolay gelmeyebilir, daha önce kendinizi bitmeyen tartışmalar veya kafa karışıklığı içinde bulabilirsiniz.



Haftasonu Oğlak burcuna geçen Merkür bilinçaltından gelen düşüncelerinize vaya rüyalarınız bir anlam vermenize yarayabilir. Bu sure zarfında ruhani konular kafanızda daha net olarak oturacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Eksentrik ve yaratıcı Uranüs Temmuz ayından beri yaptığı geri hareketini 1 Aralık’ta düzeltiyor. Burcunuzda düzelen Uranüs ile içinizi kıpırdatan cesur, asi ve özgür düşünceleri artık daha rahat ifade edebilirsiniz. Özgürlük isteyen bu dürtüleri kontrol etmek onları rahatça konuşabilmenize bağlı.



2 Aralık’ta Yay burcuna geçen Venüs ile kariyerinizden gelen kazancı daha net hissedebilir veya yine bu alandaki uyum ile rahatlayabilirsiniz. Bugün aynı zamanda İkizler burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar genelde bir konunun sonuçlanmasını sembolize eder ve sizin içinde sonuçlanacak konu eviniz ve ailenizi ilgilendiriyor. Ancak bir karar alınacaksa bunu tartışmalar, çekişmeler veya kafa dağınıklığı sonrasında alabilirsiniz.



5 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçince sosyal ortamlardaki dedikodu veya boş konuşmalar sizi daha fazla rahatsız edebilir. Konuşmak isteyeceğiniz konular daha ciddi içerikli ve ayakları yere basan konular olacaktır. Her nekadar Oğlak burcunun otoriter havası sizi dinlemekten çok konuşmaya yöneltse de bu tür konuşmaların ve görüş alışverişinin kafanızı toparlamanızdaki katkısı oldukça fazla olacaktır.